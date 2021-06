5 Tech-Deals unter 50 Euro: Amazon Prime Day 2021 für schmale Budgets

Ihr habt durch die Angebote zum Amazon Prime Day 2021 geschaut, Euch fehlt aber das nötige Kleingeld? NextPit zeigt Euch coole Tech-Deals, die jeweils nicht mehr als 50 Euro kosten. Dabei schauen wir auch mal abseits von Smartphones, Kopfhörern und Co. in andere Kategorien.

Shoppen muss nicht immer rein zweckmäßig sein! Einfach mal ein bisschen Geld auszugeben, nachdem man die letzten Monate hart gearbeitet hat, macht richtig Spaß. Falls Euch allerdings das nötige Kleingeld für ein Galaxy Z Fold 2 fehlt, findet Ihr nachfolgend coole Tech-Deals unter 50 Euro. Anlass des Ganzen ist natürlich der Amazon Prime Day 2021.

Am 21. und am 22. Juni findet Ihr bei Amazon zahlreiche Angebote, bei denen es sich oft um Bestpreise handelt. In anderen Artikeln zeigen wir Euch die besten Deals für Kopfhörer, Smartphones und Wearables und schauen hier ein wenig über den Tellerrand hinaus. Bei den folgenden fünf Deals zählt nur eins: Sie dürfen nicht teurer als 50 Euro sein.

Top-Deal 1: Amazon Fire TV Stick 4K für 28,99 Euro

Amazons eigener Fire TV Stick ist immer eine Empfehlung wert. Denn der Streaming-Stick bringt Euch die Inhalte von Streaming-Diensten wie Prime Video, Joyn, Netflix und viele weitere superleicht auf den Fernseher. Während das 4K-Modell in den letzten Jahren meist noch 40 bis 50 Euro gekostet hat, zahlt Ihr im Jahr 2021 nur knapp 30 Euro.

Mit dabei ist die Alexa-Sprachfernbedienung und wenn Ihr ohnehin schon einen Echo-Lautsprecher Euer Eigen nennt, führt kaum ein Weg am Streaming-Stick vorbei. Denn vom Sofa aus könnt Ihr dann auch bequem mit Eurer Stimme Filme und Serien anschalten. Echt cool und echt günstig!

Top-Deal 2: SodaStream Easy für 49,99 Euro

Nie wieder Kisten schleppen ist mit dem SodaStream Easy angesagt. Der legendäre Wassersprudler fällt im Preis auf nur 49,99 Euro und kratzt somit gerade eben an unserer Preisgrenze. Neben dem Gerät an sich gibt's im Bundle einen zusätzlichen CO2-Zylinder, eine 1-Liter-Wasserflasche, zwei 0,5-Liter-Wasserflaschen und sechs Sirupproben.

Zwar handelt es sich bei den Flaschen um Plastikflaschen, sie sind aber zumindest BPA-frei. Darüber hinaus eignen sich die leichteren Plastikflaschen auch echt gut zum mitnehmen. Sofern die Wasserqualität bei Euch daheim in Ordnung geht, werdet Ihr kaum einen Unterschied zu gekauftem Wasser merken.

Top-Deal 3: JBL Tune 125 TWS für 47,49 Euro

Sich ein paar günstige In-Ear-Kopfhörer zu kaufen und diese einfach immer im Rucksack zu haben, ist mein Tech-Tipp des Jahres. Ich bin vielleicht ein wenig auf den Trend aufgesprungen, aber die kleinen Krachmacher sind echt praktisch. Ich fahre beispielsweise immer mit einem Fahrradhelm Fahrrad und dort sind die kabel- und bügellosen Dinger echt praktisch.

Das Modell von JBL ist eigentlich kein grandioser Tipp, für den Preis von 47,49 Euro aber auf jeden Fall empfehlenswert. Gerade die Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden ist praktisch, wenn man die Kopfhörer als Notlösung oder für unterwegs kauft. Auf ANC müsst Ihr leider verzichten! Wollt Ihr nicht auf die Geräuschunterdrückung verzichten, schaut doch mal in meiner ANC-In-Ear-Kopfhörer-Bestenliste vorbei!

Top-Deal 4: Xiaomi Mi Band 5 für 19 Euro

Xiaomis fast schon legendär günstiger Fitness-Tracker wird immer günstiger! Das Mi Band 5 kostet aktuell nur 19 Euro bei Amazon und dafür holt Ihr Euch ein echt starkes Stück Technik ins Haus. Casi hat das Mi Band 5 vor kurzem erst getestet und zeigte sich sehr begeistert.

Das Mi Band ist eine Empfehlung für all diejenigen, die einen dezenten und unkomplizierten Fitness-Tracker suchen. Denn mit einer langen Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen und den wichtigsten Tracking-Features gewinnt Ihr eine einfache und vor allem nahtlose Aufzeichnung Eurer Vitaldaten dazu.

Top-Deal 5: Russel Hobbs Reiskocher für 27,99 Euro

Womöglich haltet Ihr mich für bescheuert, aber gebt mir und dem Reiskocher mal eine Chance! Für 27,99 Euro kauft Ihr mit dem Russel Hobbs Reiskocher inklusive Dampfgarer-Einsatz eine echte Wundermaschine. Denn nach dem Waschen Eures losen Reis (das ist übrigens sehr wichtig), erledigt der Reiskocher alles von selbst. Ganz ohne Anbrennen oder Überkochen.

Während der Reis kocht könnt Ihr Gemüse mit dem Einsatz Dampfgaren und das Ganze nach dem Kochen auf Wunsch auch noch warm halten. Ein ziemlich gesundes Gericht entsteht so wie von selbst binnen weniger Minuten – ohne viel Fett und ohne, dass der Reis oder das Gemüse zerkocht wird.

Und? Was günstiges zum Prime Day gefunden? Falls ja, teilt uns doch gerne in den Kommentaren mit, wofür Ihr Euch entschieden habt. Alternativ könnt Ihr uns auch Eure Tipps in jeder Preisstufe oder Produktklasse nennen.

Die auf dieser Seite enthaltenen Links sind Affiliate-Links. Das bedeutet, NextPit bekommt eine kleine Gewinnbeteiligung, wenn Ihr ein Produkt über den Link kauft. Für Euch entstehen dabei keine weiteren Kosten.