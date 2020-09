Android 11: OnePlus bietet das Update an - so wird's installiert

Die erste offene Beta-Version von OxygenOS 11, der Android 11-basierten Oberfläche, ist seit Mittwoch auf dem OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro verfügbar. In einem Artikel mit dem Titel "OxygenOS 11 Open Beta 1 for OnePlus 8 Series", der in den Foren der Marke veröffentlicht wurde, erklärt OnePlus, dass es eine der ersten Smartphone-Marken ist, die Android 11 offiziell anbietet.