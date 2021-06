Samsung Isocell JN1: 50-Megapixel-Kamera für deine Selfies!

Samsung hat heute den neuen Isocell JN1 vorgestellt, einen Bildsensor mit 50 Megapixeln Auflösung. Das Besondere am JN1 ist die Größe: Mit 1/2,76 Zoll eignet sich der Sensor nämlich ausgezeichnet für Selfie-Kameras oder Telezoom-Module.

Wer ungefähr mit den Größen und Auflösungen von Kameras vertraut ist, wird's schon nach dem Intro vermuten: Der Isocell JN1 ist nicht der Bildsensor fürs neue Samsung Galaxy S22. Bei einem Format von 1/2,76 Zoll und einer Auflösung von 50 Megapixeln bleibt nämlich für jeden einzelnen Bildpunkt auf dem Sensor nur noch eine Kantenlänge von 0,64 Mikron übrig – und das ist sehr wenig.

Allerdings hat der kompakte Sensor eben auch Vorteile: Mit 1/2,76 Zoll passt er bestens in die Notch Eures Vertrauens und sorgt dafür, dass man auf Selfies auch die kleinsten Fehler in Eurem Make-Up entdecken kann. Auch für Ultraweitwinkel- oder Telekameras dürfte der Isocell JN1 ein Upgrade bedeuten. Die für extrem niedrige oder hohe Brennweiten vergleichsweise aufwändigeren Objektive sind nämlich schwer mit einem großflächigen Sensor zu kombinieren.

Weiterhin ist der Isocell JN1 auch ein Kandidat für die Hauptkameras günstiger Smartphones. Einen wirklichen Boost bei der Bildqualität würde ich von der höheren Auflösung allerdings nicht erwarten. Der hier weit verbreitete Sony IMX586 mit seinen 48 Megapixeln ist zwar schon in die Jahre gekommen, dürfte aber aufgrund der größeren Sensorfläche durchaus noch ebenbürtig sein. Er ist aber mit dem 1/2-Zoll-Format eben sperriger zu implementieren und fällt damit häufig raus, wenn es um die Selfie-Kamera oder Ultraweitwinkel- und Teleobjektive geht.

Samsung Isocell JN1: 50 Megapixel, 4K-Video und Dual-ISO

Abseits des Formats hat der Samsung Isocell JN1 weitgehend Standardkost zu bieten. Im Regelbetrieb dürfte der Isocell JN1 keine 50-Megapixel-Bilder, sondern Fotos mit 12,5 Megapixeln liefern. Der Sensor fasst hier dann mittels Tetracell-Pixelbinning immer vier Pixel zusammen und erhöht so die Pixelgröße auf durchaus brauchbare 1,2 Mikron.

Im Videomodus schafft der Sensor dann maximal 60 Bilder pro Sekunde bei 4K-Auflösung. Bei Full-HD-Auflösung sind respektable 240 Bilder pro Sekunde möglich, sodass Ihr Eure besten Grimassen in achtfacher Zeitlupe schneiden könnt. Außerdem hat Samsung die Anzahl der Phasenvergleichs-Pixelpaare erhöht. Das soll gerade bei schlechten Lichtverhältnissen die Zuverlässigkeit des Autofokus erhöhen.

Double Super Phase Detection: Samsung hat dem JN1 mehr Phasenvergleichssensoren spendiert. / © Samsung

Zu guter Letzt ist dann noch ein Feature namens Smart ISO an Bord. Offenbar handelt es sich beim Isocell JN1 um einen Dual-ISO-Sensor. Wie bei einigen wenigen Highend-Kameras oder dem im Oppo Find X2 Pro (Kamera-Test) verbauten Sony IMX689 kann der Sensor wohl nativ zwei verschiedene ISO-Empfindlichkeiten.

Es sieht nicht aus, als könne der Nutzer selbst zwischen den Empfindlichkeiten wählen, was angesichts des kontraintuitiven Verhaltens beim Dynamikbereich der resultierenden Fotos vermutlich auch gar nicht verkehrt ist. Wenn Ihr mehr über das Thema „Dual-ISO“ in Smartphones erfahren wollt, empfehle ich Euch den folgenden Artikel:

Der Samsung Isocell JN1 befindet sich bereits in der Massenproduktion. Die ersten Smartphones mit dem neuen Bildsensor sollen, so der Hersteller, in der zweiten Jahreshälfte 2021 auf den Markt kommen. Wer noch mehr über den JN1 wissen möchte, kann sich noch diese 15-minütige Video-Präsentation reinziehen, die Samsung heute früh als YouTube-Premiere abgefeiert hat: