Android: WLAN-Passwort anzeigen lassen und teilen – so geht's

Seid Ihr mit Eurem Handy im heimischen WLAN und ein Freund fragt nach dem Sicherheitsschlüssel? Dann müsst Ihr mit den meisten Android-Smartphones nicht mehr hinter Schränke kriechen oder unendlich lange Nummern diktieren. In unserer Anleitung erfahrt Ihr, wie Ihr Euch unter Android das WLAN-Passwort anzeigen lassen oder es direkt an ein anderes Gerät teilen könnt.

Obwohl wir versuchen, unsere Anleitungen möglichst allgemeingültig zu halten, gibt es immer Hersteller und Modelle, auf denen die folgenden Anleitungen nicht funktionieren. Sicher findet Ihr aber im NextPit-Forum oder in den Kommentaren unter diesem Artikel Hilfe!

WLAN-Passwort ohne Zusatz-Apps auslesen oder teilen

Seit Android 10 ist es auf einigen Geräten ganz einfach, das WLAN-Passwort auszulesen oder es über einen QR-Code zu teilen. Unter anderem ist dies auf Googles eigenen Pixel-Geräten möglich, die Hersteller Samsung und Huawei haben es ebenfalls ungefähr an gleicher Stelle implementiert. Folgt einfach den folgenden Anweisungen:

Der Austausch von WLAN-Passwörtern ist mit Android 10 einfacher. / © NextPit

Steuert die WLAN-Einstellungen Eures Handys an Wählt das verbundene WLAN-Netzwerk aus Tippt hier auf "Teilen" und bestätigt Eure Identität per Passwort oder Fingerabdruck Nun seht Ihr einen QR-Code, den Ihr mit der Kamera-App eines anderen Handys scannen könnt Wollt Ihr die Nummer nur auslesen, seht Ihr bei einigen Modellen auch direkt den kompletten Netzwerksicherheitsschlüssel und könnt Ihn aufschreiben oder abtippen

Viele native Kamera-Apps unterstützen das Scannen von QR-Codes und in der Regel könnt Ihr dabei auch direkt eine Verbindung aufbauen. Ist dies nicht möglich, könnt Ihr auch einen Barcode-Scanner aus dem Google Play Store herunterladen. Diese ermöglichen Euch noch etwas anderes!

Im Google Play Store findet Ihr unzählige Apps, die Euch versprechen, WLAN-Passwörter im Handumdrehen auszulesen. Kurz und knapp rate ich Euch bei den meisten dieser Anwendungen: Finger weg! Hier findet Ihr etliche Spam-Apps und vermutlicher auch Malware. Viel cleverer ist es, sich den Trick aus dem vorigen Kapitel zunutze zu machen.

WLAN-QR-Codes per Barcode-App auslesen

Denn die QR-Codes, die Android zum Teilen von WLAN-Netzwerken erstellt, enthalten den WLAN-Schlüssel bereits und lassen sich so auch einfach wieder entschlüsseln. Barcode-Scanner gibt es viele, ich empfehle die App "QR & Barcode Scanner", da sie viele gute Bewertungen hat und darüber hinaus von Googles Play Protect geprüft wurde.

Das Auslesen von QR-Codes ist ganz einfach. / © NextPit

Lest den von Android erzeugten QR-Code einfach mit einem Barcode-Scanner aus Nach dem Scannen wird Euch das Passwort im Klartext angezeigt und automatisch in die Zwischenablage kopiert

Habt Ihr kein zweites Handy zur Hand, ist das natürlich kein Problem. Ihr könnt auch einen Screenshot des QR-Codes erstellen und diesen anschließend in der Barcode-Scanner-App scannen lassen. Könnt Ihr keinen QR-Code erzeugen, müsst Ihr leider schwerere Geschütze auffahren.

WLAN-Passwort per App anzeigen (Nur mit Root)

Auch wenn ich Euch eingangs vor WLAN-Auslese-Apps gewarnt habe, gibt es auch einige weiße Schafe unter der Schar an Spam- und Malware-Applikationen. Allerdings ist hier das Problem, dass diese zur Nutzung Root-Rechte voraussetzen. Zwar ist es nicht allzu schwer, Root-Rechte auf seinem Android-Handy zu erlangen, ganz ungefährlich ist dieses Manöver aber nicht.

Habt Ihr Euer Android-Smartphone ohnehin schon gerootet oder liebt Ihr den Nervenkitzel, könnt Ihr anschließend die App "WiFiPasswords" oder "WiFi Key Recovery" installieren. Bei letzterer habt Ihr zudem den Vorteil, dass Ihr auch gespeicherte WLAN-Passwörter auslesen könnt.

Die App WiFi Key Recovery kann, Root-Rechte vorausgesetzt, ebenfalls Eure gespeicherten WLAN-Passwörter anzeigen.

Der Wifi Password Viewer zeigt gespeicherte WLAN-Passwörter an und erlaubt sogar das Anlegen von Backups. / © NextPit

Nun haben wir für die meisten Android-Versionen, die aktuell im Umlauf sind, alle Möglichkeiten erschöpft. Eventuell erinnert Ihr Euch aber noch daran, dass man WLAN-Passwörter auch in den Systemdateien auslesen kann. Wie war das noch gleich?

Auch wenn Google WLAN-Passwörter unter Android mit Eurem Google-Konto verbindet und in einem Cloud-Speicher lagert, auf dem Gerät selbst wurden diese bis Android 4.4.2 auch noch gespeichert. Da das ganze unverschlüsselt gespeichert wurde, konnte man mit Dateimanagern einfach in die richtigen Dateien gehen und die Daten auslesen. Der Dateipfad lautete dabei:

/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf/

Nutzt Ihr noch ein altes Android-Handy oder wollt ein Passwort aus einem Handy in Eurer Schublade auslesen, könnt Ihr es einmal versuchen. Steuert einfach die entsprechenden Ordner und letztendlich die entsprechende Datei in einem Dateimanager an und schaut dort nach dem Kennwort.

Habt Ihr weitere Möglichkeiten – das Ablesen vom Router-Rücken ausgenommen – wie man WLAN-Passwörter unter Android auslesen kann? Eventuell habt Ihr noch einen App-Geheimtipp, mit dem das Ganze auch ohne Root funktioniert. Lasst es mich in den Kommentaren wissen und ich nehme es nachfolgend auf!

Dieser Artikel wurde am 5. März 2021 komplett überarbeitet. Die Kommentare wurden dabei nicht gelöscht.