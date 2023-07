Encryption Key sichern: Das müssen Vanmoof-Besitzer jetzt unbedingt tun!

Die enge Verzahnung von Hardware und Software bringt Gefahren mit sich: Geht ein Hersteller pleite, dann werden womöglich die Server abgeschaltet, und im schlechtesten Fall sind gekaufte Produkte für die Endverbraucher dann nutzlos. Das passierte beispielsweise beim Peloton-Konkurrenten Flywheel, dessen Heimtrainer nach einem Patentstreit auf einen Schlag nutzlos waren.

Bei Vanmoof ist der Fall natürlich etwas anders gelagert. Hier hat jedes Fahrrad einen individuellen Schlüssel, den sogenannten Encryption Key. Dieser ist sowohl im Account der Nutzer und im Fahrrad hinterlegt. Passt beides zusammen, lässt sich das Fahrrad über die App entsperren – und Ihr fahrt mit Eurem Vanmoof-Bike los.

Sollte Vanmoof jetzt dichtmachen und alle Server abschalten, dann kommt Ihr nicht mehr an Euren Schlüssel. Das bedeutet: Ihr könnt künftig auch nicht mit Drittanbieter-Apps Euer Fahrrad weiternutzen. Der Konkurrent Cowboy hatte vergangene Woche eine App veröffentlicht, die eben dieses Problem angeht und Vanmoof-Nutzer den Schlüssel sichern lässt. Allerdings funktioniert die App beim Vanmoof-Bike von Fabi nicht.

Während der Corona-Pandemie erlebte Vanmoof einen riesigen Aufschwung. Inzwischen steht das Unternehmen vor der Insolvenz. / © NextPit

So sichert Ihr den Encryption Key von Eurem Vanmoof-Fahrrad

Wie Ihr den Encryption Key von Eurem Vanmoof-Bike mit Hilfe von einem Open-Source-Projekt sichern könnt, lest Ihr in dieser Anleitung – und das solltet Ihr auf jeden Fall baldmöglichst tun!

Schritt 1: Docker Desktop installieren

Als Erstes benötigt Ihr eine Laufzeitumgebung, in der Ihr das Open-Source-Tool ausführen könnt. Wir nutzen dafür Docker Desktop, das Ihr im ersten Schritt von der Docker-Webseite herunterladen und installieren müsst. Ist das Programm startklar, geht's mit dem zweiten Schritt weiter.

Schritt 2: Vanmoof Encryption Key Exporter installieren

Jetzt müsst Ihr den Vanmoof Encryption Key Exporter installieren. Hierfür müsst Ihr zunächst das Projekt von GitHub herunterladen. Klickt dazu auf der Seite auf den grünen "Code"-Button und wählt "Download ZIP" aus. Anschließend extrahiert Ihr das Archiv in ein Verzeichnis.

Jetzt müsst Ihr nur noch das Projekt in Docker Desktop installieren. Wir haben das unter Mac OS X gemacht. Dazu öffnet Ihr das Terminal und wechselt in das Verzeichnis, wohin Ihr das Projekt extrahiert habt. Mit dem Befehl "ls" zeigt Euch das Terminal den Inhalt des aktuellen Ordners an, mit "cd" und <Verzeichnisname> wechselt Ihr in den gewünschten Ordner.

Seid Ihr im gewünschten Ordner angekommen, müsst Ihr nun nur noch den folgenden Befehl ins Terminal kopieren und mit "Enter" bestätigen: "docker-compose up -d"

Bei unserer Version von Mac OS X wurde die Installation eines zusätzlichen Tools gefordert, die jedoch fehlschlug. Der Vamoof Encryption Key Exporter hat trotzdem funktioniert. Ob's geklappt hat, seht Ihr in Docker Desktop – hier sollte nach erfolgreicher Installation der Vanmoof Encryption Key Exporter auftauchen – und als "Running" angezeigt werden.

Wenn die Installation geklappt hat und das Tool läuft, sollte Docker Desktop bei Euch so aussehen. / © nextpit

Schritt 3: Vanmoof-Schlüssel aus Eurem Account auslesen

Der dritte Schritt besteht nun darin, in Eurem Browser die folgende Adresse aufzurufen: "http://localhost:3000". Hier sollte das Tool nun eine Webseite anzeigen.

Im nächsten Schritt könnt Ihr Euch mit Eurem Account im Browser einloggen. / © nextpit

Loggt Ihr Euch hier mit Eurem Vanmoof-Account ein, extrahiert das Tool Euren individuellen Schlüssel. Sichert Ihr diese Daten, könnt Ihr später auch mit einer Third-Party-App Euer Vanmoof-Bike entsperren – selbst wenn der Fahrrad-Hersteller einmal insolvent geht und die Server abschaltet.

So sieht er aus, Euer digitaler Fahrradschlüssel für das Vanmoof-Fahrrad. Sichert diesen auf jeden Fall gut – und hoffentlich braucht Ihr ihn nie. / © nextpit

Schritt 4: Abwarten und weiter den Sommer mit Eurem Vanmoof genießen

Abgesehen von der vergangene Woche gelaunchten (und bei uns nicht funktionsfähigen) Cowboy-App für iOS (zum App Store) ist uns derzeit keine Anwendung bekannt, mit der Ihr Euer Vanmoof-Bike entsperren oder auch nur den Encryption Key extrahieren könntet. Es dauert aber sicher nicht mehr lange, bis hier entsprechende Lösungen verfügbar sind – und in jedem Fall seid Ihr auf der sicheren Seite, wenn Ihr Euren Schlüssel gespeichert habt.

Was haltet Ihr denn von der Entwicklung, dass Hardware nur solange funktioniert, wie beim Hersteller die dazugehörigen Dienste laufen? Und habt Ihr bei Eurem Vanmoof-Bike schon den Schlüssel gesichert?