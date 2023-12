Weihnachtliches Ambiente: Philips Hue Play + Bridge zum Bestpreis!

MediaMarkt hat die Weihnachtssaison eingeläutet und bietet eine Vielzahl von Tech-Produkten deutlich günstiger an. Mit dabei ist auch ein Doppelpack von Philips Hue Play, bei dem Ihr zwei Lightbars erhaltet, mit denen Ihr Eurem Smart-TV eine ganz besondere Hintergrundbeleuchtung verpasst. Welche Einsatzmöglichkeiten hier sich sonst noch bieten und ob sich das Angebot von 109 Euro lohnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Schaut Ihr gerne Serien oder Filme, habt Ihr sicherlich bereits mit dem Gedanken gespielt, Euch einen Philips Ambilight zu kaufen. Leider kosten die Geräte gerne über 1.000 Euro und sind somit recht kostspielig. Um das perfekte Ambiente zu schaffen, bietet Euch Philips jedoch mit der Hue-Produktlinie eine kostengünstigere Alternative. Dies betrifft auch die Philips Hue Color & Ambient Play, die Ihr gerade im Doppelpack mit passender Bridge bei MediaMarkt für 109 Euro schießen könnt.

Die Lichter machen sich jedoch nicht nur gut hinter dem Fernseher. Denn es handelt sich um zwei stehende Lightbars, die den gesamten Raum in bis zu 16 Millionen verschiedene Farben hüllen können. Durch IFTTT-Protokolle könnt Ihr zudem Routinen einstellen und seit Kurzem unterstützt Philips Hue auch den Smart-Home-Standard Matter.

Die Einsatzmöglichkeiten der Lightbars sind also gänzlich Euch überlassen. Möchtet Ihr Euer Schlafzimmer in einem leichten Blau erstrahlen lassen oder das Esszimmer zu Weihnachten in ein warmes Licht hüllen, könnt Ihr dies mit Philips Hue Play problemlos bewerkstelligen. Entscheidet Ihr Euch dennoch dafür, die LED-Stangen als Ambilight-Ersatz für Euren Smart-TV (zur Kaufberatung) einzusetzen, findet Ihr im Lieferumfang zwei TV-Halterungen.

Wie gut ist das Angebot von MediaMarkt wirklich?

Bei MediaMarkt zahlt Ihr, wie bereits erwähnt, für das Bundle mit Hue-Bridge gerade nur 109 Euro. Diesen Preis gab es zuletzt am Black Friday und bezeichnet gleichzeitig den Tiefstpreis. In der Regel zahlt Ihr jedoch mindestens 189 Euro im Netz und das nächstbeste Angebot derzeit liegt sogar bei 199,99 Euro. Auch Einzeln kommt Ihr hier nicht günstiger weg, denn der Einzelpreis für eine Lightbar liegt gerade bei 67 Euro.

Preislich macht Ihr hier also nichts falsch. Allerdings solltet Ihr hier keinen Impulskauf wagen. Denn die Lampen sind zwar ein guter Ersatz für Ambilight, bieten jedoch nicht dieselben Funktionen. Ein Farbwechsel ist zwar möglich, allerdings können sich die LED-Lampen nicht an das gezeigte Bild anpassen, wie es bei Ambilight der Fall ist. Möchtet Ihr Euren Räumen jedoch ein bestimmtes Ambiente verpassen oder sucht noch das passende Weihnachtsgeschenk, habt Ihr jetzt die Möglichkeit günstig an entsprechende Lampen zu kommen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Seht Ihr noch andere Einsatzmöglichkeiten? Lasst es uns wissen!