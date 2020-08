iPhone 12: Auf diese Modelle müsst ihr etwas länger warten

Aktuell erwarten wir insgesamt vier Modelle des iPhone 12, mit Displaydiagonalen der OLED-Bildschirme von 5,4 bis 6,7 Zoll. Diese sollen aller Voraussicht nach im Oktober erscheinen, wann genau ist aber noch unklar. Gleiches gilt für das eigentliche iPhone-Event, welches traditionell seit einigen Jahren im September stattfindet.

Wie MacRumors in Berufung auf einen Bericht der Digitimes schreibt, könnte sich die Vorstellung in diesem Jahr wieder einmal aufteilen. So sollen die beiden Modelle mit 6,1-Zoll-Display, nennen wir sie iPhone 12 und iPhone 12 Pro, in einem ersten Schritt verfügbar sein. Erst in der zweiten Welle sollen das kleine iPhone 12 mit 5,4-Zoll-Bildschirm und das „iPhone 12 Pro Max“ mit dem 6,7-Zoll-Display erscheinen.

iPhone 12: Geteilter Verkaufsstart wie beim iPhone X und iPhone XR

Als Hinweis auf diese Aufteilung gelten Lieferanten, die die notwendigen Bauteile nicht für alle Modelle gleichzeitig ausgeliefert haben sollen. Während erste Lieferungen der Komponenten – für die 6,1-Zoll-iPhones – bereits vor Kurzem begonnen haben, sollen die restlichen Lieferungen erst später im August folgen. Die maximalen Lieferzahlen dieser Bauteile werden in diesem Jahr zwei bis vier Wochen später als normal erwartet.

Laut diversen Berichten werden alle iPhone-12-Modelle über 5G verfügen. Wie beim iPhone 11 und 11 Pro, sollen die günstigeren Modelle nur über zwei Kameras auf der Rückseite verfügen. Zuletzt kamen Meldungen hinzu, dass Apple dem nächsten iPhone weder EarPods noch ein Ladegerät beilegen wird, um Kosten und gleichzeitig auch etwaigen Elektroschrott zu reduzieren.

Apple wählte einen ähnlichen Schritt bereits im Jahr 2017 beim iPhone X und iPhone 8. Das iPhone X wurde damals erst Anfang November ausgeliefert, während das iPhone 8 bereits im September verschickt wurde. Beim iPhone XR im Jahr 2018 begannen die Auslieferungen ebenfalls erst einige Wochen später. Damals war es Ende Oktober so weit.

Das Artikelbild zeigt ein iPhone 11 Pro.