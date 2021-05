Apple Music: Gesamter Musikkatalog bald in Lossless Audio und ohne Aufpreis

Der Codec, den Apple hierfür verwendet, nennt sich ALAC (Apple Lossless Audio Codec) verspricht die Klangqualität wiederzugeben, die Künstler im Studio aufgenommen haben. Um Apple Music mit Lossless Audio (24 bit mit 192 kHz) wiedergeben zu können, müssen Abonnenten über die aktuellste Version des Players verfügen und unter Einstellungen > Musik > Audioqualität die entsprechende Option aktivieren. Dort lassen sich auch dann unterschiedliche Auflösungen für verschiedene Verbindungen, wie Mobilfunk, WLAN oder Download festlegen.

Die neue Lossless-Option wird Euch direkt in der Apple-Music-App angezeigt. / © Apple

Außerdem bringt Apple auch 3D-Audio mit Unterstützung für Dolby Atmos zu Apple Music. Mit Dolby Atmos entsteht der Eindruck, dass der Ton aus allen Richtungen kommt. Diese Option hatte Apple bereits vor einigen Wochen für die AirPods Pro und AirPods Max vorgestellt: Filme, die man bei Apple gekauft hat, unterstützen diese Klangoption bereits.

Zum Start können laut Apple einige tausend Songs aus kuratierten Listen in 3D-Audio hören. Man wolle es aber KünstlerInnen zukünftig leicht machen, Songs direkt in Dolby Atmos zu produzieren und einzuspielen, so dass die Bibliothek schnell größer werde.

Heißt der Verlierer jetzt Spotify?

Auch Amazon hat heute bekanntgegeben, dass deren Musikbibliothek nun in HD-Qualität zu einem Preis von 9,99 Euro monatlich verfügbar ist. Vor einigen Wochen hatte bereits Spotify angekündigt eine HiFi-Version des Angebots zu einem Aufpreis ins Rennen zu schicken. Können die Schweden allerdings bei der Kampfansage der beiden Giganten diesen Plan weiterverfolgen oder müssen sie die HiFi-Option ebenfalls kostenfrei an die Kunden weitergeben?

Meine persönliche Meinung

Ich selber will 3D-Audio bei Filmen auf dem iPad nicht mehr missen. Wie es sich mit der Musik verhält, kann ich noch nicht sagen. Wird man die Unterschiede wirklich so deutlich hören können? Falls ja, dann wird Spotify nichts Anderes übrig bleiben und sein Angebot ebenfalls auf HiFi ohne Aufpreis umstellen müssen.

Apple geht sehr aggressiv an die Sache und versucht sein Angebot von der Konkurrenz in Sachen Qualität abzuheben. Es tut mir fast leid um Spotify – endlich ein europäisches Unternehmen, das es geschafft hat, ganz vorne mitzuspielen. Das neue Apple-Angebot hat aus meiner Sicht die Schlagkraft, den Schweden weh zu tun.

Apples HiFi-Kopfhörer bekommen endlich das Futter, für das sie entworfen wurden! / © Apple

Dann gäb's da noch Tidal – den Streamingdienst, der das HD-Audio-Streaming quasi erfunden hat. Hier gibt es zwar Master-Qualität in 24 Bit mit 192 kHz, dafür zahlt Ihr aber auch 19,99 Euro im Monat. Preislich unterbietet Apple also auch Tidal deutlich.

Uns Apple-Kunden kann das natürlich nur freuen. Wir bekommen nämlich auch etwas auf die Ohren – nur ist das eben sehr viel angenehmer und schmerzt nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Klangoption und bleibe gespannt, ob das Klangerlebnis wirklich hörbar ist.

Und jetzt interessiert mich Eure Meinung: Wie seht Ihr das?