Blau-Friday-Deal: Google Pixel 6a und Pixel Buds für 19,99 Euro monatlich

Die Black-Friday-Deals finden bei immer mehr Händlern Einzug und nun hat auch der Mobilfunkbetreiber Blau.de ein spannendes Angebot für Euch auf Lager. Hier könnt Ihr Euch aktuell das Google Pixel 6a mit passenden Google Pixel Buds A und dem Blau-Allnet-XL-Tarif kaufen und zahlt dafür gerade einmal 19,99 Euro monatlich. In diesem Tarif-Check haben wir alle wichtigen Infos für Euch!

Das Google Pixel 6a ist das preiswerteste Gerät der erfolgreichen Pixel-6-Serie, welches von meiner Kollegin Camila als "Perfektes Pixel" bezeichnet wurde. Neben sehr guten Fotos hat das Smartphone noch einiges mehr auf dem Kasten und bildet somit eine echte Alternative zu Samsung oder Apple. Bei diesem Angebot bekommt Ihr sogar noch die passenden In-Ear-Kopfhörer von Google gratis dazu und könnt mit dem "Blau Allnet XL"-Mobilfunktarif direkt lossurfen.

Mit dem Google Pixel 6a hat der Konzern im Juli ein wirklich gutes Budget-Smartphone auf dem Markt etabliert. Auch wenn es von der Ausstattung her das kleinste Pixel ist, kann es dennoch mit den großen Brüdern, dem Pixel 6 und Pixel 6 Pro, mithalten. Das Smartphone nutzt den selben Google-Tensor-Prozessor, den Ihr auch in den anderen Modellen findet und nutzt eine Speichervariante von 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Allerdings überzeugt hier vor allem die Kamera, die durch eine ausgewogene Bildnachbearbeitung und gute Objektive glänzen kann. Wollt Ihr mehr zum kleinsten Pixel wissen, schaut Euch unbedingt den Test zum Google Pixel 6a an.

Lohnt sich der Google Pixel 6a Deal von Blau.de?

Doch nicht nur das Smartphone hier ist wirklich interessant. Denn Ihr bucht die beiden Geräte zusammen mit einer Allnet-Flat von Blau.de. Hierbei erhöht der Anbieter das Datenvolumen von 8 GB auf 10 GB und Ihr surft mit bis zu 25 MBit/s im 4G-Netz der Teléfonica. Neben den monatlichen Kosten von 19,99 Euro, zahlt Ihr zusätzlich einmalig einen Euro für die Geräte. Der Anschlusspreis in Höhe von 29,99 Euro wird Euch von Blau.de erlassen.

Blau.de-Übersicht Eigenschaft Google-Bundle Datenvolumen 8 GB 10 GB Bandbreite Max. 25 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 19,99 Euro einmalige Gerätekosten 1,00 Euro Anschlusspreis Entfällt Gesamtkosten 480,76 Euro Reguläre Gerätekosten Google Pixel 6a: 359,00 Euro

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit zahlt Ihr somit 480,76 Euro. Laut Idealo beläuft sich der günstigste Preis für das Google Pixel 6a aktuell 359 Euro. Die Google Pixel Buds sind aktuell für 74,99 Euro im Handel erhältlich. Dadurch ergeben sich circa 1,95 Euro an effektiven monatlichen Kosten für den Tarif. Schaut Ihr auch auf das Kleingedruckte, dann seht Ihr zudem, dass dieser ohne ein Smartphone 14,99 Euro kostet. Dementsprechend zahlt Ihr für beide Geräte hier gerade einmal 5 Euro im Monat mehr, wodurch Euch 120 Euro Mehrkosten nach 24 Monaten entstehen.

Ob das Angebot im Endeffekt zusagt, bleibt natürlich Euch überlassen! Ich denke, dass Ihr hier einen wirklich guten Deal abgreifen könnt, auch wenn die mobile Bandbreite auf 25 MBit/s begrenzt ist. Solltet Ihr also nicht planen, einen Film wie "Der Pate" zu streamen, dürftet Ihr damit auch keine größeren Probleme haben.