Apple iPhone 15: Nicht alle Modelle werden von einem schnellen USB-Type-C-Port profitieren

Der Analyst Ming-Chi Kuo veröffentlichte seine neuesten Behauptungen über Apples Pläne, dass der Konzern plane, die ersten iPhones mit einem USB-Port auszustatten. Er spricht davon, dass nur das iPhone 15 Pro und Pro Max die verbesserte USB-Geschwindigkeit erhalten sollen. Das teurere Duo könnte demzufolge entweder mit USB 3.2 oder Thunderbolt 3 ausgestattet sein.

Apples iPhone 15 und die unterschiedlichen USB-Geschwindigkeiten

Die beiden Basis-iPhone-15-Geräte hingegen nutzen, trotz der neuen Schnittstelle, weiterhin die USB-2.0-Geschwindigkeit. Theoretisch liegt das Maximum dieser veralteten USB-Version bei 480 Mbit/s, im Vergleich zu den 20 Gbit/s eines USB-3.2-Ports. Thunderbolt 3 ist mit 40 Gigabyte pro Sekunde noch einmal doppelt so schnell.

Apples neuester Schritt könnte die Kluft zwischen den Standard- und den Pro-iPhones weiter vergrößern. Außerdem gab es bereits Gerüchte, dass das Unternehmen aus Cupertino die Pro-Varianten weiterhin mit einem besseren Display, einem schnelleren Chipsatz und einer leistungsfähigeren Kamera ausliefert.

Zum Glück erhält das iPhone 15 Pro (Max) nicht alle neuen Funktionen alleine. Die Nicht-Pro-Modelle sollen mit einem Dynamic Island Design erscheinen, das dem des aktuellen iPhone 14 Pro ähnelt, was eine große Abkehr von der berüchtigten Notch bedeutet. Es ist noch nicht bekannt, ob es Änderungen an diesem Design geben könnte, wie z. B. kleinere pillenförmige Aussparungen. Unabhängig davon könnte diese Vereinheitlichung Apple helfen, die schwachen Verkaufszahlen des iPhone 14 und 14 Plus wieder anzukurbeln.

Glaubt Ihr, dass die USB-Übertragungsrate wichtig ist, wenn man ein Smartphone oder iPhone besitzt? Wie wird sich das auf Eure Kaufpläne für das iPhone 15 auswirken? Wir würden uns freuen, Eure Meinung im Kommentarbereich zu hören.