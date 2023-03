3-für-2-Aktion: Kauft Euch drei Games und zahlt nur zwei!

Am heutigen Samstag haben wir einen ganz besonderen Deal für alle Gamer unter Euch ausgegraben. Denn bei Media Markt und Saturn findet Ihr derzeit die Osterangebote. Ja – es ist schon wieder so weit – und Ihr könnt Euch hier gerade drei Games für den Preis von zwei sichern. Wie das funktioniert und worauf Ihr achten müsst, erklären wir Euch in diesem Artikel.

3-für2-Aktion bei Media Markt und Saturn gestartet

Kauft drei Spiele und zahlt nur zwei davon

Aktion gilt nur bis zum 10. April 2023