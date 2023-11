Black-Friday-Deal: pCloud-Speicher lebenslang mit 85 Prozent Rabatt

Wer auf der Suche nach sicherem Online-Speicher ist, versucht ja nicht selten Tech-Giganten wie Google oder Apple zu umschiffen, um auf eine europäische Alternative zu setzen. Da drängt sich pCoud förmlich auf, weil es wie eingangs erwähnt ein Schweizer Unternehmen ist, da zudem auf den Server-Standort Luxemburg vertraut. Bedeutet für Euch, pCloud arbeitet DSGVO-konform!

Klingt das für Euch spannend, solltet Ihr unbedingt einen Blick auf das Black-Friday-Angebot des Unternehmens werfen. Im pCloud 3in1-Bundle schnürt man uns ein Paket aus den drei Komponenten:

lebenslang 5 TB Speicher

lebenslang pCloud-Verschlüsselung

lebenslang pCloud-Pass

Wollt Ihr alles zusammen ein Leben lang nutzen, werden da bei pCloud normalerweise satte 4.000 Euro fällig. Zum Black Friday bietet uns das Unternehmen einen spannenden 85-Prozent-Rabatt, der den Preis für das komplette Bundle auf nur 599 Euro eindampft!

Affiliate Angebot pCloud 3in1-Bundle 3in1-Bundle: 5 TB Speicher, pCloud-Verschlüsselung und pCloud-Pass lebenslang für 85 % weniger

So funktioniert pCloud auf Smartphones, Notebooks und mehr

Egal, auf welcher Plattform Ihr im Netz unterwegs seid – pCloud unterstützt sie. Es spielt also keine Rolle, ob Ihr am heimischen Rechner sitzt, oder unterwegs Tablet oder Smartphone nutzt, da das Unternehmen massig Apps und Browser-Plugins anbietet. Wir listen sie Euch mal flott auf:

Microsoft Windows

macOS

Linux

Android

iOS

Als Browser-Plugin für: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera und Microsoft Edge

Über jeden Browser über my.pCloud.com

Dank Apps könnt Ihr Daten automatisch synchronisieren lassen. / © pCloud / Screenshot: NextPit

pCloud nimmt für sich in Anspruch, Europas sicherster Cloud-Speicher zu sein. Nutzer:innen profitieren dabei von den strengen Datenschutzgesetzen der Schweiz. Eure Daten werden durch eine TLS/SSL-Verschlüsselung geschützt, und wer mag, kann zudem über die pCloud-Encryption noch eine zusätzliche Sicherheitsebene einziehen.

In einem speziellen Ordner werden die Dateien dafür direkt auf Eurem Gerät verschlüsselt und hochgeladen. Öffnen kann diese Daten nur, wer den an Euren Account geknüpften Sicherheitsschlüssel besitzt. Vermutlich müssen wir Euch an dieser Stelle nicht zusätzlich erklären, dass pCloud zu keinem Zeitpunkt an diesen Schlüssel gelangt. Normal kostet Euch dieses Feature allein schon 575 Euro, wenn Ihr es lebenslang dazubuchen wollt. Im Rahmen des aktuellen Deals von insgesamt 599 Euro ist der Spaß mit enthalten.

Auch die anderen beiden Komponenten des Bundles – also die 5 TB Speicherplatz und der pCloud Pass Premium zum Verwalten Eurer Passwörter – schaltet Ihr im Rahmen des Deals lebenslang frei. Normalerweise blättert Ihr für Eure Cloud-Services monatlich oder auf jährlicher Basis einen Betrag auf den Tisch. In diesem Fall zahlt Ihr ein einziges Mal und seid damit für immer fein raus.

Lange Rede, kurzer Sinn: Entscheidet Ihr Euch für das Lifetime-Bundle, spart Ihr 85 Prozent bzw. 3.401 Euro für lebenslange 5 TB Cloud-Speicher inklusive pCloud Pass und die pCloud-Verschlüsselung. Der Deal gilt für den Zeitraum von Montag, dem 20. November bis zum Sonntag, den 26. November.