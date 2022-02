Sony LinkBuds vorgestellt: Wie hört man mit offenen In-Ear-Kopfhörern?

Erinnert Ihr Euch an die kuriosen Sony-Kopfhörer, über die wir neulich berichtet haben? Die Sony LinkBuds wurden jetzt offiziell vorgestellt! Dabei lüftet sich auch die Frage, wie genau man die Headphones im Ohr tragen soll. Wie viel die Kopfhörer kosten und was es sonst zu wissen gibt, verrate ich Euch in einer kurzen Vorstellung!

Sony stellt LinkBuds vor

Neues Kopfhörer-Design soll mehr Umgebungsgeräusche durchlassen

Verfügbar ab Mitte Februar für 179,99 Euro

Sony hat mit den neuen LinkBuds einen echten Hingucker vorgestellt! Die Kopfhörer sehen zwar nicht besonders gut aus, dafür aber originell. Denn wie Ihr schon neulich in einer News von WinFuture sehen konntet, gibt es statt einer Silikonspitze, die wie bei den meisten Modellen in den Hörkanal gesteckt wird, eine Art Donut. Das offene Ringdesign soll laut Sony beim Hören mehr Umgebungsgeräusche durchlassen.

Donuts oder lieber Motorräder – was seht Ihr in den Sony LinkBuds? / © Sony

Im Grunde genommen also das genaue Gegenteil, was die meisten In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit ANC versuchen. Technisch hat Sony hierfür mitten in die Lautsprechermembranen eine Öffnung eingelassen, durch die Geräusche ins Ohr gelangen können. Das Design trägt aber auch dazu bei, dass die einzelnen Earbuds gerade einmal vier Gramm wiegen.

Smarte Earbuds mit Fast Pair und Swift Pair

Wie Ihr auf den Fotos im Artikel sehen könnt, werden die Sony LinkBuds in das Ohr eingelegt. Wie gut der Halt und der Tragekomfort dabei sind, lässt sich erst im Praxis-Test herausfinden. Technisch sollen die Kopfhörer aber einen Frequenzgang von 20 Hertz bis 20.000 Hertz bieten und DSEE unterstützen. Neben Bluetooth 5.2 ist für Android- und Windows-User vor allem die Unterstützung von Fast Pair und Swift Pair interessant. Wie Ihr im Test der Beats Studio Buds lesen könnt, sind die Kopfhörer dadurch mit dem Google-Account verbunden und lassen sich bequem auch an weiteren Geräten nutzen.

Die Unterstützung von Bluetooth-Codecs sieht auf den ersten Blick recht mau aus. Es gibt AAC und SBC, HD-Codecs wie AptX und Sonys eigener Codec LDAC sind aber nicht an Bord. Die Akkulaufzeit ist mit 5,5 Stunden bei aktiver Musikwiedergabe ebenfalls unterdurchschnittlich. Hier halten viele Konkurrenten selbst mit aktiviertem ANC länger durch.

Das Gehäuse der LinkBuds ist kompakt. / © Sony

Zur Steuerung gibt es berührungsempfindliche Flächen, die im Regen – die Headphoens sind IPX4-zertifiziert – zu Fehleingaben führen könnten. Alternativ nutzt Ihr die Sprachassistenten Alexa oder Google Assistent. Interessant finde ich an Sonys Pressemitteilung noch eine adaptive Lautstärkeregelung, die den Klang automatisch an die Umgebung anpasst. Wie wir von den WF-1000XM4 wissen, ist Sony bei solchen Technologien ziemlich fortschrittlich!

Mein Kommentar zu den LinkBuds: "Sonys neues Design sieht interessant aus und wird in ersten Testberichten bereits gelobt. Allerdings bezweifle ich, dass es viele Vorteile gegenüber aktuellen ANC-Kopfhörern bietet. Denn diese unterstützen in der Regel Transparenzmodi, bei denen Umgebungsgeräsuche digital eingeschleust werden. Das funktioniert in der Praxis sehr gut und hat einen Vorteil: Die LinkBuds könnt Ihr nur als offene Kopfhörer nutzen – ANC-Headphones sind da deutlich flexibler. Noch eine Sache: Die Akkulaufzeit sieht für Kopfhörer ohne ANC echt mau aus. Da bin ich gespannt, ob Sony diese trotz des neuen Designs in den nächsten Generationen verbessern kann.

Zu guter Letzt noch der Preis und die Verfügbarkeit: Die LinkBuds, die Sony auch "WF-L900" nennt, starten ab Mitte Februar in den Farben Weiß und Anthrazit in den Handel. Fürs Ausprobieren müsst Ihr Euch zum Start 179,90 Euro ins Ohr stecken – ähm in die Hand nehmen! Vorbesteller können einfach hier zu Amazon gelangen* oder dem Link gleich unter diesem Artikel folgen.

Was haltet Ihr von den neuen Sony LinkBuds? Spannend oder nicht? Teilt es mir in den Kommentaren mit