Eine Funktion in der Kamera der Google Pixel 9 (Vergleich) ermöglicht es, Gruppenfotos zu machen, ohne jemanden auszuschließen. Diese Funktion nennt sich "Add me". Ihr könnt Gruppenfotos machen und die Person, die das Foto macht, dank der Magie der KI mit einbeziehen. Ich zeige Euch in diesem Tutorial, wie das funktioniert.

"Add me" ist eine Funktion, die derzeit exklusiv für das Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL (Test) und Pixel 9 Pro Fold ist. Es ist ein Modus in der Foto-App der Pixel-Smartphones. Ihr findet ihn ganz einfach im Modus-Karussell am unteren Bildschirmrand in der App. So geht Ihr Schritt für Schritt vor, wenn Ihr diesen Modus nutzen wollt:

Öffnet die Foto-App. Scrollt im Karussell am unteren Bildschirmrand nach rechts, bis Ihr den "Add me"-Modus seht. Macht ein Gruppenfoto und lasst Platz, um Euch später hinzufügen zu können. Gebt das Smartphone nach dem Fotografieren an eines der Gruppenmitglieder weiter. Stellt Euch alleine an die Stelle, an der Ihr eben Platz gelassen habt. Lasst Eure Freund:innen das Foto von Euch machen.

Beim Aufnehmen des ersten Fotos solltet Ihr darauf achten, dass Ihr ein wenig Platz lasst, um den Fotografen später beim zweiten Foto hinzuzufügen. Die Idee dahinter ist, dass Ihr Euch im endgültigen Foto nicht mit jemand anderem überlagert.

Die App leitet Euch in jedem Fall an. Ihr schwenkt mit der Kamera über die Szene, um den besten Bildausschnitt und Blickwinkel zu finden. Die Funktion funktioniert sehr gut. Die Integration von Fotograf 1 in Foto 2 mit dem Rest der Gruppe sieht ziemlich natürlich aus. Man sieht nicht wirklich, dass es sich um eine Fotomontage handelt.

Diese Funktion kann praktisch sein, wenn Ihr weder ein Stativ noch einen Selbstauslöser habt. Außerdem kann man so sicher sein, dass das Foto im richtigen Rahmen ist. Es ist schwer zu überprüfen, ob alles in Ordnung ist, wenn Ihr den Auslöser betätigen, das Smartphone stabilisieren und losrennen müsst, um rechtzeitig vor dem Countdown des Auslösers anzukommen.

Was haltet Ihr von dieser "Add me"-Funktion des Google Pixel 9? Würdet Ihr Euch wünschen, dass Google "Add me" auch auf anderen Android-Smartphones einsetzt?