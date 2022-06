iOS 16 ausprobiert: NextPit zeigt die 5 besten Funktionen

Seit dem Ende der WWDC 2022 steht die erste Beta-Version zu iOS 16 zum Download bereit. Wir haben uns die Entwickler-Beta installiert und zeigen Euch in unserer Preview anhand von Bildern und Videos die fünf besten Funktionen. Dabei können wir Euch schon jetzt verraten: als iPhone-Nutzer solltet Ihr Euch auf den finalen Release im Herbst freuen!

Kaum war der (imaginäre) Vorhang von Apples Entwicklerkonferenz gefallen, war es an der Zeit, die iOS 16 Beta zu installieren und die neuen Features auszuprobieren. Das große Highlight sind die neuen Möglichkeiten des Lockscreens in iOS 16. In dieser Hinsicht hat sich Apple eindeutig von watchOS und den Ökosystemen anderer Hersteller inspirieren lassen. Ein mutiger Schritt, den ich nicht erwartet hatte – der aber glücklicherweise sehr gut funktioniert. Unter den Neuerungen sind Optionen wie Live-Aktivitäten, der Security-Check und die Diktier-Funktion, die iOS 16 praktischer und sicherer machen. Darüber hinaus beweisen die Änderungen in der Messages-App, dass Apple auch seine Dienste modernisieren will. Bei meinem ersten Kontakt mit iOS 16 deutet alles darauf hin, dass künftige iPhones mehr auf den Nutzer und weniger auf Apple ausgerichtet sind. Aber nicht vergessen: Alle meine Eindrücke stammen von einer Software, die sich noch stark in der Entwicklung befindet. Der neue Lockscreen – so schlägt er sich in der Praxis Apple sah sich dazu veranlasst, die Art und Weise, wie wir mit dem Sperrbildschirm interagieren, zu ändern. Während die meisten Gerüchte und Erwartungen auf die Einführung der Always-on-Display-Funktion hindeuteten, gibt es in iOS 16 erst einmal nur Anpassungen. iOS 16 wird aber dennoch dafür bekannt sein, dass es die erste große Überarbeitung des Sperrbildschirms bringt. Mit einem Menü, das dem der Apple Watch sehr ähnlich ist, bietet das iPhone nun eine Reihe von Stilen für die Anpassung des Sperrbildschirms. Von bereits konfigurierten Layouts bis hin zu anpassbaren Optionen – Aufgabe des neuen Sperrbildschirms ist, das zu präsentieren, was Euch wirklich wichtig ist. Und das eben alles, ohne dass Ihr Euer iPhone entsperren müsst.

Wie bei der Apple Watch genügt ein langer Tipp auf den Bildschirm, um zwischen den verschiedenen Optionen für den Sperrbildschirm zu wechseln und die besten Einstellungen zu finden. Die Auswahl kann nach Kategorien wie Farben, Fotos, Wetter und Emojis getroffen werden. Praktisch alles ist dabei anpassbar: Schriftarten, Farben und sogar die Widgets. Ebenfalls spannend: iOS 16: Diese iPhones bekommen das neue Update In iOS 16 könnt Ihr fast jedes Element des Sperrbildschirms ändern. / © NextPit Die Integration von Widgets bringt mich zurück zu den Gerüchten rund um die neue iPhone-Benutzeroberfläche. Diese basieren auf der Annahme, dass Apple im iPhone 14 die Notch weglassen und auf ein Punch-Hole setzen könnte. So weit sind wir (noch) nicht, aber der Vorteil, dass ich ein Widget hinzufügen kann, das den Batteriestand meines Headsets direkt auf dem Sperrbildschirm anzeigt, ist wirklich eine großartige Sache. Das Potenzial ist dabei enorm. Da die iOS 16 APIs von Entwicklern in ihre Apps aus dem WidgetKit integriert werden können, kann praktisch jede App mit Widget-Unterstützung sofort auf dem Sperrbildschirm verwendet werden. Das Beste daran ist, dass Ihr eine Reihe von Sperrbildschirm-Profilen erstellen und je nach Bedarf zwischen ihnen wechseln könnt. Mit der Sperrbildschirm-Galerie könnt Ihr das Aussehen Eures iPhones in Sekundenschnelle ändern. Und da die Benachrichtigungen jetzt am unteren Rand des Sperrbildschirms gruppiert sind – und sogar ausgeblendet werden können –, ist es viel schöner, das Bild und andere Elemente des Sperrbildschirms ohne Störung zu sehen. Neue Benachrichtigungen In Verbindung mit dem neuen Sperrbildschirm gibt es die Funktion "Live-Aktivitäten", mit der Ihr Ereignisse in Echtzeit verfolgen könnt, ohne Euer iPhone entsperren zu müssen – und das in einer kompakten, aber sehr anschaulichen Form. Wenn Ihr schon einmal auf ein Freenow, ein Uber oder eine Essenslieferung gewartet habt, wisst Ihr, dass diese Aktionen oft eine Lawine von Benachrichtigungen auslösen, die Euer Handy-Display überfluten. Um die Anzahl der Benachrichtigungen (und unsere Nervosität) zu verringern, hat Apple eine Funktion namens Live-Aktivitäten entwickelt. Mit den Live-Aktivitäten könnt Ihr Lieferungen oder Taxis in Echtzeit verfolgen. / © NextPit; Apple Mit dieser Funktion wollen die Apple-Ingenieure dafür sorgen, dass die Benachrichtigungen weniger störend sind. Mehrere Benachrichtigungen werden dabei in ein Element verwandelt, das den Status der entsprechenden Aktivität live anzeigt. Diejenigen, die das iPhone in Verbindung mit der Apple Watch verwenden, profitieren noch mehr von dieser Änderung. Denn endlich nimmt die Anzahl an Benachrichtigungen am Handgelenk ab. Ein Kritikpunkt ist allerdings, dass beim Wechsel des Sperrbildschirms automatisch das iPhone-Hintergrundbild auf das gleiche Muster wechselt. Die Messaging-App landet im Jahr 2022 Die Nachrichten-App wird in iOS 16 ein schönes Makeover bekommen. Messages bietet jetzt drei neue Funktionen: das Bearbeiten von Nachrichten nach dem Senden, das Löschen von Nachrichten nach dem Senden und das Markieren einer Unterhaltung als ungelesen. DasSie funktioniert darüber hinaus auch mit SharePlay zusammen. Das Bearbeiten von Nachrichten funktioniert ähnlich wie das Bearbeiten von Beiträgen bei Diensten wie Facebook, Slack oder Telegram. Dort seht Ihr nach Änderungen eine Markierung, die Euch darüber informiert, dass die Nachricht bearbeitet wurde. Dasselbe geschieht mit gelöschten Nachrichten – genau wie in einem WhatsApp-Chat. Das Markieren einer Nachricht als ungelesen dient als Erinnerung, dass Ihr der Person noch antworten müsst. Ich persönlich verwende diese Option häufig in Google Mail, damit ich nicht vergesse, auf Nachrichten zu antworten, die ich bereits gelesen habe, auf die ich aber nicht sofort antworten konnte. In iOS 16 könnt Ihr Nachrichten als ungelesen markieren, sie zurückrufen oder sogar im Chat editieren. / © NextPit Deutlich bessere Diktier-Funktion Als Fan der Diktierfunktion auf meinem iPhone habe ich mich sehr über die Verbesserungen gefreut, die Apple an diesem Feature implementiert. Nach Angaben des Unternehmens werden jeden Monat 18 Milliarden Diktieranfragen gestellt, so dass sich die Bemühungen der Ingenieure in diesem Bereich durchaus lohnen sollten.