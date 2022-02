Leak zum Galaxy Z Fold 4: Neues Design, dafür kleinerer Akku?

Das Galaxy Z Fold 4 soll noch in diesem Jahr erscheinen! Dabei möchte Samsung etwas am Design schrauben und bedient sich dabei etwas am Galaxy S22 Ultra. Aufmerksame NextPit Leser:innen wissen jetzt, was kommt: Der koreanische Hersteller möchte den S-Pen in das Tablet integrieren. Aufgrund des ziemlich dünnen Gehäuses war das in den Vorgängermodellen nicht möglich. Ihr konntet Euch lediglich eine Schutzhülle kaufen, die eine Aussparung für den S-Pen bot.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Fold 3 256 GB Samsung Galaxy Z Fold 3 mit 256 GB Speicher bei Amazon.

Laut TheElec möchte Samsung das kommende faltbare Smartphone nun so designen, dass der Bedienstift Platz findet. Offizielle Bilder gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Allerdings soll Samsung bereits im Januar ein Patent angemeldet haben, das eine mögliche Lösung zeigt. So könnte das Galaxy Z Fold 4 eine magnetische Aussparung erhalten, die den S-Pen sowohl im geschlossenen, als auch offenen Zustand halten könnte.

Samsung Galaxy Dual Fold with S Pen holder!👀 https://t.co/keGhXUpc2F



- Samsung patent 27 Jan 2022

- Dual folding smartphone (Z-shape)

- Triple camera with periscope lens

- Under panel selfie camera

- Magnetic S Pen holder#Samsung #SamsungDualFold #SamsungZFold4 #GalaxyZFold4 pic.twitter.com/9VRGUNLJcN











— LetsGoDigital - Mark Peters (@letsgodigitalNL) January 27, 2022

In seinem Post spricht Mark Peters darüber hinaus von einem Triple-Kamera-System mit einer Periskop-Linse. Eine Selfie-Kamera soll sich zudem unter dem Panel befinden. Ob Samsung sich für dieses Design entscheidet, dürften wir allerdings frühestens im Herbst erfahren. Natürlich nur, wenn Samsung die Präsentation nicht verschiebt.

Fällt der Akku kleiner aus, als bisher angenommen?

Ein solcher Designkniff könnte laut dem bekannten Leaker IceUniverse allerdings zu Problemen führen. Um Platz für den S-Pen zu schaffen, könnte Samsung bei der Größe des Akkus einsparen. So sollen das Foldable lediglich 4.000 mAh antreiben. Das entspricht derselben Größe wie beim Galaxy S21 und wäre für ein faltbares Handy mit zwei Displays doch etwas gering.

The built-in S Pen will make the Fold4's battery only 4000mAh. Is this what you want to see? https://t.co/6DrYMkXsXa — Ice universe (@UniverseIce) February 16, 2022

Ob sich eines der Gerüchte wirklich bewahrheitet, bleibt natürlich abzuwarten. Wir befinden uns in einer sehr frühen Phase der Leaks. Eine Anpassung des Designs ist durchaus möglich. Ob man aufgrund des S-Pen allerdings bei der Größe des Akkus einsparen sollte, ist die Frage der Fragen. Ich persönlich denke nicht, dass Samsung zu so einer Methode greift. Denn mit einem derart kleinen Akku bringt der S-Pen auch nicht mehr viel – denn dann müsst Ihr das Smartphone sicher paar Stunden ans Ladegerät hängen.

Was haltet Ihr von den Gerüchten? Denkt Ihr, dass Samsung den Akku verkleinert, um Platz für den S-Pen zu schaffen? Ich freue mich auf Eure Kommentare!