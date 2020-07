Apple verpflichtet sich, bis 2030 vollständige Klimaneutralität zu erreichen

Apple verspricht in einem neuen Nachhaltigkeitsbericht, seine Produkte bis 2030 ohne Netto-CO2-Emission zu produzieren. Damit setzt das Unternehmen ein wichtiges Zeichen in Sachen Klimaneutralität und setzt sich eine Deadline.

Apple hat seinen Plan vorgestellt, bis 2030 im gesamten Unternehmen klimaneutral zu werden. Das Unternehmen erklärt, dass bis 2030 "jedes verkaufte Apple-Gerät null Klimaauswirkungen haben wird". Dazu zählen eine klimaneutrale Lieferkette sowie die gesamte Fertigung und Entsorgung von Apple-Produkten.

"Unternehmen haben die einmalige Chance, an einer nachhaltigeren Zukunft mitzuwirken, die aus unserer Sorge um unseren gemeinsamen Planeten entsteht", sagt Tim Cook, CEO von Apple. "Mit unserer Verpflichtung zur Klimaneutralität hoffen wir, damit eine viel größere Veränderung herbeizuführen".

In seinem veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht erläutert Apple nun seine Pläne, die Emissionen bis 2030 um 75 Prozent zu reduzieren und gleichzeitig innovative Lösungen zur Kohlenstoffreduzierung für die verbleibenden 25 Prozent seines Gesamtfußabdrucks zu entwickeln.

Eine 10-Jahres-Roadmap

Apple hatte im Jahr 2019 bereits eine bessere Klimabilanz ohne CO2-Emissionen angekündigt, aber nicht angegeben, bis wann diese Verpflichtungen umgesetzt werden. Von nun an setzt Cupertino eine Frist, das Jahr 2030, und legt den Fahrplan zur Erreichung seiner Ziele fest.

Der erste Punkt ist der Einsatz eines Roboters namens "Dave", der die Taptic Engine des iPhones zerlegt, um wichtige Werkstoffe wie Stahl, Wolfram und Metalle der Seltenen Erden zurückzugewinnen. Hierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung des iPhone-Demontageroboters mit dem Namen "Daisy".

Apple plant außerdem sein Materialrückgewinnungslabor in Texas auszubauen, das sich auf innovative Technologien für das Elektronikrecycling konzentriert. Außerdem geht aus dem Bericht hervor, dass Apple mit der Carnegie Mellon University eine Partnerschaft zur Entwicklung nachhaltiger technischer Lösungen eingegangen ist.



Der Konzern weist darauf hin, dass "jedes iPhone, iPad, Mac und jede Apple Watch, die im vergangenen Jahr auf den Markt gebracht wurden, aus recycelten Materialien hergestellt werden, darunter Seltene-Erden-Elemente, die in der Taptic Engine des iPhones zu 100 Prozent recycelt werden". In den vergangenen elf Jahren hat Apple nach eigenen Angaben den durchschnittlichen Energiebedarf für den Betrieb seiner Produkte um 73 Prozent gesenkt.

Ein Versprechen statt Greenwashing?

Apple ist nicht das erste und einzige Technologieunternehmen, das solche Zusagen gemacht hat. Google und Microsoft haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten ähnliche Versprechen gegeben, wie etwa der Einsatz von erneuerbaren Energien, und diese Versprechen wurden auch eingehalten.

Laut der britischen Tageszeitung The Guardian haben die Technologie-Giganten dank ihrer Investitionen den Umsatz im Bereich der erneuerbaren Energien in den letzten zwei Jahren verdreifacht. Google gibt hier am meisten Geld aus, um seine Rechenzentren nachhaltiger zu gestalten.

Aber der Fall Apple ist anders. Das Engagement betrifft hier vor allem die Produktion von Technologieprodukten, die sehr energieintensiv ist und erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt hat. Apple unternimmt jedoch echte Anstrengungen, das lässt sich nicht leugnen. Beispielsweise kündigte das Unternehmen 2018 an, dass seine gesamte Infrastruktur – angefangen bei seinen Büros, Rechenzentren und Geschäften – zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben wird.

Daher kann dieses Engagement nicht als eine reine Marketing- oder Greenwashing-Strategie angesehen werden. Apple hat bereits mehrere seiner Verpflichtungen in die Tat umgesetzt.

Wie kann man klimaneutral sein, wenn man immer mehr Abfall produziert?

Aber da viel über die Demontage von Produkten und der Einsparung von Netto-CO2-Emissionen während des gesamten Lebenszyklus gesprochen wurde: Wie steht es um den Industriemüll?

In einem Artikel von Apple-Insider aus 2019 erfahren wir, dass Apple immer noch mehr Abfall produziert, auch wenn immer mehr recycelt wird.

Apples Recycle-Statistik bis 2018. / © Apple Insider

"Tatsächlich hat Apple im Jahr 2012 etwas mehr als 4,8 Millionen Pfund (218 Tonnen) Abfall auf Deponien entsorgt. Bis 2015 war diese Zahl auf mehr als 13 Millionen Pfund (5896 Tonnen) gestiegen. Bis 2018 hatte Apple 36,5 Millionen Pfund - oder 18.250 Tonnen - Abfall auf die Deponie geschickt", schrieb Apple Insider.

Dabei handle es sich nur um den "Abfall, den sie auf Deponien entsorgen können, nicht eingerechnet die gefährlichen Abfälle, die sich zwischen 2017 und 2018 fast verdoppelt haben".

Die Menge des nicht recycelten Abfalls von Apple von 2012 bis 2018. / © Apple Insider

Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Apple heutzutage mehr Geräte produziert. Wenn mehr Geräte produziert werden, wird die Marke Apple am Ende mehr Abfall produzieren. Und dies ist ein Thema, das alle Hersteller auf dem Smartphone-Markt betrifft.

Wir sehen also, dass die Entwicklung von Recycling- und nachhaltigen Produktionslösungen keine Wunderlösung sein kann. Dieses Spektrum von Verpflichtungen muss unbedingt mit einem Überdenken der kommerziellen Strategie der Unternehmen kombiniert werden. Etwa das Vorstellen von vier Produktlinien pro Jahr.

Die Initiative von Apple ist daher durchaus lobenswert, und der Technikgigant scheint sein Versprechen wirklich einlösen zu wollen.