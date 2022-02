Gratis statt 4,49 €: Löst knackige Rätsel in diesem Game für Android & iOS

Kostenlos statt 4,49 € (4,19 € bei Google Play) für die nächsten vier Tage

4,5 Sterne für iOS/ 4,4 Sterne für Android

Keine Werbung, Rätsellösungen als In-App-Kauf, viele Sprachen verfügbar

Nehmt Euch eine Tasse Kaffee und lasst Euch von mir ein Spiel empfehlen, welches wirklich Laune macht. So viel schon mal vorab: Wenn Ihr "The Enchanted Worlds" spielt, sollte es eher eine ganze Kanne Kaffee sein, denn an den Rätseln habt Ihr durchaus ein wenig länger zu knacken.

Warum lohnt sich der Download von "The Enchanted Worlds"?

Syntaxity hat einige Spiele veröffentlicht, die allesamt gut bewertet sind und "The Enchanted Worlds" reiht sich da nahtlos ein. Es ist ein Rätsel-Adventure-Game, welches in der Tradition von Spielen wie Myst steht. Myst hat mich damals auf meinem guten, alten Sega Saturn abwechselnd mit schönen Grafiken begeistert und mit knackigen Rätseln in den Irrsinn getrieben. The Enchanted Worlds ist da ganz ähnlich und macht dadurch richtig viel Spaß.

Ihr beginnt im Haus Eures Onkels. Der hat drei verwunschene Bücher gefunden, die ihn mithilfe eines Amuletts in die Welten eintauchen lässt, um die es in den Büchern geht. Jetzt hat er in diesen Büchern Hinweise gefunden, dass sich irgendwo in diesen Welten ein viertes Buch versteckt. Den Rest könnt Ihr Euch denken: Ausgehend vom Haus des Onkels müsst Ihr Euch auf die Suche nach diesem Buch machen.

Ihr durchsucht also das Haus nach versteckten Hinweisen, sammelt Gegenstände ein, löst Rätsel. Manche Gegenstände können ein Portal öffnen, durch das Ihr Euch ständig hin und her bewegen könnt. Eine Karte zeigt Euch übersichtlich an, welche Orte Ihr aktuell erkunden könnt. Natürlich müsst Ihr gründlich nach Hinweisen, versteckten Mechanismen etc. suchen. Ihr stolpert mal über leichtere, mal über knackigere Knobeleien.

Die beiden Kollegen wollen mich nicht einfach vorbeilassen, fürchte ich! © NextPit Wer die Grafik von Myst mochte, wird sich auch hier zuhause fühlen. © NextPit Portale lassen Euch schnell von A nach B reisen. © NextPit Auf der Suche nach dem Buch müsst Ihr viele Rätsel lösen. © NextPit Ihr habt eine Kamera im Gepäck, mit der Ihr wichtige Informationen im Bild festhalten könnt. © NextPit

In Eurer Ausrüstung befindet sich auch eine Kamera, die zwischendurch Fotos macht, die Euch dann später im Spiel wieder nützlich werden. Hinweise könnt Ihr Euch auch holen, wobei Ihr die Rätseltipps allesamt gegen Geld freischalten könnt. Vielleicht ist es nicht im Sinne des Programmierers, aber Ihr könnt Euch Lösungen für die Hinweise natürlich auch bei YouTube anschauen. Besser ist aber, wenn Ihr es ohne Hilfe probiert, dann habt Ihr auch länger was von diesem Adventure-Spaß.

Ist der Download von "The Enchanted Worlds" sicher?

Ich hab es bereits anklingen lassen: Es gibt innerhalb der App Hinweise zu kaufen. Dafür ist es werbefrei und Ihr benötigt auch keinen Account. Das Spiel ist in viele Sprachen synchronisiert, also auch in Deutsch verfügbar. Wie immer habe ich einen Blick auf die Privatsphäre-Checker von Exodus geworfen. Dort werden vier Tracker und sechs verlangte Berechtigungen aufgelistet, die sich aber allesamt im Rahmen des Üblichen/Notwendigen bewegen.

In der Datenschutzerklärung erfahrt Ihr, dass keine persönlichen Daten gesammelt werden. Außerdem wird erklärt, dass die Berechtigung für Fotos nur dafür verwendet wird, dass Ihr Fotos (Ihr könnt Postkarten im Spiel verschicken) speichert, es wird also nicht auf Eure Galerie zugegriffen.

Alles in allem für mich eine absolut runde Sache – und ich kann Euch jetzt schon verraten, was ich heute nach Feierabend mache. Werdet Ihr auch eine Runde zocken, oder kann man Euch mit dieser Art von Spielen nicht hinterm Ofen hervorlocken? Verratet es uns in den Kommentaren!