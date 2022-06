Alle iPhone-13-Modelle reduziert: StarMobile-Aktion im Tarif-Check

Normalerweise prüfen wir in unseren Tarif-Checks Aktionen mit einzelnen, reduzierten Handyverträgen oder günstigen Smartphones. Heute reduziert der Anbieter StarMobile allerdings gleich alle iPhone-13-Modelle in attraktiven Telekom-Verträgen. Daher fassen wir Euch heute alle Kosten der Aktion "SuperSale Apple Weekend Aktion" zusammen.

Seid Ihr beruflich oder privat wirklich auf ein Smartphone und eine gute Netzabdeckung angewiesen, bietet sich die Kombination aus einem aktuellen iPhone und einem Vertrag bei der Telekom an. Denn während die Telekom die beste Netzabdeckung in Deutschland bietet, konnten alle iPhone-13-Modelle in unseren Testberichten sehr gute Noten absahnen.

Auf der Suche nach guten Tarifen im Netz sind wir auf die Aktion "SuperSale Apple Weekend Aktion" beim Anbieter StarMobile gestoßen. Hier bekommt Ihr alle vier iPhone-13-Modelle in verschiedenen Telekom-Tarifen im Angebot. Ob sich die Verträge für Euch lohnen, könnt Ihr in der Tabelle unseres Tarif-Checks prüfen.

SuperSale Apple Weekend Aktion im Tarif-Check

Zum Start: StarMobile ist ein autorisierter Internet-Vertriebspartner der Telekom Deutschland. Neben Telekom-Tarifen findet Ihr zu jedem Smartphone jeweils auch Tarife von O2, Vodafone, Congstar und Otelo auf den jeweiligen Produktseiten. Bei ausgewählten Telekom-Tarifen bekommt Ihr aktuell aber hohe Rabatte, daher haben wir Euch sie nachfolgend zusammengefasst.

Wie Ihr aus unserer Tarifübersicht zur Telekom wisst, könnt Ihr auf der Homepage des Mobilfunkanbieter das Verhältnis zwischen Direktpreis und Monatspreis selbst bestimmen. Daher sind die Kosten nur sehr schwer mit dem Abschluss direkt bei der Telekom vergleichbar. Daher haben wir Euch den aktuellen Bestpreis für das Smartphone im Netz über Preisvergleichsmaschinen herausgesucht.

Die Differenz zu den Gesamtkosten der StarMobile-Verträge verrät Euch dann, wie viel Ihr insgesamt über die zweijährige Laufzeit für den Vertrag bezahlt. Beim iPhone 13 Pro Max im Magenta Mobil Young L sind das beispielsweise 448,70 Euro – oder 18,70 Euro pro Monat. Beim iPhone 13 mini im Magenta Mobil S kommt Ihr auf 699,70 Euro respektive 29,15 Euro pro Monat. Bei der Telekom direkt kostet der Magenta Mobil S regulär knapp 40 Euro im Monat.

Ob sich die Kosten für Euch rechnen, müsst Ihr natürlich selbst entscheiden. Mit dieser Tabelle habt Ihr aber eine gute Möglichkeit, die reduzierten Verträge bei StarMobile miteinander zu vergleichen.

Teilt uns Eure Meinung zu den Tarifen in den Kommentaren mit! Habt Ihr bei der SuperSale Apple Weekend Aktion zugeschlagen?