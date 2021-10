VanMoof V vorgestellt: Dieser Hingucker ist schneller als Euer E-Bike!

Die E-Bike-Expert:innen von VanMoof haben just ein neues Produkt vorgestellt. Das VanMoof V ist dabei das erste High-Speed-E-Bike des Unternehmens und soll je nach Region Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h erreichen. Um dabei eine komfortable Fahrt zu garantieren, hat VanMoof eine Vollfederung eingebaut, die Reifen dicker gemacht und die Geschwindigkeitsregelung automatisiert.

Die Lampen sind VanMoof-typsich in den Rahmen integriert. / © VanMoof

Im Vergleich zum VanMoof S3, das wir vor einiger Zeit getestet haben, ist das Design zudem deutlich gewagter und kantiger. VanMoof-typisch ist das Vorder- und Rücklicht sowie der Akku in den Rahmen integriert. Letzterer schafft es auf eine Kapazität von 700 Wattstunden, wobei VanMoof noch keine Angaben zur Reichweite des E-Bikes macht. Da VanMoof aber auch den Antrieb verändert hat, sind superlange Laufzeiten eher unwahrscheinlich.

Ein Antrieb nach dem Tesla-Prinzip

Denn das VanMoof V bietet an jedem Reifen einen Elektromotor, wodurch sich ein interessantes Fahrgefühl ergeben sollte. Das Brompton Electric, das ich vor einiger Zeit einige Wochen lang nutzen konnte, hat den Motor im Vorderrad. Dadurch ergibt sich eher ein Gefühl, als würde man gezogen, als dass der Hinterradmotor Euch anschiebt. Ich bin gespannt, welches Feeling sich beim VanMoof V einstellt.

Sowohl das Vorder- als auch das Hinterrad kommt mit einem eingebauten E-Motor. / © VanMoof

Der Fokus auf Speed dürfte dank Turbo-Boost aber auch beim Losfahren wirken. Hierfür integriert der Hersteller einen eigenen Button am Lenker, an dem sonst nur die Bremshebel zu finden sind. Über eine Gangschaltung verfügt das Bike nicht, stattdessen gibt es eine automatische Schaltung am Hinterreifen.

Vollfederung und größere Reifen

Zum Cruisen stattet VanMoof das "V" noch mit einer Vollfederung und dickeren Reifen aus. Direkt am Vorderrad sitzen zwei Stoßdämpfer, eine zweite Feder sitzt im Rahmen am Knick, der die Mittelstange mit der Querstrebe zum Hinterrad verbindet.

Neben Stoßdämpfen am Vorderreifen gibt's auch eine Feder im Rahmen. / © VanMoof

Ob Ihr das VanMoof V beim Verkaufsstart Ende 2022 als Speed-Pedelec samt Versicherungsplakette anmelden könnt, ist noch nicht ganz klar. Auf Anfrage teilte uns der Hersteller diesbezüglich mit:

Das VanMoof V hat Geschwindigkeitseinstellungen die sich an das örtliche Regelwerk anpassen. In Japan ist die zugelassene Höchstgeschwindigkeit 60km/h, in Deutschland 45km/h. Theoretisch kann das VanMoof V Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h erreichen, die praktische maximale Geschwindigkeit wird durch lokale Regulierungen bestimmt. Damit fällt das VanMoof V zum jetzigen Zeitpunkt rechtlich in die Kategorie der S-Pedelecs. Das Regelwerk [...] ist vielschichtig und kompliziert, [...] Langfristig braucht es hier eine holistische Herangehensweise. Unserer Meinung nach limitieren die jetzigen Regelungen die weitreichende Adoption der High Speed Bike Kategorie. Deshalb werden wir mit Gouvernements zusammenarbeiten um für modernisierte Geschwindigkeitsregulierungen zu appellieren.

Preislich geht's übrigens ab 3.498 Euro los, die von VanMoof bekannte Diebstahlsicherung ist dabei natürlich auch dabei. Wisst Ihr bereits, dass Ihr Euch das "V" holen wollt, könnt Ihr ein Modell für 20 Euro auf der Herstellerseite reservieren.

