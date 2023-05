Amazon Gaming Week: Der Prime Day für Gamer!

Amazon engagiert sich immer mehr im Gaming-Bereich und hat mit Twitch nicht nur die größte Streaming-Plattform gekauft, sondern auch die Amazon Game Studios erreichen immer höhere Bekanntheit durch Titel wie "New World" oder "Lost Ark". Bis zum 28. Mai läuft bei Amazon nun die Gaming-Week und Ihr bekommt massenhaft Rabatte auf Games, Peripherie-Geräte und Gamng-Hardware. Wir haben uns die Angebote einmal genauer angeschaut und verraten Euch in diesem Artikel die fünf interessantesten Angebote und was Amazon Gaming sonst noch für Euch auf Lager hat.

"Amazon Gaming Week" mit zahlreichen Deals gestartet

Angebote gelten noch bis zum 28. Mai

Gewinnspiel, Eintausch von Altgeräten und weitere Aktionen verfügbar