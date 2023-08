Apple iPhone 15: Kaufinteresse rückläufig – Apple passt die Produktion an!

Auch an Apple geht die aktuelle Inflation und das zunehmende Desinteresse, sich jedes Jahr ein neues Smartphone zuzulegen, nicht spurlos vorbei. Wie nun der Apple-Analyst Jeff Pu in einem Geschäftsbericht bekannt gibt, wird Cupertino die Produktion des Apple iPhone 15 und 15 Pro auf 77 Millionen Einheiten korrigieren. Im Juni war in einem Bericht von ITHome noch von 89 Millionen Einheiten die Rede.

