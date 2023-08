Wie man den Menstruationszyklus mit der Samsung Galaxy Watch verfolgt

Samsungs Galaxy Watch lässt sich nahtlos in die Samsung-Health-App integrieren und bietet den Nutzern eine Reihe von gesundheitsbezogenen Funktionen, darunter auch die Menstruationsüberwachung. Die Funktion zur Zyklusverfolgung wurde 2020 in die Health-App integriert, aber erst 2023 wurde die Funktion zur Vorhersage des Eisprungs hinzugefügt, die den Hauttemperatursensor der Watch 5 nutzt.

Um die Eisprung-Vorhersage zu testen, hat Samsung die Galaxy Watch 6 und die Galaxy Watch 6 Classic auf den Markt gebracht. Beide Modelle können auch die Temperatur am Handgelenk messen, was die Genauigkeit der Zyklus- und Eisprung-Vorhersage erhöht.

Dieser Beitrag ist Teil einer nextpit-Beitragsserie zum Thema Menstruation und der Gesundheit. Hier werde ich Samsungs Vision der Zyklusverfolgung erkunden und auf die spezifischen Funktionen der verschiedenen Geräte eingehen. Angesichts der Bedeutung von Daten bei der Zyklusverfolgung werde ich auch mögliche Probleme mit dem Datenschutz und die Auswirkungen von Datenschutzverletzungen beleuchten.

Wie Ihr das Zyklus-Tracking auf den Galaxy-Smartphones und der Galaxy Watch nutzt

Um Euren Menstruationszyklus mit der Health-App von Samsung zu verfolgen, braucht Ihr kein Galaxy-Gerät. Die App ist für verschiedene Android-Handys im Google Play Store und sogar für iPhones erhältlich. Für ein optimales Erlebnis ist es jedoch empfehlenswert, sie innerhalb des Samsung-Ökosystems zu nutzen.

Die Zyklusverfolgung gehört zu den Optionen der Messung Eurer Gesundheit in der Health-App und zeichnet sich durch eine einfache und benutzerfreundliche Oberfläche aus. Wie bei den meisten Diensten dieser Art müsst Ihr bei Samsung die Daten Eures ersten Menstruationstages manuell eingeben, um Vorhersagen für Eure nächste Periode, das fruchtbare Zeitfenster und den Eisprung zu erhalten.

Die Benutzeroberfläche des Zyklus-Trackings auf der Galaxy Watch 5 ist einfach und benutzerfreundlich. Sie erleichtert auch die manuelle Eingabe Eurer Periodentage. / © nextpit

Das Wichtigste an Samsungs Service ist, dass er auf dem Algorithmus von Natural Cycles basiert. Natural Cycles ist ein Unternehmen, das sich auf die Überwachung der Fruchtbarkeit spezialisiert hat und eine hoch entwickelte App anbietet, die sich auf die reproduktive Gesundheit konzentriert. Damit ist sichergestellt, dass das System auf soliden Forschungsergebnissen basiert.

Obwohl ich die Integration begrüße, gefällt mir nicht besonders, wie Samsung die Nutzung der Natural Cycles App in der Health App bewirbt; das wirkt auf mich etwas aufdringlich. Es ist wichtig zu wissen, dass für die App ein Abonnement erforderlich ist, das 14,99 US-Dollar monatlich oder 119,99 US-Dollar jährlich kostet. Ihr könnt die Zyklusverfolgung von Samsung aber auch ohne die Natural Cycles App nutzen.

Die Tracking Funktion der weiblichen Periode ist auf allen Samsung Handys über die Health App verfügbar. / © nextpit

Allerdings bietet Samsung in der App keine Hilfestellungen zu bestimmten Zyklus-Faktoren oder zu bestimmten Aspekten wie Schmierblutungen (Blutungen zwischen den Perioden). Allerdings bietet das Unternehmen einige Programme von Drittanbietern zum Thema Wohlbefinden an, wie z. B. Meditation und/oder Übungen für die Periode. Meiner Meinung nach sind diese sehr binär und die meisten von ihnen hängen auch von zusätzlichen Abonnements ab.

Schließlich gibt es noch einen Bereich, in dem Ihr Eure Menstruationsmenge, Symptome wie Kopfschmerzen, Verstopfung, Schlafveränderungen und vieles mehr aufzeichnen könnt, sowie die Möglichkeit, Notizen zu eurer Periode hinzuzufügen.

Zyklusverfolgung: eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Stellt zunächst sicher, dass Ihr die Samsung-Health-App auf Eurem gekoppelten Smartphone installiert habt. Öffnet die App und meldet Euch an oder erstellt ein Samsung-Konto, falls Ihr das bisher nicht getan habt. Navigiert zum Menü Weitere Optionen(⋮, drei Punkte) und tippe auf Home bearbeiten. Tippt auf das Plus-Symbol (+) und sucht nach der Option Cycle Tracking. Fertig, das Zyklus-Verfolgungs-Widget erscheint jetzt auf dem Startbildschirm der Gesundheits-App. Gebt jetzt die Daten Eures Menstruationszyklus ein, um den Tracking-Prozess zu starten. Vielleicht werdet Ihr nach dem Datum Eurer letzten Periode, der Zykluslänge usw. gefragt. Das hilft, genauere Vorhersagen zu treffen. Öffnet auf Eurer Galaxy Watch die Samsung-Health-App. Scrollt durch die verfügbaren Widgets oder Gesundheitsmetriken, bis Ihr Menstruationszyklus findet. Dort könnt Ihr Eure Periode eingeben und Euer voraussichtliches fruchtbares Zeitfenster, das Datum der nächsten Periode und andere relevante Informationen einsehen.

Richtet Erinnerungen oder Benachrichtigungen in der Samsung-Health-App auf Eurem Handy ein. So könnt Ihr sicherstellen, dass Ihr regelmäßige Benachrichtigungen über Euren Zyklus auf Eurer Galaxy Watch erhaltet. Es ist von Vorteil, Eure Menstruationsdaten regelmäßig in der App zu aktualisieren, um eine möglichst genaue Verfolgung und Vorhersage zu ermöglichen. Je mehr Daten Ihr eingebt, desto präziser werden die Vorhersagen im Laufe der Zeit.

Ovulationsvorhersagen auf der Galaxy Watch 5 und Watch 5 Pro

Um die Genauigkeit der Zyklusverfolgung zu erhöhen, hat Samsung in den Modellen Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro, Galaxy 6 und Galaxy 6 Classic fortschrittliche Techniken zur Messung der Hauttemperatur eingebaut. Diese Innovation basiert auf einem Infrarot-Temperatursensor, der die Temperaturschwankungen am Handgelenk während des Schlafs messen kann.

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass die Temperatur am Handgelenk nicht direkt mit der Körperkerntemperatur übereinstimmt. Dennoch können Schwankungen der Handgelenks-Temperatur mit Veränderungen der Körpertemperatur übereinstimmen. Solche Korrelationen, vor allem wenn sie mit anderen Kontextdaten kombiniert werden, sind ein zuverlässiger Indikator für bestimmte hormonelle Veränderungen.

Bei genauerer Betrachtung werden diese Temperaturinformationen von dem angepassten Algorithmus von Natural Cycles genutzt, der der Zyklusverfolgungsfunktion zugrunde liegt. Um diese Funktion zu nutzen, müsst Ihr die Option "Periode mit Hauttemperatur vorhersagen" in den Zyklus-Tracking-Einstellungen aktivieren. Wenn Ihr sie aktiviert habt, prüft die Uhr ganz von allein Eure Hauttemperatur und zeigt Euch den Durchschnitt für den Tag an.

Für eine optimale Leistung solltet Ihr immer den Schlafmodus der Galaxy Watch aktivieren. Außerdem dürfte von Vorteil sein, wenn Ihr die Uhr während des Schlafs mindestens 4 Stunden lang tragt und dies mindestens 5 Mal pro Woche tut.

Die Überwachung der Hauttemperatur ist nur auf der Samsung Galaxy Watch 5 und Watch 6 verfügbar. / © nextpit

Das Zyklus-Tracking auf der Uhr ist in 30 Ländern verfügbar, darunter die USA, Frankreich und Deutschland. Samsung weist darauf hin, dass diese Funktion vom südkoreanischen Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (Ministry of Food and Drug Safety), der nationalen Gesundheitsbehörde des Landes, anerkannt wurde.

Zusätzlich entspricht sie der EU-Konformitätserklärung. Die Funktion Cycle Tracking in Samsung Health ist gemäß der Medizin-Produkt-Verordnung (MDR) 2017/745 der Europäischen Union als reines Software-Medizinprodukt der Klasse I eingestuft.

Nach Angaben von Samsung besitzt Natural Cycles die Konformitätserklärung für die Cycle-Tracking-Funktion von Samsung Health, die auch Konformitätsbewertungen in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften anderer Märkte, wie der FDA, erhalten hat.

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass die Funktion Cycle Tracking von Samsung Health ausschließlich für die Überwachung der Periode und des Zyklus und nicht als Verhütungsmittel gedacht ist. Außerdem muss zwischen dem Cycle Tracking in Samsung Health und der eigenständigen App von Natural Cycle unterschieden werden. Letztere, die explizit für die Empfängnisverhütung entwickelt wurde, wird in den USA als Medizinprodukt der Klasse II eingestuft, was bedeutet, dass sie von der FDA zugelassen ist und nicht nur "FDA registriert" werden muss.

Zu guter Letzt bietet Samsung keine Möglichkeit, Informationen über den Menstruationszyklus im PDF oder CSV-Format herunterzuladen. Ihr könnt jedoch bestimmte Gesundheitsdaten mit Euren Kontakten, einschließlich Eures Arztes, teilen.

Zyklus-Tracking-Daten und Datenschutz

Da es sich bei den Menstruationsdaten um sensible Daten handelt, ist es wichtig, dass Ihr Euer Samsung-Konto mit einem starken Passwort sichert und alle verfügbaren Sicherheitsfunktionen aktiviert, um Eure Daten zu schützen. Samsung-Geräte sind mit einem biometrischen Sensor ausgestattet, der für zusätzliche Sicherheit sorgt, und ich empfehle Euch, diesen einzurichten.

Laut Samsung werden Menstruationszyklus- und Eisprungdaten verschlüsselt gespeichert, um sie vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Das bedeutet, dass Samsung nicht im Besitz des Entschlüsselungsschlüssels ist und folglich keinen Zugriff auf diese Daten hat.

Samsung erlaubt Euch, Eure Gesundheitsdaten mit Kontakten und Drittanbieter-Apps zu teilen. Um sicherzustellen, dass Ihr Eure Daten nur mit vertrauenswürdigen Quellen teilt, überprüfe die Berechtigungen in Samsung Health, um zu sehen, welche Apps und Kontakte Zugriff haben. So geht's:

Öffnet die Samsung-Health-App auf Eurem Gerät.

auf Eurem Gerät. Tippt auf Mehr Optionen ( ⋮, drei Punkte). Dadurch öffnet sich das Menü in der Seitenleiste.

( drei Punkte). Dadurch öffnet sich das Menü in der Seitenleiste. Tippt auf Einstellungen .

. Scrollt nach unten, bis Ihr die Option " Verbundene Apps und Dienste " findet .

" findet In diesem Bereich solltet Ihr eine Liste von Apps und Diensten sehen , die Zugriff auf Eure Samsung-Health-Daten beantragt oder erhalten haben.

, die Zugriff auf Eure Samsung-Health-Daten beantragt oder erhalten haben. Überprüfe den Zugriff der einzelnen Apps, indem Ihr sie ein- und ausschaltet. Wenn Ihr beschließt, dass eine bestimmte App keinen Zugriff mehr auf Eure Samsung-Health-Daten haben soll, sollte es eine Option geben, mit der Ihr die Berechtigung für diese App widerrufen oder entfernen könnt.

der einzelnen Apps, indem Ihr sie ein- und ausschaltet. Wenn Ihr beschließt, dass eine bestimmte App keinen Zugriff mehr auf Eure Samsung-Health-Daten haben soll, sollte es eine Option geben, mit der Ihr die für diese App könnt. Bestätigt alle Änderungen immer, wenn Ihr dazu aufgefordert werdet.

Stellt sicher, dass in den Datenschutzeinstellungen der Health-App nur die Apps und Dienste ausgewählt sind, mit denen Ihr Daten teilen möchtet. / © nextpit

Warum sollte Ihr Euren Menstruationszyklus verfolgen?

Bevor wir uns näher mit dem Thema befassen, möchte ich darauf hinweisen, dass dies der dritte Artikel in einer nextpit-Serie zum Thema Menstruation und Eure Gesundheit ist. Im einleitenden Artikel habe ich die Vorteile der Verfolgung Eures Menstruationszyklus und des Eisprung-Tages erläutert. Im zweiten Artikel gehe ich darauf ein, wie Apple mit dieser Funktion umgeht. Wenn Ihr Euch für dieses Thema interessiert, empfehle ich euch, beide Artikel einmal zu lesen:

Wie bereits erwähnt, hat Samsung mit Natural Cycles zusammengearbeitet und legt dabei besonderen Wert auf die reproduktive Gesundheit. Im Rahmen dieser Partnerschaft hat Samsung Funktionen in seine Uhren eingebaut, die neben der Vorhersage des Menstruationszyklus auch den Eisprung erkennen.

Samsung konzentriert sich eher auf die reproduktiven Aspekte der Menstruationsdaten. / © Dr. Paulien Moyaert / YouTube

Samsung rät den Nutzern jedoch, die Zyklusverfolgung und die Eisprung-Vorhersage als ergänzendes Hilfsmittel für die Menstruationsgesundheit zu betrachten, nicht als primäre Methode. Konsultiert also immer einen Arzt, wenn Ihr diese Funktionen nutzt.

Die Grundlage für Samsungs Service war eine Studie mit 56 Teilnehmerinnen, die 98 Zyklen aufzeichneten. Die Teilnehmerinnen trugen die Samsung Watch nachts, maßen ihre morgendliche Temperatur oral und machten vor ihrem vorausgesagten Tag des Eisprungs einen Urintest.

Beim Vergleich der von der Uhr vorhergesagten Ovulationsdaten mit den Ergebnissen der Urintests wurde eine durchschnittliche Abweichung von bis zu drei Tagen festgestellt. Auch der Unterschied zwischen dem vorhergesagten und dem tatsächlichen Beginn der Periode lag im Durchschnitt bei weniger als drei Tagen.

Damit ist unser Leitfaden zur Verfolgung des Menstruationszyklus mit der Galaxy Watch und den Galaxy-Smartphones abgeschlossen. Ich hoffe, dass dieser Leitfaden einen transparenteren Einblick in die Überwachung Eurer Menstruationsblutung mit diesen Geräten gibt. Wenn Ihr Fragen oder Anregungen habt, hinterlasst sie bitte unten in den Kommentaren.