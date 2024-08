Die Galaxy Smartwatches von Samsung verfügen über spezielle tägliche Aktivitätswarnungen, die den Nutzerinnen und Nutzern spezielle Trainingsvorschläge und Ermutigungen geben. Dies kann jedoch manchmal lästig sein, da sie mit Informationen überfrachtet werden, die sie vielleicht gar nicht wollen, oder ihre Ruhetage unterbrechen. Mit dem kommenden One UI Watch-Update lässt Samsung die Nutzer/innen diese Funktion nun endlich deaktivieren.

So lenkt Euch die Galaxy Watch weniger ab

Das Problem mit den täglichen Aktivitätsbenachrichtigungen ist, dass die Nutzer/innen keine Möglichkeit haben, sie abzuschalten. Das ist auch bei den letzten Galaxy Watch-Modellen so und sogar bei der neuesten Galaxy Watch 7 und der Galaxy Watch Ultra (erster Test), die mit der One UI 6 Watch betrieben wird.

Wie auf Reddit (via Android Authority) berichtet wurde, haben einige Nutzer entdeckt, dass die neueste One UI 6 Watch-Beta einen Schalter enthält, mit dem man die täglichen Benachrichtigungen komplett deaktivieren kann (wenn Ihr keine Lust habt, Euch darüber aufzuregen).

Samsungs Galaxy Watch enthält einen Schalter, mit dem Ihr die täglichen Aktivitätsbenachrichtigungen abschalten könnt. / © Reddit/u/Enjinr

Sobald Ihr das neueste Beta-Update installiert habt, findet Ihr den neuen Schalter in den Einstellungen im Bereich Samsung Health. Ihr müsst im Menü nach unten scrollen, um die Option "Tägliche Aktivitätswarnungen" zu finden, die standardmäßig deaktiviert sein sollte.

Abgesehen davon, dass Ihr Euch gestört fühlt, könnte die Deaktivierung der täglichen Aktivitätswarnungen auch dazu beitragen, die Akkulaufzeit Eurer Galaxy Watch zu verbessern. Wenn Ihr Euch für andere Maßnahmen interessiert, um die Ausdauer Eurer Samsung Smartwatch zu verlängern, haben wir hier einen separaten Leitfaden.

Tägliche Aktivitätswarnungen unterscheiden sich von den Inaktivitätswarnungen

Wenn Ihr diese Funktion deaktiviert, erhaltet Ihr immer noch Inaktivitätswarnungen, bei denen es sich um eine andere Art von Benachrichtigung handelt. Die Inaktivitätswarnungen erkennen, wenn Ihr Euch nicht genug bewegt oder Euch längere Zeit ausgeruht habt, und motivieren Euch, ein Training zu beginnen oder eine Pause einzulegen.

Im Gegensatz zu den täglichen Aktivitätswarnungen könnt Ihr bei den Inaktivitätswarnungen selbst bestimmen, zu welcher Tages- oder Wochenzeit Eure Galaxy Watch Benachrichtigungen senden soll.

Die Beta-Version der One UI 6 Watch ist derzeit für Nutzer/innen verfügbar, die sich für das Beta-Programm von Samsung angemeldet haben. Ihr könnt teilnehmen, indem Ihr Euch in der Mitglieder-App anmeldet und nach einem Banner sucht, auf dem "Registrierung für das One UI Beta-Programm" steht.

Wenn Ihr nicht am Beta-Programm teilnehmt, solltet Ihr auf das One UI 6 Watch Update warten, das in den nächsten Wochen veröffentlicht werden soll, um diese neue Option zu nutzen.

Wie verwaltet Ihr Aktivitätsalarme und Benachrichtigungen auf Eurer Smartwatch? Lasst Ihr Euch lieber zu mehr Aktivität motivieren? Wir wollen Eure Vorschläge hören.