Exynos 2200 vorgestellt: Galaxy S22 mit Raytracing und 200 MP?

Das Samsung Galaxy S22 gilt als eines der meist erwarteten Smartphones für 2022. Die Vorstellung des Flaggschiffs ist wohl für den 8. Februar vorgesehen und so wollte Samsung uns mit der Präsentation des Exynos 2200 am 11. Januar einen ersten Vorgeschmack auf die Power des Handys geben. Doch diese Präsentation entfiel und viele wunderten sich, ob der Exynos 2200 überhaupt noch ein Thema wäre. Mit fast genau einer Woche Verspätung kam die Nachricht aus Südkorea – der Chip existiert und sieht vielversprechend aus.

Die bisherigen Teaser ließen bereits vermuten, dass Samsung den Prozessor zusammen mit AMD entwickelt hat. Die Bestätigung kam mit der offiziellen Vorstellung des SoC. Die angekündigte AMD RDNA 2-Architektur wird im Exynos 2200 zu finden sein und Raytracing unterstützen. Dadurch könnten Spiegelungen und Lichteffekte in Mobile Games auf dem S22 deutlich realistischer anmuten. Normalerweise kennt man Raytracing eher von High-End Grafikkarten aus Computern oder Spielkonsolen.

"AMD RDNA 2 graphics architecture extends power-efficient, advanced graphics solutions to PCs, laptops, consoles, automobiles and now to mobile phones. Samsung’s Xclipse GPU is the first result of multiple planned generations of AMD RDNA graphics in Exynos SoCs" - David Wang, Senior VP, Radeon Technology Group AMD