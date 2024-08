50 Prozent Rabatt: Aldi verschleudert Drohne mit FHD-Kamera

Egal, ob Ihr beeindruckende Luftaufnahmen für Videos und Fotos erstellen oder einfach nur den Spaß am Fliegen genießen wollt – diese Drohne bei Aldi bietet Euch beides. Das Highlight: Der Preis wurde um satte 150 Euro gesenkt. Was diese Drohne alles zu bieten hat und wie gut das Angebot wirklich ist, erfahrt Ihr hier.

Affiliate Angebot Maginon Drohne QC-99 GPS

Professionelle Videos auch von Amateuren: Das bietet die Drohne

Stellt Euch vor, Ihr seid an den Küsten Italiens oder Frankreichs und lenkt die Drohne entlang der schroffen Felsen. Das Wasser spritzt rechts an der Kamera vorbei, während Ihr eine enge Passage zwischen den Klippen durchquert. Solche atemberaubenden Aufnahmen sind mit keiner herkömmlichen Kamera vom Boden aus möglich! Die Drohne wird hauptsächlich über Euer Smartphone gesteuert – ein Controller, der eine präzise Steuerung ermöglicht, ist jedoch ebenfalls enthalten. Euer Handy lässt sich bequem als Bildschirm in den Controller einrasten.

Videos, die Ihr mit der Drohne aufnehmt, werden in Full-HD-Qualität festgehalten und eignen sich daher hervorragend für Social Media oder Euer digitales Urlaubs-Fotoalbum. Zudem bietet die Drohne zahlreiche nützliche Funktionen, die es selbst Anfängern ermöglichen, beeindruckende Aufnahmen zu machen. Mit der Way-Point-Flight-Funktion könnt Ihr zum Beispiel eine Route im Voraus festlegen, die die Drohne dann eigenständig abfliegt. Das ist besonders praktisch, wenn Ihr eine klare Vorstellung von Eurem Video habt, aber nicht selbst mit dem Controller im Bild erscheinen möchtet.

Wenn gewünscht, lässt sich die Drohne auch durch Gesten steuern, und dank der Auto-Schwebe-Funktion bleibt sie automatisch auf einer bestimmten Höhe. Besonders spannend ist zudem die Follow-Me-Funktion, bei der die Drohne einem ausgewählten Objekt – oft dem Piloten – mittels GPS-Signal automatisch folgt. So könnt Ihr Euch beispielsweise automatisch beim Wandern in den Bergen filmen lassen, ganz ohne die Notwendigkeit eines Kameramanns.

50 Prozent Rabatt: Wir machen den Deal-Check

Werfen wir zum Schluss einen genaueren Blick auf die Kosten. Bei Aldi ist die Drohne derzeit um 50 Prozent reduziert, sodass Ihr sie für nur 149 Euro erwerben könnt (zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten). Angesichts der umfangreichen Funktionen, die die Drohne bietet, ist das ein wirklich attraktiver Preis.