Vodafone-Rabatte: iPhone 11 jetzt 67% günstiger, zwei Tarife 24%!

Vodafone Red-Tarife

Die Red-Tarife sind die Allrounder-Verträge im Portfolio von Vodafone. Durch Verwendung des Gutscheincodes DEAL24 könnt Ihr hier derzeit 24 Prozent auf die monatliche Grundgebühr (Tarif-Basispreis) sparen. Wie sich das auf die verschiedenen Tarifoptionen auswirkt, seht Ihr in der folgenden Tabelle. Zu den Tarifen bei Vodafone gelangt Ihr über diesen Link:

Vodafone Red-Tarife im Überblick Tarif Red XS Red S Red M Red L Datenvolumen 4 GB 10 GB 20 GB 40 GB Anschlussgebühr 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ Reguläre Grundgebühr 29,99€ 39,99€ 49,99€ 59,99€ Ersparnis bei 24 Prozent 7,20€ 9,60€ 12,00€ 14,40€ Rabattierte Grundgebühr 22,79€ 30,39€ 37,99€ 45,59€

Vodafone Young-Tarife

Die Young-Tarife von Vodafone richten sich – Überraschung – an junge Leute. Bedingung ist hier, dass der Vertragspartner bei Abschluss nicht älter als 28 Jahre ist. Zwar fällt bei diesen Verträgen im Gegensatz zu den Red-Tarifen jeweils eine Anschlussgebühr in Höhe von knapp 40 Euro an. Nachdem die Tarife aber monatlich mindestens 10 Euro günstiger sind, lohnt sich die Einmalzahlung auf jeden Fall.

Auch bei den Young-Tarifen spart Ihr durch die Verwendung des Gutscheincodes DEAL24 satte 24 Prozent. Was das konkret für die einzelnen Datenvolumina bedeutet, verrät Euch die nachfolgende Tabelle. Zu den Young-Tarifen bei Vodafone gelangt Ihr über den folgenden Link:

Vodafone Young-Tarife: So viel spart Ihr Tarif Young XS Young S Young M Young L Datenvolumen 4 GB 10 GB 20 GB 40 GB Anschlussgebühr 39,99€ 39,99€ 39,99€ 39,99€ Reguläre Grundgebühr 19,99€ 24,99€ 29,99€ 37,99€ Ersparnis bei 24 Prozent 4,80€ 6,00€ 7,20€ 9,10€ Rabattierte Grundgebühr 15,19€ 18,99€ 22,79€ 28,89€

iPhone 11 im GigaDeal bei Vodafone

Wenn Ihr ein iPhone 11 im Auge habt, dann solltet Ihr Euch den GigaDeal näher ansehen. Das Smartphone ist nämlich in der monatlichen Zuzahlung deutlich günstiger geworden. Musstet Ihr bislang 30 Euro monatlich für ein iPhone 11 (64 GB) zahlen, sind es bis einschließlich 14.07.2021 nur 10 Euro monatlich.

Diese Aktion lässt sich mit dem oben genannten DEAL24-Gutschein kombinieren. Wie viel Euch das iPhone 11 dann kostet, verrät die nachfolgende Tabelle anhand einiger Rechenbeispiele. Weitere Speichervarianten und Verträge könnt Ihr bei Vodafone auf der GigaDeal-Seite durchspielen:

Beispiele: So viel kostet das iPhone 11 im GigaDeal Tarif Red S Red M Red L Datenvolumen 10 GB 20 GB 40 GB Anschlussgebühr 0,00€ 0,00€ 0,00€ Reguläre Grundgebühr 39,99€ 49,99€ 59,99€ Regulärer Preis inkl. iPhone 11 (64 GB) 69,99€ 79,99€ 89,99€ Ersparnis im GigaDeal + DEAL24 29,60€ 32,00€ 34,40€ Rabattierter Tarif inkl. iPhone 11 (64 GB) 40,39€ 47,99€ 55,59€

Egal, für welchen der drei Tarife im obigen Beispiel Ihr Euch entscheidet: Über die Vertragslaufzeit spart Ihr im Vergleich mit den Standardpreisen derzeit 480 Euro.

