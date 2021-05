WhatsApp-Profilbild verbergen: So geht's bei allen oder bestimmten Kontakten

Das Thema Datenschutz im Bezug auf WhatsApp ist ja nicht erst seit jüngsten AGB-Änderungen in aller Munde.

In unserem NextPit-Podcast "Casa Casi" sprachen wir auch darüber, wieso es eigentlich so schwierig ist, dem Messenger den Rücken zu kehren und auch dieses Abwandern-Thema ist ja keinesfalls ein neues.

Als Zuckerbergs Team einst das Update mit den blauen Häkchen veröffentlichte, sorgte es bereits für viel Aufsehen. Glücklicherweise (oder unglücklicherweise für einige) könnt Ihr im Einstellungsmenü von WhatsApp die blauen Häkchen deaktivieren und auch andere datenschutzrelevante Optionen verwalten.

Vielleicht muss man also gar nicht zwangsläufig WhatsApp verlassen, sondern kann mit ein paar Handgriffen dafür sorgen, dass man sich auf der Plattform wieder sicherer fühlt. Dazu kann gehören, dass Ihr Euer WhatsApp-Profilbild nicht jedermann zeigen möchtet. Ihr könnt zumindest rudimentär einstellen, wer Euer Profilbild sehen kann und wie das geht, zeigen wir Euch jetzt.

So verbergt Ihr Euer WhatsApp-Profilbild vor all Euren Kontakten

Öffnet WhatsApp

Tippt auf die drei Punkte in der rechten oberen Ecke

Wählt Einstellungen > Account > Datenschutz.

Wählt dort nun Profilbild aus

Entscheidet Euch für die Option Niemand

So verbergt Ihr Euer Profilbild vor allen anderen / © NextPit

Jetzt ist Euer Profilbild auf WhatsApp für niemanden Eurer Kontakte sichtbar. Sollte einer dieser Kontakte jedoch separat ein Profilfoto für Euch ausgewählt haben, sieht er es natürlich auch weiterhin auf WhatsApp.

In er oben beschriebenen Einstellung habt Ihr insgesamt drei verschiedene Optionen. Ihr könnt also entscheiden, ob generell niemand Euer Foto sehen kann, ob es lediglich diejenigen sehen, die in Eurer Kontaktliste stehen – oder ob das Bild eben jedermann sehen kann.

Wie Ihr Euer WhatsApp-Profilbild vor bestimmten Kontakten verbergt

Was machen, wenn Ihr Euer Profilbild nur vor einer bestimmten Person oder einem bestimmten Personenkreis verbergen wollt? Wie Ihr oben gesehen habt, bietet uns WhatsApp selbst diese Option nicht an. Das dazu notwendige Manöver ist also etwas aufwändiger und – zugegeben – radikaler, aber zumindest gibt es einen Weg, der vielleicht für den einen oder anderen von Euch nützlich ist.

Öffnet WhatsApp

Tippt auf die drei Punkte in der rechten oberen Ecke

Wählt Einstellungen > Account > Datenschutz.

Wählt dort nun Profilbild aus

Entscheidet Euch für die Option Meine Kontakte

Öffnet jetzt das Adressbuch Eures Smartphones

Löscht den Kontakt, dem Ihr den Zugriff auf Ihr Profilbild verweigern möchtet (speichert dessen Telefonnummer in einer Notiz, um sie nicht zu verlieren).

Jetzt könnt Ihr sicher sein, dass dieser Kontakt Euer WhatsApp-Profilbild nicht sehen kann. Ist natürlich nur ein Workaround und weit davon entfernt, eine perfekte Lösung zu sein, aber wer weiß: Vielleicht wird WhatsApp uns ja irgendwann erlauben, das Bild vor ausgewählten Kontakten zu verbergen, ohne dass wir jemanden direkt aus dem Adressbuch kicken müssen.

Gibt es bei Euch solche Fälle, in denen jemand Bestimmtes Euer Profilbild nicht sehen darf, oder seid Ihr generell vorsichtig damit, wer Euer Antlitz im Netz erblicken darf? Schreibt es uns gerne in die Comments.