Belkin Soundform Immerse: Earbuds mit ANC und Find-My-Support

Belkin erweitert sein Angebot an In-Ear-Bluetooth-Kopfhörern mit den Soundform Immerse. Die Earbuds bieten hybrides ANC, ähnlich wie die teureren Sennheiser Momentum True Wireless 3 . Es ist zudem der zweite Kopfhörer der Marke, der zusätzlich zur umfangreichen Codec-Unterstützung die Apple Find My App unterstützt.

Eigenschaften der Belkin Soundform Immerse

Vom Design her erinnern die Ohrhörer an die Sports True Wireless von Sennheiser, da die verlängerte Klappe für zusätzlichen Halt in den Ohren sorgt. Die Kopfhörer sind zudem nach IP5X gegen Schweiß und Wasserspritzer geschützt. Darüber hinaus verfügt jeder Earbud über eine spezielle ANC-Taste und drei Mikrofone.

Im Inneren der Ohrstöpsel befinden sich 12-mm-Klangtreiber, die mit dem aptX-Audiocodec zusammenarbeiten. Der Belkin Soundform Immerse verfügt über eine Multipoint-Bluetooth-Verbindung, die ein einfaches Umschalten zwischen Geräten und Belkin Ping My Headphones ermöglicht. Alternativ kann die Apple Find My App die Kopfhörer auch über ein Netzwerk von Apple-Geräten orten.

Das Paar Kopfhörer bietet einen "Audiomodus", der Außengeräusche zulässt. Kurz gesagt ist das nur ein anderer Begriff für den Transparenzmodus, über den die meisten ANC-Earbuds auf dem Markt verfügen – wie die kürzlich getesteten Sony Link Buds S.

Belkin Soundform Immerse TWS ANC mit Ladeschale in Weiß / © Belkin

Zu guter Letzt haben die Belkin Soundform Immerse eine Akkulaufzeit von bis zu sieben Stunden, die mit dem Etui auf 31 Stunden verlängert werden kann. Ihr könnt auch über den herkömmlichen USB-C-Anschluss oder durch kabelloses Laden per Qi aufgeladen werden. Ihr könnt den Akkustand zudem mit der Belkin Mobile App zusammen mit den Equalizer-Einstellungen verfolgen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Belkin Soundform Immerse Earbuds sind in schwarzer oder weißer Farbe für 149,99 Euro in Deutschland erhältlich. Allerdings wird das Produkt aktuell noch ohne Release-Datum gelistet.

Belkin hat außerdem zwei neue kabellose In-Ear-Kopfhörer ohne ANC-Funktionen vorgestellt. Der Soundform Play und der Nano bieten beide eine lange Akkulaufzeit und Bluetooth 5.2-Konnektivität zu Preisen von 60 und 40 Euro.

Findet Ihr ANC bei Earbuds wichtig oder findet Ihr das Feature überbewertet? Teilt es uns in den Kommentaren mit.