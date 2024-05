Die besten Smartwatches 2024 im Test und Vergleich:

Die besten Smartwatches, die wir für 2024 empfehlen

Eine "beste Smartwatch" gibt es nicht. Es kommt darauf an, wofür Ihr eine solche Uhr benötigt. In unserer Liste haben wir eine Reihe von Optionen für Euch, von beliebten Smartphone-Begleitern wie der Apple Watch und der Galaxy Watch bis hin zu fitnessorientierten Marken wie Garmin und Fitbit.

Da wir uns darauf konzentrieren, die Technologie in jedem Gerät zu präsentieren, kategorisieren wir die Smartwatches nicht speziell für Frauen oder Männer. Viele Optionen in unserer Liste bieten verschiedene Gehäusegrößen und eine Auswahl an Bandtypen, wodurch Ihr selbst entscheiden könnt, welches Design Euch am ehesten zusagt.

Top-Smartwatch für das iPhone: Apple Watch 9

Bei der Apple Watch 9 wurde im Vergleich zum Vorjahres-Modell nicht viel verändert, allerdings ist sie die fortschrittlichste Smartwatch für Euer Apple-Ökosystem. / © nextpit

Hier geht's zum Test der Apple Watch 9

Die Apple Watch 9 lässt sich nahtlos in Euer Apple-Ökosystem integrieren und mit dem iPhone verbinden. Sie bietet fortschrittliche Hard- und Software für alle, die ihre täglichen Routinen verwalten und ihre Vitalwerte und Fitness genau überwachen möchten.

Das Gerät läuft mit dem neuesten Apple watchOS 10 und verfügt über bewährte Gesundheitsfunktionen wie EKG, Schlafphasen-Analyse, Zyklusverfolgung und sogar eine Eisprung-Vorhersage. Außerdem nutzt die Apple Watch 9 Sicherheitsfunktionen wie Notfall-SOS oder Sturz- und Fallerkennung.

Als Fitness-Tracker sticht die Apple Watch ebenfalls hervor. Die Uhr bietet Euch vorgefertigte Workouts an und selbst wenn Euch diese nicht zusagen, könnt Ihr ganz einfach eigene Sport-Routinen erstellen. Dabei erkennt die Smartwatch Eure Übungen automatisch und hilft Euch dabei, das optimale Trainingsergebnis zu erzielen.

Der Hersteller hat zudem viel Arbeit in die Verbesserung der bestehenden Laufmetriken fließen lassen. Dadurch eignet sich die Uhr hervorragend für Hobby- und auch Marathon-Läufer, falls Ihr Euch in diesem Bereich verbessern möchtet. Mit der "Health-App" erhaltet Ihr detaillierte Daten zur Eurem Gesundheitszustand, die mit Euren Angehörigen oder Ärzten geteilt werden können, was die Uhr zu einem echten medizinischen Begleiter macht,

Außerdem hat Apple zusätzliche Funktionen zur Protokollierung der Medikamenteneinnahme eingeführt und seit 2023 die Zugänglichkeit mit der Doppeltipp-Gestenfunktion verbessert.

Zusammenfassend ist die Apple Watch 9 für gesundheitsbewusste Menschen und sogar Sportler: innen wirklich spannend. Allerdings solltet Ihr Bedenken, dass Ihr die meisten Funktionen nur in Verbindung mit einem bestehenden Apple-Ökosystem nutzen könnt.

Zusammenfassung Kaufen Apple Watch Series 9 Pro Helleres (und dunkleres!) Display

Tolles Interface und breiter App-Support

Akkurates und vielfältiges Tracking

DoubleTap ist praktisch Contra Kein Präzisionsstart

Akkulaufzeit nur okay

Langsames Aufladen Apple Watch Series 9

Beste Outdoor-Smartwatch für iOS: Apple Watch Ultra 2

Die Apple Watch Ultra 2 ist die beste Uhr, die Ihr im Jahr 2023 von Apple kaufen könnt. / © nextpit

Hier geht's zum Test der Apple Watch Ultra 2

Ausgestattet mit allen Funktionen der Watch Series 9, bietet die Apple Watch Ultra 2 eine zusätzliche Schicht für Outdoor-Sportarten und schließt damit eine Lücke in Apples Wearable-Ökosystem. Ihr robustes 49-mm-Titangehäuse macht sie zu einer der widerstandsfähigsten Optionen auf dieser Liste. Sie ist bis zu 100 Meter wasserdicht und eignet sich damit für Sporttauchen bis zu 40 Metern Tiefe und für Hochgeschwindigkeits-Wassersportarten.

In unserem Test zeigte die Watch Ultra 2 ein extrem genaues Fitness-Tracking, das von der Multi-Band-GPS-Integration erheblich profitiert.

Da sie mit der neuesten Version von watchOS 10 läuft, ist die Softwareintegration mit dem iPhone ein großer Vorteil für Nutzer/innen im Apple-Ökosystem. Diese Funktion macht die Watch Ultra 2 möglicherweise zu einer attraktiveren Wahl als die Garmin Fenix 7 Pro, eine weitere erstklassige Sport-Smartwatch.

Für die Sicherheit führt die Watch Ultra 2 eine Sirenenfunktion ein, die sich an abenteuerlustige Nutzer/innen richtet, und verfügt über eine effektive Taschenlampe. Die Notruf-, Sturz- und Aufprallerkennung sind weiterhin vorhanden. Wie die Series 9 überwacht sie auch wichtige Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz, EKG, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafphasen, Zyklusüberwachung und Eisprungvorhersage.

Zusammenfassung Kaufen Apple Watch Ultra 2 Pro Schickes, unverwüstliches Design

Sehr schönes, superhelles Display

watchOS 10 macht wirklich Spaß

Extrem präzises Fitness-Tracking

Günstiger als der Vorgänger zum Start

Multi-Band-GPS jetzt noch genauer

Nützliche DoubleTap-Geste Contra Nur eine Größe und Farbe erhältlich

Immer noch nur zwei Tage Akkulaufzeit

Aufladen ist zu langsam Apple Watch Ultra 2

Die günstigste Smartwatch für das iPhone: Apple Watch SE

Wenn Ihr die Apple Watch SE am Handgelenk tragt, ist die Dateneingabe viel effizienter.. / © nextpit

Hier geht's zum Test der Apple Watch SE (2022)

Sind Euch die beiden vorgenannten Smartwatches etwas zu kostspielig, hat Apple mit der Watch SE (2022) eine günstigere Alternative im Portfolio, die sich ebenfalls nahtlos in Euer Apple-Ökosystem einbindet. Sie bietet einfachen Zugriff auf Benachrichtigungen und enthält die wichtigsten Gesundheitsdatenfunktionen der Apple Watch-Reihe, wie z. B. Herzfrequenzmessung, Schlafphasen, Zyklusüberwachung und Medikamentenprotokolle.

Ansonsten bietet Euch wichtige Fitnessfunktionen wie eine Vielzahl von Trainingsoptionen, integriertes GPS für die eigenständige Nutzung und automatische Trainingserkennung. Zusätzlich profitiert Ihr von denselben Sicherheits- und Notfallfunktionen, die Apple in der in den teureren Varianten der Apple Watch anbietet, wie etwa Notfall-SOS oder Sturz- und Unfallerkennung.

Die Apple Watch SE (2022) bietet, wie bereits die Apple Watch 9, verschiedene Gehäusegrößen und eine große Auswahl an Farben und Bändern an, wodurch Ihr sicherlich das passende Design für Euch findet – nur eben deutlich günstiger.

Zusammenfassung Kaufen Apple Watch SE (2022) Pro Fühlt sich gut an am Handgelenk

Nahtlose Integration mit dem iPhone

Bietet die wichtigsten Funktionen der Apple Watch

Eine breite Palette an Fitnessfunktionen

Integriertes GPS (lasst das iPhone zu Hause)

3 Monate Fitness+ inklusive

Erschwinglicher Preis Contra 90 Minuten zum Aufladen von 0 auf 100%

Netzadapter nicht in der Verpackung enthalten

Keine Staubschutzklasse

Kein Always-on-Display (AoD) Apple Watch SE (2022)

Beste Fitness-Smartwatch mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis: Amazfit Balance

Die Amazfit Balance bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. / © nextpit

Hier geht's zum Test der Amazfit Balance

Ihr seid auf der Suche nach einer günstigen Smartwatch für Euer Android-Smartphone? Dann ist die Amazfit Balance eine überzeugende Wahl. Sie zeichnet sich durch ein ausgewogenes Design und umfassende Funktionen aus, darunter präzise Gesundheitsfunktionen von Puls über GPS bis Blutsauerstoffgehalt.

Die Smartwatch bietet außerdem eine intuitive Technologie zur Trainingserkennung, die Workouts beim Training automatisch startet und den Kalorienverbrauch und die Anstrengung misst. Außerdem kann die Amazfit Balance mit externen Herzfrequenzsensoren synchronisiert werden, was ihren Nutzen für Fitnessbegeisterte erhöht.

Allerdings gibt es einige Einschränkungen, was den Funktionsumfang angeht. Auf der Smartwatch läuft ein proprietäres System, das die Auswahl an verfügbaren Apps einschränkt und einige Einschränkungen mit sich bringt, beispielsweise beim Bezahlen via Uhr. Derzeit unterstützt Zepp Pay nur Mastercards und auch nicht von allen Banken. Für diejenigen, die Smartphones mit eingeschränkter oder veralteter Hardware haben, könnte die akkuhungrige Android-App ebenfalls eine Herausforderung darstellen.

Dennoch bietet die Amazfit Balance mit ihrem Schwerpunkt auf Gesundheits- und Fitness-Tracking einen erheblichen Mehrwert. Die Smartwatch hat eine lange Akkulaufzeit von bis zu einer Woche und unterstützt grundlegende Smartwatch-Features wie Benachrichtigungen vom Smartphone. Auch wenn sie keine Notrufdienste und keine Sturzerkennung bietet, zeichnet sie sich durch ihre Fitness- und Gesundheitsüberwachung zu einem günstigen Preis von 220 Euro aus.

Zusammenfassung Kaufen Amazfit Balance Pro Großes, aber kompaktes und elegantes Design

Dual-Band-GPS

Kompatibel mit Android und iOS

Überdurchschnittlich gute Schlafüberwachung

Effektive automatische Aktivitätserkennung

Wochenlange Akkulaufzeit Contra Nur eine Größe verfügbar

Eine schwere und anspruchsvolle Begleit-App

Zu viele Abonnements

KI-Funktionen noch in der Entwicklung

Kein Musik-Streaming-Dienst verfügbar

Keine IP-Bewertung, aber wasserdicht bis zu 5ATM Amazfit Balance

Die beste Android-Smartwatch: Mobvoi TicWatch Pro 5

Spotify, WhatsApp, Slack und Google Maps laufen dank Wear OS ohne Probleme. / © nextpit

Hier geht's zum Test der Mobvoi Ticwatch Pro 5

Die Mobvoi Ticwatch Pro 5 ist unsere erste Wahl für Android-Smartphone-Nutzer:innen, die eine vielseitige Smartwatch suchen. Sie ist elegant und hochwertig verarbeitet und verfügt über ein energiesparendes Panel, das die Akkulaufzeit auf bis zu eine Woche verlängert.

Ein wichtiges Merkmal der Mobvoi Ticwatch Pro 5 ist die Unterstützung von Wear OS 3.5, die den vollen Zugriff auf den Google Play Store mit seiner großen Auswahl an Apps, Watch Faces und mehr ermöglicht.

Die Ticwatch Pro 5 verfügt über einen Herzfrequenzsensor und einen SpO2-Sensor für die Analyse des Sauerstoffgehalts im Blut. Auch wenn sie keine EKG-Funktion hat, kann sie Herzrhythmusstörungen und Vorhofflimmern erkennen.

Mobvoi bietet keine eigenen Funktionen zur Zyklusverfolgung oder Eisprungvorhersage; dafür sind, wie bei den meisten Wear OS-Geräten, Apps von Drittanbietern erforderlich.

Für Fitness-Enthusiasten beeindruckt die Ticwatch Pro 5 in unseren Tests mit ihrer genauen VO2max-Messung. Sie bietet nicht nur eine breite Palette an Trainingsoptionen, sondern erkennt auch verschiedene Muskelgruppen während des Trainings.

Zusammenfassung Kaufen Mobvoi TicWatch Pro 5 Pro Wear OS 3.5

MIL-STD-810H

Top Performance

628 mAh starker Akku

Sehr gute Verarbeitung

Dual-Display-Technologie

Standardisiertes Armband

Bedienung über drehbare Krone Contra Keine Sprachsteuerung (noch)

Nur mit Android kompatibel

Kein kabelloses Laden Mobvoi TicWatch Pro 5

Die beste Android-Alternative: Samsung Galaxy Watch 6

Die Samsung Galaxy Watch 6 Classic (links) ist deutlich klobiger als die "normale" Galaxy Watch 6 (rechts). / © nextpit

Hier geht's zum Test der Samsung Galaxy Watch 6

Die Samsung Galaxy Watch 6 gibt es in zwei Varianten, mit und ohne drehbare Lünette; die Galaxy Watch 6 Classic hat die drehbare Lünette. Abgesehen von dem unterschiedlichen Design und der Benutzerfreundlichkeit sind die Watch 6 und die Watch 6 Classic technisch identisch.

Die Galaxy Watch 6 läuft mit Wear OS 4.0 unter der Samsung-Benutzeroberfläche. Das bedeutet, dass die Smartwatch sowohl mit den ausgereiften App-Ökosystemen von Google als auch von Samsung kompatibel ist.

Die Samsung Galaxy Watch 6 bietet robuste Gesundheits- und Fitnessfunktionen. Sie verfügt über eine Vielzahl von Sensoren zur Verfolgung von Aktivitäten wie Sport und täglichen Routinen, einen Bio-Impedanz-Sensor für Blutdruckprognosen und ein digitales EKG sowie eine Analyse der Körperfettzusammensetzung.

Dies ist definitiv ein starkes Merkmal der Galaxy Watch-Reihe; allerdings sind einige Funktionen, wie die Blutdrucküberwachung, exklusiv für Nutzer/innen mit kompatiblen Samsung-Smartphones.

Wenn es um die Gesundheit der Menstruation geht, arbeitet Samsung mit Natural Cycles zusammen, um die Zyklusverfolgung und die Vorhersage des Eisprungs auf Basis der Körpertemperaturschwankungen anzubieten.

Die Watch 6 verfügt außerdem über eine zuverlässige automatische Trainingserkennung, die Aktivitäten wie Radfahren oder Laufen automatisch erkennt, und ein integriertes GPS zur Routenverfolgung.

Zusammenfassung Kaufen Samsung Galaxy Watch 6 Pro Gute Integration ins Samsung-Ökosystem

Tolles Display mit Always-on-Funktion

Zuverlässiges Auto-Tracking

Hoher Tragekomfort Contra Sehr wenig Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger

Akkulaufzeit im Alltag unter 40 Stunden

Nicht mit iPhones kompatibel und ...

... einige Features sind Samsung-exklusiv Samsung Galaxy Watch 6

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Die ultimative Outdoor-Smartwatch: Garmin Fenix 7 Pro

Die Garmin Fenix 7 Pro ist die Top-Empfehlung der nextpit-Redaktion, wenn es um Sportuhren geht. / © nextpit

Hier geht's zum Test der Garmin Fenix 7 Pro

Die Garmin Fenix 7 Pro bietet dank ihrer Dual-Band-GNSS-Unterstützung genaue Pulsmessungen und Tracking-Optionen. Sie ist in verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich und verfügt außerdem über eine Solarladefunktion, die das Sonnenlicht nutzt, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Wie die Apple Watch Ultra 2 verfügt sie über eine praktische Taschenlampenfunktion. Diejenigen, die mit Garmin-Uhren vertraut sind, werden die Fünf-Tasten-Bedienung als vertraut empfinden, aber der Touchscreen bietet eine alternative Steuerungsmethode. Wenn er mit einem Smartphone synchronisiert wird, dient er als Werkzeug für Notfallkontakte.

Das Gerät läuft mit Garmins eigenem Betriebssystem, was zu einigen proprietären Funktionen wie Garmin Pay für NFC-Zahlungen und möglichen App-Kompatibilitätsproblemen mit Android und iOS führt. Für die Überwachung des Menstruationszyklus ist eine App eines Drittanbieters erforderlich.

Die Fenix 7 Pro ist bekannt für ihr fortschrittliches Fitness-Tracking. Sie ist mit dem neuesten Garmin Elevate V5 Herzfrequenzsensor ausgestattet, der für eine höhere Genauigkeit sorgt, und unterstützt zahlreiche Sportmodi mit speziellen Funktionen, wie z. B. Golfschwunganalyse und Fitnessstudio-Tracking.

Für Outdoor-Enthusiasten bietet die Uhr dank ihres Dual-Band-GNSS präzises Tracking und umfassende Kartenunterstützung. Außerdem überwacht sie Schlafphasen und Erholungswerte und bietet so wertvolle Einblicke in die allgemeine Gesundheit und Fitness.

Zusammenfassung Kaufen Garmin Fenix 7 Pro Pro Supergeniale Taschenlampe

Enorm viele Tracking-Möglichkeiten

Gigantisches Ökosystem mit Zubehör

Drei verschiedene Größen erhältlich

Präzise GNSS & tolle Outdoor-Features

Sehr starke Akkulaufzeit Contra Auch 2023 kein LTE-Modell

Schwache Smartwatch-Features Garmin Fenix 7 Pro

Die ultimative Smartwatch für Läufer: Garmin Forerunner 965

Viele Menüdialoge der Garmin Forerunner 965 wurden überarbeitet. / © nextpit

Hier geht's zum Test der Garmin Forerunner 965

Wir empfehlen dir, eine andere Garmin-Uhr in Betracht zu ziehen, die auf Sportbegeisterte zugeschnitten ist, insbesondere die Forerunner 965, die sich als erste Wahl für Läuferinnen und Läufer erweist. Dieses Modell weist im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem Forerunner 955, bemerkenswerte Verbesserungen in Bezug auf die Ästhetik auf. Das modernisierte Design zeigt sich in der neuen Farbauswahl, einer Titanium-Lünette und einem verbesserten Display.

Der Forerunner 965 ist zwar nicht staubdicht, aber ähnlich wie die Garmin Fenix 7 Pro bis zu 50 Meter wasserdicht. Sie bietet umfassende Unterstützung für eine Vielzahl von Sportarten, was sie aufgrund ihrer genauen und umfangreichen Tracking-Funktionen sehr attraktiv macht. Dies ist auch bei Indoor-Aktivitäten von Vorteil und macht sie zu einem zuverlässigen Partner im Fitnessstudio.

Vor allem Läuferinnen und Läufer werden die fortschrittlichen Funktionen des Forerunner 965 zu schätzen wissen, z. B. die Möglichkeit, die vertikale Bewegung und die Bodenkontaktzeit während des Laufs zu messen, auch ohne einen Running Dynamics Brustgurt. Diese Funktionen sind ideal, um die Lauftechnik zu verbessern.

Außerdem führt der Forerunner 965 zwei neue Messwerte ein: die chronische Belastung, die die durchschnittliche akute Belastung der letzten 35 Tage darstellt, und das Belastungsverhältnis, das einen Vergleich zwischen akuter und chronischer Belastung ermöglicht.

Die Smartwatch-Funktionen der Uhr sind jedoch etwas eingeschränkt. Zum Beispiel kann Garmin Pay in bestimmten Regionen aufgrund der eingeschränkten Unterstützung nicht überall genutzt werden, und die Benutzererfahrung mit den Apps könnte intuitiver sein.

Zusammenfassung Kaufen Garmin Forerunner 965 Pro Unschlagbar gute Sport-Funktionen

Extrem präzises Tracking & GPS

Umfassendes Zubehör-Portfolio

Robustes und praktisches Design

Sehr schönes AMOLED-Display Contra Smartwatch-Schwächen

Immer noch kein LTE

Saftiger OLED-Aufpreis Garmin Forerunner 965

Beste Smartwatch mit langer Akkulaufzeit: Withings ScanWatch 2

Die Withings ScanWatch 2 ist eine schöne Hybriduhr und ist in den Größen 38 mm und 42 mm erhältlich. / © nextpit

Hier geht's zum Test zur Withings ScanWatch 2

Zum ersten Mal befindet sich unter unseren Top-Smartwatch-Empfehlungen ein Hybridmodell. Die Withings ScanWatch 2 bietet zwar nur eingeschränkte smarte Funktionen wie Benachrichtigungen, glänzt dafür aber bei der Gesundheitsüberwachung, dem Markenzeichen der Marke Withings.

Die ScanWatch 2 bietet eine zuverlässige EKG- und Herzfrequenzüberwachung, die durch präzises GPS, eine genaue Schrittzählung und Fitnessüberwachung ergänzt wird. Im Jahr 2023 hat Withings seine App und die Hybrid-Uhr um die Überwachung des Menstruationszyklus und die Vorhersage des Eisprungs erweitert.

Eine Neuheit der ScanWatch 2 ist der Temperatursensor, der Euch auf mögliche Krankheiten aufmerksam machen soll, bevor die Symptome auftreten.

Die Bedienung der ScanWatch-Serie ist einfach und intuitiv und erfolgt ausschließlich über das traditionelle Ziffernblatt und ein paar Gesten. Im Gegensatz zu anderen Uhren auf unserer Liste bietet das kleine OLED-Display Informationen auf einfache, unaufdringliche Weise.

Neben der wissenschaftlich fundierten Gesundheitsüberwachung zeichnet sich die ScanWatch 2 durch ihre außergewöhnliche Akkulaufzeit von bis zu 30 Tagen aus. Sie ist in zwei Größen erhältlich, 38 und 42 mm, und besticht durch ihr klassisches Design.

Zusammenfassung Kaufen Withings ScanWatch 2 Pro Beeindruckendes Design

Ausgestattet mit hochmodernen eingebauten Sensoren

Möglichkeit zum Herunterladen von CSV-Berichten

Beeindruckende Akkulaufzeit von 26 Tagen Contra Monatliches Abonnement ohne klare Informationen über seinen Zweck

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten der Software

Fehlende automatische Erkennung von Trainingseinheiten

Das Design des Ladegeräts ist nicht optimal Withings ScanWatch 2

Beste kompakte Smartwatch: Google Pixel Watch 2

Die Google Pixel Watch 2 ist kompakt und passt an Handgelenke jeder Größe. / © nextpit

Hier geht's zum Test der Google Pixel Watch 2

Die Google Pixel Watch 2 ist perfekt für alle Liebhaber:innen von kompakten Designs. Die Uhr zeichnet sich zudem durch die nahtlose Einbindung in Euer Android-Ökosystem aus. Das Gerät bietet eine breite Palette von Gesundheits- und Fitnessfunktionen und ist dank Wear OS 4.0 mit einer Vielzahl von Apps kompatibel.

Die neueste Google-Smartwatch verfügt über fortschrittliche Sensoren zur präzisen Überwachung der Herzfrequenz und zur Erkennung von Stress durch die Analyse der Hautschweißbildung. Für ein umfassendes Fitness-Tracking ist sie sowohl mit der Watch- als auch der Fitbit-App kompatibel und bietet die Überwachung von sportlichen Aktivitäten, EKG, Schlafüberwachung und mehr.

Diese Funktionen sowie Einblicke in die tägliche Fitness und personalisierte Trainingsanleitungen erfordern allerdings ein Fitbit Premium-Abonnement, was nicht unbedingt jedem gleich zusagt. Die vielfältigen Sensoren der Uhr messen auch die Hauttemperatur, den Sauerstoffgehalt des Blutes und den Menstruationszyklus, was sie zu einem multifunktionalen Gesundheitsgerät macht.

Und schließlich sprechen das attraktive Design und die hochwertige Verarbeitung der Pixel Watch 2 ein breites Publikum an.

Zusammenfassung Kaufen Google Pixel Watch 2 Pro Sehr schönes Design mit guter Verarbeitung

Schickes Display, das meist randlos wirkt

Flüssigere Performance als bei der Vorgängerin

Alltagstaugliche Akkulaufzeit Contra Voller Funktionsumfang nur per Abo

Quick-Charging noch immer sehr mau

Kein Wireless-Charging

Nicht kompatibel zu iOS Google Pixel Watch 2

Am besten für die Schlafüberwachung: Fitbit Sense 2

Der Pulssensor der Sense 2 ist für die meisten Anwendungen ausreichend genau. / © nextpit

Hier geht's zum Test der Fitbit Sense 2

Die Fitbit Sense 2 ist eine fitnessorientierte Smartwatch in elegantem Design. Sie zeichnet sich durch eine sehr genaue und umfassende Schlaferfassung aus, die auch Messwerte wie Schlafphasen und Herzfrequenzvariabilität umfasst. Die Uhr bietet außerdem eine breite Palette an Fitness- und Wellness-Tracking-Optionen, darunter Stressmanagement über einen cEDA-Sensor, eine EKG-Funktion und einen Blutsauerstoffmonitor.

Sie hat jedoch einige Einschränkungen, wie etwa mäßig genaue Sensoren für die Pulsmessung und GPS. Zudem sind viele erweiterte Funktionen nur mit einem Fitbit Premium-Abonnement zugänglich.

Das Design ist leicht und bequem, eignet sich für das Tragen am Tag und in der Nacht und verfügt über einen verbesserten mechanischen Knopf für mehr Benutzerfreundlichkeit. Trotz des starken Fokus auf Fitness und Wellness sind die Smartwatch-Funktionen der Sense 2 etwas eingeschränkt. Sie bietet nur eine kleine Auswahl an Apps und unterstützt Google Maps nicht - was schade ist, wenn man bedenkt, dass sie von einem Unternehmen stammt, das kürzlich von Google übernommen wurde.

Zusammenfassung Kaufen Fitbit Sense 2 Pro Haptischer Knopf sinnvolle Verbesserung

Noch immer schick und sehr leicht

Einfache und flotte Bedienung

Google Wallet per Update Contra Viele Features hinter Paywall versteckt

Mäßig genaue Sensoren für Puls und GPS

Geschlossenes Ökosystem

Nur ein Modell für alle Handgelenke

Immer noch kein Google-Maps-Support Fitbit Sense 2

Kaufberatung: Was sind die wichtigsten Funktionen einer Smartwatch?

Wearables, wie Smartwatches oder Fitness-Tracker (zur Bestenliste), bieten wertvolle Einblicke in die persönliche Gesundheit und Fitness. Diese Geräte erfassen Messwerte wie Herzfrequenz, Schlafqualität und körperliche Aktivität und ermöglichen es Euch, gesünder zu leben. Bedenkt allerdings, dass eine Smartwatch nicht vor einem echten Arztbesuch schützt.

Die Überwachung der täglichen Schritte und der Herzfrequenz hilft zum Beispiel bei der Optimierung der Trainingsroutine, während die Schlafüberwachung die Schlafroutine verbessert. Außerdem erinnern die Wearables Euch daran, genügend zu trinken und tägliche Schrittziele zu erreichen, wodurch Ihr neue und gesündere Gewohnheiten für Euch entdeckt.

Die gespeicherten Daten könnt Ihr sogar an medizinisches Fachpersonal weiterleiten, um ein personalisiertes Gesundheitsmanagement zu ermöglichen, was Wearables zu einem leistungsstarken Instrument für die proaktive Überwachung von Gesundheit und Fitness macht. Hier sind einige der wichtigsten Funktionen von Smartwatches, die 2024 im Mittelpunkt stehen:

Smarte Funktionen: Smartwatches, die als Erweiterung von Smartphones konzipiert sind, bieten verschiedene Funktionen. Die meisten können Benachrichtigungen für Anrufe und Nachrichten verarbeiten, aber das Beantworten von Nachrichten kann auf Modelle beschränkt sein, die eng mit bestimmten Betriebssystemen verbunden sind, wie z. B. eine Apple Watch mit iOS oder eine Wear OS Smartwatch mit Android. Die Kompatibilität mit NFC-Zahlungen variiert, und eine breite App-Auswahl wird vor allem von Marken wie Apple und Samsung angeboten, obwohl auch Garmin einen gut ausgestatteten App-Store hat.

Smartwatches, die als Erweiterung von Smartphones konzipiert sind, bieten verschiedene Funktionen. Die meisten können Benachrichtigungen für Anrufe und Nachrichten verarbeiten, aber das Beantworten von Nachrichten kann auf Modelle beschränkt sein, die eng mit bestimmten Betriebssystemen verbunden sind, wie z. B. eine Apple Watch mit iOS oder eine Wear OS Smartwatch mit Android. Die Kompatibilität mit NFC-Zahlungen variiert, und eine breite App-Auswahl wird vor allem von Marken wie Apple und Samsung angeboten, obwohl auch Garmin einen gut ausgestatteten App-Store hat. Mobilität: Wer sein Smartphone auf Kurztrips lieber zurücklässt, braucht eine Smartwatch mit Bluetooth-, Wi-Fi- und LTE-Konnektivität, um in Verbindung zu bleiben.

Wer sein Smartphone auf Kurztrips lieber zurücklässt, braucht eine Smartwatch mit Bluetooth-, Wi-Fi- und LTE-Konnektivität, um in Verbindung zu bleiben. Benutzerfreundlichkeit: Achte darauf, wie die Smartwatch bedient wird. Verfügt sie über mechanische Optionen wie Kronen oder Lünetten oder wird sie über einen Touchscreen bedient? Wenn Ihr die Uhr im Winter oder mit dicken Handschuhen tragen wollt, solltet Ihr darauf achten, dass sie über Tasten bedient werden kann.

Achte darauf, wie die Smartwatch bedient wird. Verfügt sie über mechanische Optionen wie Kronen oder Lünetten oder wird sie über einen Touchscreen bedient? Wenn Ihr die Uhr im Winter oder mit dicken Handschuhen tragen wollt, solltet Ihr darauf achten, dass sie über Tasten bedient werden kann. Lebenszeichen & Funktionen: Neben der Pulsmessung können Smartwatches zusätzliche Gesundheitsfunktionen wie Blutsauerstoff- und Blutdruckmessung, EKG-Funktionen und Fitness-Tracking bieten. Für unabhängiges Joggen ist die GPS-Funktionalität entscheidend. Sportbegeisterte sollten auf die Kompatibilität mit Zubehör wie Triathlon-Brustgurten oder Fahrrad-Trittfrequenzsensoren achten. Zu den grundlegenden Funktionen sollten Telefonie, Musiksteuerung, unabhängige Musikwiedergabe und digitale Zahlungsmöglichkeiten gehören.

Neben der Pulsmessung können Smartwatches zusätzliche Gesundheitsfunktionen wie Blutsauerstoff- und Blutdruckmessung, EKG-Funktionen und Fitness-Tracking bieten. Für unabhängiges Joggen ist die GPS-Funktionalität entscheidend. Sportbegeisterte sollten auf die Kompatibilität mit Zubehör wie Triathlon-Brustgurten oder Fahrrad-Trittfrequenzsensoren achten. Zu den grundlegenden Funktionen sollten Telefonie, Musiksteuerung, unabhängige Musikwiedergabe und digitale Zahlungsmöglichkeiten gehören. Qualität und Wert: Smartwatches können sowohl funktional als auch prestigeträchtig sein und zeichnen sich durch hochwertige Materialien und Wasserdichtigkeit aus. Der Preis spiegelt oft die Qualität der Materialien und die angebotenen Funktionen wider, also überlege dir, welche Aspekte für Euch am wichtigsten sind.

Smartwatches können sowohl funktional als auch prestigeträchtig sein und zeichnen sich durch hochwertige Materialien und Wasserdichtigkeit aus. Der Preis spiegelt oft die Qualität der Materialien und die angebotenen Funktionen wider, also überlege dir, welche Aspekte für Euch am wichtigsten sind. Akkulaufzeit: Eine längere Akkulaufzeit ist von Vorteil, aber es ist wichtig, dies mit der physischen Größe und dem Gewicht der Uhr in Einklang zu bringen. Achte auf die richtige Batteriekapazität (mAh), die deinen Bedürfnissen entspricht, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.

Eine längere Akkulaufzeit ist von Vorteil, aber es ist wichtig, dies mit der physischen Größe und dem Gewicht der Uhr in Einklang zu bringen. Achte auf die richtige Batteriekapazität (mAh), die deinen Bedürfnissen entspricht, ohne den Komfort zu beeinträchtigen. Sicherheit: Moderne Smartwatches verfügen zunehmend über Sicherheitsfunktionen, die in Notfällen entscheidend sein können. Einige Modelle nutzen beispielsweise eine Sturzerkennung, die einen Alarm an Notfallkontakte sendet, wenn Ihr Euch ungewollt Richtung Boden bewegt und Ihr dadurch nicht mehr ansprechbar seid. Andere Modelle haben eine SOS-Funktion, mit der Ihr schnell Euren Standort an den Rettungsdienst übermitteln könnt. Diese Funktionen sind besonders nützlich für Personen, die alleine unterwegs sind oder gesundheitliche Probleme haben. Es lohnt sich, diese Sicherheitsfunktionen bei der Wahl einer Smartwatch in Betracht zu ziehen, denn sie sorgen für zusätzliche Sicherheit im täglichen Leben.

Moderne Smartwatches verfügen zunehmend über Sicherheitsfunktionen, die in Notfällen entscheidend sein können. Einige Modelle nutzen beispielsweise eine Sturzerkennung, die einen Alarm an Notfallkontakte sendet, wenn Ihr Euch ungewollt Richtung Boden bewegt und Ihr dadurch nicht mehr ansprechbar seid. Andere Modelle haben eine SOS-Funktion, mit der Ihr schnell Euren Standort an den Rettungsdienst übermitteln könnt. Diese Funktionen sind besonders nützlich für Personen, die alleine unterwegs sind oder gesundheitliche Probleme haben. Es lohnt sich, diese Sicherheitsfunktionen bei der Wahl einer Smartwatch in Betracht zu ziehen, denn sie sorgen für zusätzliche Sicherheit im täglichen Leben. Datenschutz: Da Smartwatches persönliche Daten, einschließlich Gesundheits- und Standortinformationen, sammeln und verarbeiten, ist der Schutz der Privatsphäre von größter Bedeutung. Es ist wichtig zu wissen, wie die verschiedenen Modelle mit Datensicherheit und Datenschutz umgehen. Achtet bei der Wahl Eurer Smartwatch auf klare Datenschutzrichtlinien, aus denen hervorgeht, wie Eure Daten verwendet und gespeichert werden. Einige Modelle bieten anpassbare Datenschutzeinstellungen, mit denen Ihr bestimmen könnt, welche Daten mit wem geteilt werden.

Wie hat nextpit die besten Smartwatches ausgewählt?

Auspacken, umschnallen und die Funktionen für Aktivitäten wie Joggen, Radfahren und den täglichen Gebrauch erkunden - das ist unser Standard-Testverfahren für Smartwatches und Fitness-Tracker bei nextpit. Unser Ziel ist es, eine praktische Erfahrung zu vermitteln, als würdet ihr das Gerät selbst ausprobieren. Unsere Testberichte berücksichtigen auch zusätzliche Faktoren.

Wir bewerten, wann die Smartwatch auf den Markt gekommen ist, wie gut sie für verschiedene Zwecke geeignet ist und wie sie insgesamt gefällt. So haben zum Beispiel sowohl die Apple Watch Ultra 2 als auch die Amazfit GTR 4 als Fitness-Smartwatches 4,5 Sterne erhalten und sind damit hervorragende Optionen für Fitnessbegeisterte.

Sport ist bei unseren Smartwatches Teil des Testverfahrens! / © nextpit

Wenn Ihr jedoch eher eine vielseitige Smartwatch mit einer Reihe von Funktionen jenseits des Fitness-Trackings bevorzugt, sind diese Modelle vielleicht nicht die perfekte Wahl. Aus diesem Grund wurden sie nicht in die Liste der besten Smartwatches aufgenommen.

Wir hoffen, dieser Artikel hilft Euch bei der Suche nach der richtigen Smartwatch. Wir sind gespannt auf Euer Feedback und Eure Vorschläge in den Kommentaren. Bitte lasst uns auch wissen, für welches Modell Ihr Euch entschieden habt oder welche Modelle Ihr gerne auf nextpit getestet sehen würdet.

Was ist eine "Smartwatch für Frauen", und was macht die Geräte so besonders?

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Wearables spiegelt das Design von Smartwatches zunehmend eine Vielzahl persönlicher Vorlieben und Bedürfnisse wider, die über die traditionellen Geschlechternormen hinausgehen. Während Smartwatches anfangs als geschlechtsneutral galten und Funktionen für ein breites Spektrum von Nutzern boten, geht die Branche jetzt dazu über, Design und Funktionen zu individualisieren und zu inkludieren.

Diese Entwicklung auf dem Markt hat dazu geführt, dass Smartwatches mit verschiedenen Stilen, Größen und Funktionen entwickelt wurden, die nicht nur geschlechtsspezifische Vorlieben, sondern auch die unterschiedlichen Geschmäcker und Bedürfnisse aller Menschen berücksichtigen.

So gibt es jetzt zum Beispiel Modelle mit schlankeren Profilen, anpassbaren Schnittstellen und einem breiten Spektrum an Armbändern aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Farben. Diese Designs berücksichtigen unterschiedliche Handgelenksgrößen sowie individuelle Stilvorlieben und stellen sicher, dass jede:r ein Gerät findet, das zu der persönlichen Ästhetik passt.

Apple und Samsung bieten auf ihren Smartwatches sehr kompetente Funktionen für die Menstruationsgesundheit an. / © nextpit

Außerdem integrieren die Smartwatch-Hersteller Funktionen, die auf die Gesundheits- und Wellnessbedürfnisse verschiedener Bevölkerungsgruppen eingehen. Innovationen wie die Überwachung des Menstruationszyklus liefern wertvolle Erkenntnisse über die Gesundheit und zeigen das Engagement der Branche, eine Reihe von Gesundheitsproblemen anzugehen.

Wichtig ist, dass diese Funktionen neben grundlegenden Funktionen wie Fitness- und Herzfrequenzmessung bestehen, was unterstreicht, dass diese Geräte vielseitige Werkzeuge für das Gesundheitsmanagement und die tägliche Konnektivität sind.

Dieser integrative Ansatz in der Wearable-Technologie bedeutet, dass die einzigartigen Vorlieben und Bedürfnisse jeder Person anerkannt und geschätzt werden. Er geht weg von der Vorstellung einer "Smartwatch für Frauen" und hin zu einer breiteren, inklusiveren Perspektive, bei der ein Schwerpunkt auf der Bereitstellung einer Vielzahl von Optionen liegt, um sicherzustellen, dass jede:r eine Smartwatch findet, die zum eigenen Lebensstil, den persönlichen gesundheitlichen Bedürfnissen und dem persönlichen Stil passt.

Bei nextpit testen wir Smartwatches, um die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen.

Wir haben den Artikel zuletzt am 30. April 2024 aktualisiert. Bitte beachtet, dass sich einige Kommentare auf eine frühere Version des Artikels und inzwischen nicht mehr enthaltene Geräte oder Informationen beziehen können.