BlackBerry: Geschichte des Smartphone-Pioniers wird Hollywood-Film

BlackBerry war einst einer der Vorreiter im Smartphone-Markt. Jetzt wurde die Geschichte des kanadischen Unternehmens hinter den Geräten, also von Research In Motion, von einem Hollywood-Studio verfilmt. Der Film soll die Beziehung der Gründer in den Mittelpunkt stellen.

Wie das Filmmagazin Variety berichtet, soll unter dem Namen "BlackBerry" bald ein neuer Hollywood-Streifen in die Kinos kommen, bei dem es um die Geschichte der Firma hinter den bekannten Smartphones mit Hardware-Tastatur geht. Regisseur ist Matt Johnson, der auch schon für "The Dirties" und "Operation Avalance" verantwortlich war.

Aufstieg und Fall von Blackberry

In dem Film "BlackBerry" soll es um die Geschäftsbeziehung zwischen den RIM-Gründern Mike Lazaridis und Jim Balsillie gehen. Ferner wird auch der Aufstieg des Unternehmens zu einem der bedeutendsten Smartphone-Hersteller behandelt, aber auch der von zahlreichen Rechtsstreitigkeiten und einer unklaren Strategie gezeichnete Fall der Firma in die Bedeutungslosigkeit.

Modelle wie das Key 2 konnten sich auf dem Markt nicht wirklich durchsetzen. / © NextPit by Irina Efremova

BlackBerry war einst führender Anbieter, bevor Apple und Samsung mit ihren Produkten begannen, den Markt aufzurollen und ihn bis heute im Wesentlichen unter sich aufteilen. Das Drehbuch zu dem neuen Film wurde auf Basis eines bereits 2015 erschienenen Buches mit dem Titel "Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry" adaptiert, das von den kanadischen Journalisten Jacquie McNish und Sean Silcoff geschrieben wurde.

Zu den Schauspielern in BlackBerry gehören Jay Baruchel (bekannt aus "This Is The End" und "Knocked Up") und Glenn Howerton (bekannt aus "It's Always Sunny in Philadelphia" und "A.P. Bio"). Noch ist unklar, welche Rollen sie in "BlackBerry" übernehmen, es gilt aber als wahrscheinlich, dass sie die beiden Gründer von RIM spielen werden.

Wie fändet Ihr eine Verfilmung der Blackberry-Geschichte? Ein spannendes Thema oder interessieren Euch Filme über die Tech-Branche nicht?