Für mehr Sicherheit: Apple AirTags werden lauter

Im Netz gibt es immer wieder Berichte über Stalking- oder Diebstahlfälle im Zusammenhang mit den Apple AirTags. Dem will Apple nun mit einem kommenden Firmware-Update weiter entgegenwirken, welches unter anderem die Lautstärke verändert, mit der die Tags Alarm schlagen können.

NEXT PIT TV

Unlängst hat sich Apple zu den Vorwürfen erklärt und versprochen, dass an zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen für die AirTags gearbeitet würde. Das Problem ist unter anderem, dass die winzigen Tracker dazu missbraucht werden können, um Diebstähle zu initiieren, oder Personen zu stalken. Dem will Apple jetzt mit einem Firmware-Update entgegenwirken.

Nach wie vor muss sich Apple viel Kritik für seine AirTags anhören. Das liegt daran, dass die smarten Tracker neben all ihren praktischen Features eben leider auch für Stalker und Langfinger äußerst praktisch sein können. Auch auf NextPit konntet Ihr kurz nach dem Release der AirTags einen Artikel zur Sicherheit der Gegenstands-Tracker lesen.

Ist lauter auch sicherer?

Besitzer von AirTags können sich nicht gegen dieses Update wehren, welches laut Apple bis Mitte Mai auf den Weg gebracht werden soll. Es handelt sich also bei Version 1.0.301 um ein verpflichtendes Update. Wenn aktuell eine andere Person als der rechtsmäßige Besitzer der Tags mit so einem Teil unterwegs ist, schlägt nach einer Weile ein Alarm an. Der ist derzeit noch relativ unauffällig und genau dort wird Apple ansetzen.

Das Unternehmen aus Cupertino verpasst den AirTags eine andere, aggressivere Frequenz und wird sie vor allem auch lauter machen. Damit können die Tracker leichter ausfindig gemacht werden. Der Haken an der Geschichte: Nutzt Ihr die Tags als Diebstahlschutz, werden sie dank des lauteren Alarms auch Langfingern schneller auffallen. Zudem besteht weiterhin das Problem, dass der Alarm erst nach Stunden anschlägt. Wenn Euch beispielsweise ein Stalker auf den Fersen ist, könnte es schon zu spät sein, bevor dieser lautere Alarm sich meldet.

Außerdem wird es sicher auch weiterhin genügend Menschen geben, die sich den Alarm in den AirTags einfach ausbauen lassen. Somit ist die gute Nachricht, dass die AirTags ab Mitte Mai zwar sicherer werden – die Tags aber auch weiterhin zu viel Potenzial für Menschen mit krimineller Energie bieten.

Wie seht Ihr das? Nutzt Ihr die AirTags als praktische Alltagshelfer und freut Euch aufs Update? Oder sind Euch die Tracker sowieso suspekt? Schreibt es uns in die Comments.