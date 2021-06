Konkurrenz für Apple Watch? Die Facebook-Smartwatch hat zwei Kameras

Apple hat erst wieder auf der WWDC21 der ganzen Welt aufs Brot geschmiert, dass das Unternehmen aus Cupertino mittlerweile der größte Uhrenhersteller der Welt sei. Diese Position würde Facebook Apple gerne streitig machen und will 2022 eine Smartwatch zum Preis um die 400 US-Dollar auf den Markt bringen. Das berichtet The Verge.

Das Konzept klingt allerdings recht außergewöhnlich. Eine Kamera mit einer Auflösung von 1080p soll auch am Handgelenk Videotelefonie möglich machen. Außerdem gibt es dem Bericht nach noch eine zweite Kamera, die sich mit wenigen Handgriffen abnehmen lässt und die eingebaute Hauptkamera ergänzen oder ersetzen kann.

Das Kamera-Konzept der neuen Smartwatch richtet sich aber offenbar nicht nur gegen die Apple Watch. Vielmehr könnte sie auch GoPro im Visier haben. Denn Facebook spricht offenbar auch schon mit Herstellern von Rucksäcken oder Ähnlichem, um eine Kamera an diesen Stellen zu installieren.

Der Markt für Smartwatches ist mittlerweile riesig, wird aber fast vollständig von Apple dominiert. Im vergangenen Jahr alleine verkaufte Apple rund 34 Millionen Apple Watches. Entsprechend viel investiert Facebook in die Eroberung des Marktes und hat laut The Verge bereits rund 1 Milliarde US-Dollar in die Entwicklung des ersten Prototypen der Uhr investiert. An dem Projekt arbeiten einige hundert Facebook-Mitarbeiter. Der große Aufwand ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass Zuckerberg an eine Zeit ohne Smartphones glaubt und eine Uhr in Kombination mit Smartglasses für einen entsprechenden Ersatz sorgen könnte.