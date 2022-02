Ab 13 Uhr: Realme stellt 9 Pro Serie vor – so schaut Ihr zu!

Bei Realme gibt es heute neue Smartphones zu sehen! Am 16. Februar ab 13 Uhr stellt der Hersteller die Modelle der Realme 9 Pro Serie vor. Wir bringen Euch auf schnellstem Wege zum Live-Stream, sodass Ihr live dabei seid, wenn Realme seine neuen Smartphones vorstellt.

NEXT PIT TV

Seid Ihr Fan der Smartphone-Mittelklasse, solltet Ihr Euch heute knapp ein Stündchen Zeit nehmen. Denn Realme, die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke in Europa, stellt heute die neuen Modelle der Realme 9 Pro Serie vor. Im letzten Jahr setzte Realme mit dem Realme 8 Pro einen Meilenstein – die erste 108-MP-Kamera in der Mittelklasse.