Das ist Grand Theft Auto VI für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S

Rockstar Games hat den ersten Trailer für das lang erwartete Spiel Grand Theft Auto 6 einen Tag früher als geplant veröffentlicht. Grund des vorgezogenen Launches war ein Leak, durch den der Trailer in schlechter Qualität vorab ins Internet gelangte.

Rockstar zieht Trailer-Launch spontan vor

Der erste Trailer für GTA 6 ist da. Eigentlich war die Veröffentlichung nicht für gestern Abend vorgesehen, denn Rockstar wollte den ersten Teaser für das sehnlichst erwartete Spiel am 5. Dezember 2023 um 15 Uhr deutscher Zeit veröffentlichen. Da aber gegen 23:30 Uhr plötzlich ein Leak des offiziellen Trailers die Runde machte, zog Rockstar den Launch spontan vor.



Der Trailer zu Grand Theft Auto VI erlaubt einen ersten Einblick in die Welt des nächsten Teils der äußerst erfolgreichen Spieleserie. Im Mittelpunkt steht diesmal wieder "Vice City", also Rockstars virtuelle Variante der US-Metropole Miami, die im virtuellen US-Bundesstaat Leonida liegt.

Social Media und eine weibliche Hauptfigur

Anders als das 2002 erschienene GTA: Vice City wird die neue Ausgabe in einer modernen Umgebung stattfinden, wie die diversen Einblendungen im Stil von TikTok oder Instagram in dem Trailer nahelegen. Generell scheint das neue Spiel ein moderneres Setting zu haben.

Dafür spricht auch, dass es erstmals ermöglichen wird, einen weiblichen Charakter zu spielen, wie bereits in früheren Gerüchten zu hören war. Die Protagonistin trägt den Namen Lucia. Wie üblich ist einiges an Chaos zu erwarten, was der Trailer bereits eindrücklich vermittelt. Unter anderem zeigt der Clip den Everglades Nationalpark mit seinen ausgedehnten Sumpfgebieten, viele Tiere, einen Strip-Club und diverse Fahrzeuge, darunter auch wieder Flugzeuge, diverse Autos und sogar ein Airboat.

Im letzten Jahr gab es bereits einen gigantischen GTA-6-Leak, in dessen Rahmen rund 90 Videos einer Test-Version des neuen Spiels auftauchten. Damals deutete sich bereits an, dass Vice City wieder Schauplatz des Geschehens sein und es mindestens zwei spielbare Charaktere geben würde.

Die offizielle Veröffentlichung von GTA VI wird laut dem Trailer und Rockstar Games erst im Jahr 2025 erfolgen. Und das zuerst für die Sony PlayStation 5 (PS5) und Microsoft Xbox Series X|S. Dann wird es 12 Jahre her sein, seitdem Rockstar den Vorgänger veröffentlicht und damit das am zweithäufigsten verkaufte Spiel aller Zeiten auf den Markt gebracht hatte. Über eine mögliche PC-Version liegen bisher keine Informationen vor.

Affiliate Angebot GameSir X2 Game-Controller

Und? Wer von Euch scharrt schon mit den Hufen und kann den sechsten Teil des Open-World-Game mit Third-Person-Shooter-Elementen kaum erwarten? Oder ist da zu viel Hype um das ewige selbe Thema nur neu aufbereitet? Schreibt uns Eure Meinung runter in die Kommentare und lasst uns diskutieren.