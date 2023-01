Asus-Laptop kaufen ab 169 Euro: Amazon räumt Lager mit Rabatt

Der Hersteller Asus bietet dank mehrerer Serien wie ROG Strix, ROG Zephyrus, ROG Flow, TUF, VivoBook und Chromebook für nahezu jeden Preispunkt und Einsatzzweck Notebooks an. Einige Modelle bietet Amazon derzeit reduziert und mit der jeweiligen Ausstattung teilweise exklusiv an. In einem Fall, dem Asus ROG Zephyrus M16 (GU603ZM-K8057W) könnt Ihr bei Amazon mindestens 170 Euro gegenüber anderen Händlern sparen. Möchtet Ihr ein Asus-Laptop kaufen, dann stellen wir Euch im Folgenden einige spannende Angebote vor.

Amazon führt momentan eine Rabattaktion mit Asus-Notebooks* durch, angeführt werden bis zu 32 Prozent Preisnachlass gegenüber der UVP. Zur Auswahl stehen 8 Modelle aus verschiedenen Produktserien. Am stärksten vertreten sind Asus-ROG-Laptops für Gaming, welche allesamt schnelle Monitore mit 120 bis 240 Hertz bieten. Dazu kommen leistungsstarke Prozessoren von AMD und Intel und spieletaugliche Grafikchips (von Geforce RTX 3050 bis RTX 3080 Ti). Mit immerhin je einem Modell sind die Serien Asus VivoBook, TUF und Chromebook vertreten.

Affiliate Angebot Asus-Rabattaktion auf Amazon Amazon bietet derzeit zahlreiche Notebooks zu stark reduzierten Preisen an.

Asus Chromebook & ROG Zephyrus zu Bestpreisen

Möchtet Ihr möglichst günstig ein Asus-Laptop kaufen, dann geht es bei der Amazon-Aktion bereits ab 169 Euro los: Das Asus Chromebook C424 (C424MA-BV0279)* ist ein einfaches 14-Zoll-Gerät (1.366 × 768) mit Intel Celeron N404, 8 GB RAM und 64 GB eMMC-Speicher. Vorinstalliert ist Google ChromeOS.

Ein erheblich leistungsfähigeres Angebot ist das Gaming-Notebook Asus ROG Zephyrus M16 (GU603ZM-K8057W)*. Dieser Laptop kostet bei Amazon aktuell 1.699 Euro, was mit deutlichem Abstand der Bestpreis für das Gerät im Preisvergleich ist: Der nächst günstigste Anbieter verlang für den mobilen Asus-PC 1.869 Euro! Bei diesem Angebot bekommt ihr ein 16-Zoll-Display mit 2.560 × 1.600 Pixeln, 165 Hertz Bildwiederholrate und IPS-Panel. Verbaut sind ein Intel Core i7-12700H mit 14 Kernen/20 Threads, 16 GB DDR5-RAM und eine Nvidia Geforce RTX 3060 mit 6 GB GDDR6-Speicher. Auf der 1 TB fassenden M.2-SSD mit PCI-Express 4.0 ist Windows 11 Home vorinstalliert.

Ebenfalls zum Top-Preis, den aktuell kein anderer Händler unterbietet, wird das Asus ROG Zephyrus G14 (GA402RJ-L8116W)* angeboten. Dieser Gaming-Laptop für 1.599 Euro bietet ein 14 Zoll großes IPS-Display mit 2.560 × 1.600 Bildpunkten und 120 Hertz. Bei der CPU handelt es sich um einen AMD Ryzen 7 6800HS mit acht Kernen/16 Threads, der von 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher flankiert wird. Die Grafikberechnungen übernimmt eine AMD Radeon RX 6700S mit 8 GB GDDR6-RAM. Auch bei diesem Gerät befindet sich Windows 11 Home im Lieferumfang und ist auf einer M.2-SSD mit PCI-Express 4.0 und 1 TB Speicherplatz vorinstalliert.

Laptop kaufen: Asus VivoBook & ROG Strix

Bei den restlichen Asus-Laptops, die Amazon derzeit günstiger anbietet, ist der Online-Shop der einzige und damit automatisch der günstigste Anbieter. Als günstiger Allrounder für Office & Co. könnte Euch aber vielleicht das Asus VivoBook 17 (F712JA-AU771W)* interessieren. Das 649 Euro günstige Notebook verfügt über ein 17,3 Zoll großes IPS-Display mit 1.920 × 1.080 Bildpunkten, also Full HD. Der Intel-Prozessor Core i7-1065G7 bietet vier Kerne/acht Threads, ihm stehen 16 GB DDR4-Speicher zur Seite. Die Bildberechnung übernimmt die integrierte Intel Iris Plus – die 3D-Leistung reicht also nur für ältere oder sehr genügsame Spiele.

Das schnellste, für Spiele bestens geeignete Modell der aktuellen Rabattaktion ist das Asus ROG Strix Scar 17 (G733ZX-LL055W)* für 3.159 Euro. Der 17,3 Zoll große Bildschirm bietet 2.560 × 1.440 Pixel und eine sehr hohe Bildwiederholrate von 240 Hertz für einen besonders flüssigen Bildaufbau. Im sehr leistungsstarken Gerät steckt ein Core i9-12900H mit 14 Kernen/20 Threads, der DDR5-RAM fasst 32 GB. Bei der Grafikeinheit handelt es sich um eine schnelle Nvidia Geforce RTX 3080 Ti, die auf 16 GB GDDR6-Speicher zugreifen kann. Die M.2-SSD ist 2 TB groß, Windows 11 Home ist vorinstalliert. Dazu kommen einige Extras wie eine besonders schnelle LAN-Schnittstelle (2,5 statt die üblichen 1 G) und konfigurierbare RGB-LED-Beleuchtung bei der Tastatur, dem ROG-Logo auf der Rückseite und an der Front, welche sich an beiden Seiten fortsetzt.

Derzeit ebenfalls reduziert, aber nicht auf der Angebots-Seite* erfasst, ist das Asus ROG Strix G17 (G713RS-LL057W)*. Die UVP beträgt 2.499 Euro und Amazon ist mit aktuell 2.099 Euro der günstigste Anbieter. Die wichtigsten Eckdaten in Kürze: 17,3 Zoll IPS (2.560 × 1.440), AMD Ryzen 9 6900HX, 32 GB DDR5-RAM, Nvidia Geforce RTX 3080 mit 8 GB GDDR6, 1 TB M.2-SSD, Windows 11 Home.