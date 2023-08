Über 600 Euro sparen: Hammer-E-Bike Urtopia Carbon 1s mit vielen Extras

Elektrisch betriebene Fahrräder haben in den letzten Jahren eine regelrechte Revolution auf unseren Straßen ausgelöst. Urtopia feiert nun seinen zweiten Jahrestag und ist überzeugt, dass nachhaltiges Fahren mit seinen E-Bikes belohnt werden muss. So gewährt das Unternehmen nicht nur einen satten Rabatt von 600 Euro auf das Carbon One (Belt-Version) und das Carbon 1s (Shimano-Version), sondern hat das „Ride-to-Earn“-Programm ins Leben gerufen, um die CO2-Neutralität zu fördern. Wie das geht und wie gut das Angebot wirklich ist, verraten wir Euch jetzt im nextpit-Deal-Check!

Mit ihrer umweltfreundlichen Natur, ihrer gesunden Art der Fortbewegung und ihrer praktischen Anwendbarkeit haben E-Bikes sowohl städtische Pendler als auch Freizeitfahrer gleichermaßen begeistert. Doch wie umweltfreundlich die Nutzung eines E-Bikes tatsächlich ist, wissen nur die Wenigsten. Urtopia ist einer der wenigen Hersteller von E-Bikes, die den genauen CO 2 -Fußabdruck ihrer Produkte offenlegen: Dieser liegt bei etwa 5 % des CO 2 -Fußabdrucks eines Elektroautos.

Doch das Unternehmen geht mit dem ins Leben gerufenen „Ride-to-Earn“-Programm noch einen sprichwörtlichen Tritt weiter: Ihr könnt mit Euren gefahrenen Kilometern Urtopia-Emissionsgutschriften verdienen. Diese via GPS getrackten CO 2 -Kredite können in der Urtopia-App gegen coole Urtopia-Produkte wie ein Basecap (1.000 Credits) oder ein Sweatshirt (2.000 Credits) eingetauscht werden.

Das Carbon One und 1s jetzt um 600 Euro günstiger kaufen

Das Urtopia Carbon 1s bietet massig Power und zieht auch bei steilen Auffahrten gut durch. / © Urtopia

Das Urtopia Carbon 1s definiert Leichtbau und Sicherheit neu. Bei einem Gewicht von gerade einmal 15 kg setzt das E-Bike auf eine Konstruktion aus Kohlefaser-Material mit einer beeindruckenden Festigkeit. Egal bei welcher Geschwindigkeit, durch die zwei hochwertigen Zweikolben-Hydraulikscheibenbremsen sorgt das Urtopia Carbon 1s für zuverlässige und präzise Bremsleistung.

Ausgestattet mit einem 7-Gang-Schaltwerk von Shimano und dem passenden ALIVIO-Hinterrad-Schalthebel, bietet es eine nahtlose und präzise Schaltperformance für jede Fahrsituation. Der 250-W-Motor des Urtopia Carbon 1s unterstützt mit beeindruckenden 45 Nm Drehmoment. Fünf verschiedene Geschwindigkeitsmodi ermöglichen es, die Unterstützung perfekt an Eure individuellen Bedürfnisse anzupassen. Der verbaute 9,8-Ah-Akku ermöglicht dem Urtopia Carbon 1s eine bemerkenswerte Reichweite von bis zu 100 km.

Lohnt das Angebot zum zweiten Jahrestag?

Das Urtopia Carbon 1/1s kostet regulär 3.299 Euro. Mit dem satten Rabatt von 600 Euro reduziert sich der Preis direkt auf 2.699 Euro. Dazu gibt es gratis einen Fahrradständer im Wert von 35 Euro und ein maßgefertigtes Schutzblech, welches unter normalen Umständen auch noch einmal mit 99 Euro zu Buche schlagen würde. On top erhaltet Ihr noch für kurze Zeit den 45 Euro teuren Connect-Service für ein Jahr gratis dazu. Damit beantwortet sich die Frage, ob sich der Deal lohnt, eigentlich von selbst, oder? Am besten, Ihr bucht gleich einmal eine Testfahrt in Eurer Nähe!

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Urtopia Carbon 1s interessant für Euch – oder bevorzugt Ihr das Carbon One? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen!

