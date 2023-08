Apple überarbeitet die iPad-Pro-Tastatur mit MacBook ähnlicher Bedienung

Im neuesten "Power On"-Newsletter vom Bloomberg-Redakteur Mark Gurman, hat der bekannte Apple-Leaker ein neues Update über die Entwicklung des Apple iPad Pro 2024 veröffentlicht. Demnach plant Apple die Einführung von vier Varianten mit den internen Codenamen J717, J718, J720 und J721, die in den Größen 11 und 13 Zoll angeboten werden sollen. Außerdem wird vermutet, dass sich das Design und die technischen Daten der neuen iPad-Pro-Modelle deutlich verändern werden.

Die Details über die neuen iPad-Pro-Größen sind nicht überraschend. Der Analyst Ross Young hat diese Änderung bereits Ende 2022 erwähnt. Es wird vermutet, dass das OLED-Panel Apple in die Lage versetzen wird, die Anzeigefläche etwas zu vergrößern und den Platzbedarf der kommenden iPad-Pro-Panels im Vergleich zu ihren iPad Pro-Vorgängern (Bericht) mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung zu reduzieren.

Apples iPad Pro 2022 zusammen mit dem Apple Magic Keyboard und dem Pencil der zweiten Generation. / © NextPit

Interessant an Gurmans jüngster Aussage ist jedoch, dass ein neues Magic Keyboard, bereits mit dem iPad Pro 2024 erscheinen soll. Er fügte hinzu, dass Apple das Magic Keyboard überarbeitet, um dem iPad Pro in Verbindung mit dem Zubehör ein laptopähnliches Erlebnis zu bieten. Es ist also davon auszugehen, dass das Magic Keyboard ein neues Tastenlayout und ein größeres Trackpad haben wird.

Neben dem OLED-Bildschirm könnte das unangekündigte iPad Pro auch bereits den M3-Chip von Apple verwenden. Der Chip dürfte zuerst in den MacBook-Pro- und MacBook-Laptops des Unternehmens zum Einsatz kommen, bevor er seinen Weg zu den iPad-Tablets findet. Schließlich könnte Apple das teurere OLED des iPad Pro bereits im Frühjahr nächsten Jahres auf den Markt bringen.

Affiliate Angebot Apple iPad 10 (2022)

Würdet Ihr denken, dass ein Apple iPad Pro Euer MacBook in Zukunft ersetzen könnte? Und welche Funktionen erwartet Ihr am meisten von Apples Premium-Slates, damit das passiert? Wir würden gerne Eure Meinung in den Kommentaren lesen.