Apple Car: Top-Manager von deutschem Autobauer wechselt die Seiten

Apple will das Apple Car. Nach einigen Rückschlägen in der Vergangenheit schart das Unternehmen aus Cupertino einige der besten Spezialisten unseres Planeten um sich. Nun holt sich Apple einen echten Pionier in Sachen Elektromobilität – dieser hatte bereits für BMW den i3 und i8 entwickelt.

Mit Ulrich Kranz wechselt ein sehr erfahrener Automanager zu Apple. Kranz arbeitete 30 Jahre bei BMW und war zuletzt CEO und Mitgründer des Startups Canoo, das ebenfalls an selbstfahrenden Autos arbeitet und einen Elektro-Minibus per Abo-Modell vertreiben wollte. Beim Tech-Riesen in Cupertino wird Ulrich Kranz nun an Doug Field berichten – ebenfalls ein bekanntes Gesicht in der Branche. Doug Field war bei Tesla für die Entwicklung des Model 3 zuständig.

Das Apple Car, das intern auf den Namen “Project Titan” hört, soll nach Insider-Berichten voll sein mit Fahrassistenzsystemen für autonomes Fahren. Ob und wann es überhaupt zu einem Marktstart kommt, ist jedoch ungewiss. Eine ganze Zeit lang hieß es, Apple wolle das Auto irgendwann zwischen 2024 und 2028 auf den Markt bringen. Gespräche zwischen Apple und Autobauern – etwa Mercedes oder BMW – scheiterten am Ende an der Frage, wer die Datenhoheit behalten solle.