Nie freizunehmen bringt Euch keine Bonuspunkte beim Arbeitgeber

Wie oft nehmt Ihr Euch eine Auszeit von der Arbeit oder meldet Euch krank? Laut einer Statistik des britischen Chartered Institute for Personnel and Development sind die Ausgaben für Krankengeld in Deutschland die höchsten in Europa. Aber das bedeutet nicht, dass mehr Menschen eine Auszeit nehmen.

Es gibt viele Gründe, warum eine Person keinen Krankentag nehmen muss. In erster Linie kann man das Glück haben, selten krank zu sein, so unwahrscheinlich das auch sein mag. Darüber hinaus können die Gründe etwas undurchsichtig sein, z. B. die Sorge um die Sicherheit des Arbeitsplatzes oder der Versuch, sich bei der Geschäftsleitung Anerkennung zu verschaffen und sich als unentbehrlich für das Tagesgeschäft des Unternehmens zu positionieren.

Bei der Urlaubszeit kann das gleiche Argument angeführt werden. Ob es nun die Motivation ist, erfolgreich zu sein, oder der Versuch, wertvoller als die Kollegen zu sein – wenn Ihr keinen Urlaub nehmt, hat das allerdings wahrscheinlich den gegenteiligen Effekt.

Bezahlter Urlaub ist in der EU in den Arbeitnehmerrechten verankert, ganz im Gegensatz zu den USA, der einzigen fortgeschrittenen Volkswirtschaft der Welt, die Urlaub gesetzlich nicht garantiert.

Wenn Ihr oder ein Kollege glaubt, dass es ein Zeichen von Engagement oder Motivation ist, wenn Ihr keinen Urlaub nehmt, solltet Ihr das noch einmal überdenken.

Ganz gleich, ob es sich um einen Krankheitstag oder um Urlaub handelt, eine Auszeit von der Arbeit hat erhebliche Vorteile.

Vorbeugung von Burnout

Lange Arbeitszeiten ohne nennenswerte Pausen können sich negativ auf die Produktivität und die körperliche Gesundheit auswirken, egal wie motiviert oder energiegeladen man sich fühlt. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass regelmäßiger Urlaub Körper und Geist hilft, sich zu erholen und zu verjüngen, und auch die Herzgesundheit verbessert.

Förderung der geistigen Gesundheit

Eine Auszeit von der Arbeit bietet die Möglichkeit, sich zu entspannen, Stress abzubauen und das psychische Wohlbefinden zu verbessern. Wenn Ihr abschalten könnt, habt Ihr die Möglichkeit, Euch von Euren beruflichen Verpflichtungen zu lösen und Euch auf Eure Self Care, Hobbys und die Zeit mit euren Lieben zu konzentrieren.

Höhere Arbeitszufriedenheit

Eine Auszeit vom Arbeitsplatz kann zur Arbeitszufriedenheit beitragen, indem sie ein besseres Gefühl der Work-Life-Balance und Erfüllung vermittelt. Der Urlaub bietet die Möglichkeit, persönlichen Interessen nachzugehen und bleibende Erinnerungen zu schaffen.

Förderung der Kreativität

Eine Auszeit von der Arbeit kann die Kreativität in Eurer Rolle fördern. Der Kontakt mit neuen Umgebungen und Erfahrungen kann zu neuen Ideen und Perspektiven führen, die Ihr am Arbeitsplatz anwenden könnt.

Grenzen setzen

Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass man sich durch eine Auszeit von der Arbeit mehr Respekt bei den Arbeitgebern verschafft, aber da Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die regelmäßig Urlaub machen, am Arbeitsplatz kreativer und produktiver sind, ist angeblich das Gegenteil der Fall.

Ein Beispiel ist die Geschichte von Kevin Ford, der in einer Burger King-Filiale in Las Vegas arbeitete und in 20 Jahren keinen einzigen Krankheitstag nahm, auch nicht, als er sich einer Operation unterziehen musste, für die er seine begrenzte Urlaubszeit nutzte.

Als diese wohl lobenswerte Leistung ans Licht kam, wurde Kevin Ford von seinem Arbeitgeber sozusagen belohnt. Er bekam einen wiederverwendbaren Kaffeebecher, Kinokarten und einige andere ähnlich willkürliche Dinge. Als er dies in den sozialen Medien teilte, war die Empörung groß, was zu einer GoFundMe-Kampagne zu seinen Gunsten und zu einem Fonds von 400.000 Dollar in seinem Namen führte.

Als sich der Staub gelegt hatte, hatte Kevin Ford eine neue Botschaft für die sozialen Medien: "Seid nicht wie ich."

Zusätzlich zum regulären Urlaub gewähren einige Unternehmen bis zu neun Tage bezahlten "Erholungsurlaub", der nicht mit Krankheit zusammenhängt.

Während diese Unternehmen dafür gelobt werden, dass sie das geistige und körperliche Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter/innen in den Vordergrund stellen, hat die gesamte Arbeitswelt noch einen weiten Weg vor sich.

Zeit für einen Jobwechsel?

Dieser Artikel wurde von Doug Whelan geschrieben.