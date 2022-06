Garmin vívosmart 5 im Test: Schlägt der Edel-Tracker Xiaomi & Huawei?

NEXT PIT TV

Garmins großer Vorteil ist aber noch immer die umfangreiche Garmin-Connect-App. Hier werden Eure Fitness-Daten wunderbar aufbereitet und Ihr könnt so ziemlich alle Einstellungen des Fitness-Trackers am Handy konfigurieren. Im Vergleich zu den ähnlich teuren Fitbit-Trackern könnt Ihr alle Funktionen zudem ohne Abonnement nutzen.

So vertraut Garmin noch immer auf ein einfarbiges OLED-Display , bei dem Ihr die Pixel zählen könnt. GPS gibt es nur über ein verbundenes Smartphone und auch die Anbindung in Garmins geniales Ökosystem aus Zusatzsensoren fehlt bei diesem Modell. Wollt Ihr Euren Blutsauerstoffgehalt den ganzen Tag über tracken, müsst Ihr zudem mit einer Akkulaufzeit von zwei bis drei Tagen rechnen.

Garmin will mit dem vívosmart 5 die Edel-Version eines Fitness-Trackers anbieten. Diese Rechnung geht beim neuesten Modell allerdings nur zu Teilen auf. Denn im Jahr 2022 haben Xiaomi und Huawei jeweils neue Varianten ihrer Preis-Leistungs-Tracker mit spannenden Updates auf den Markt gebracht. Und Garmins deutlich teurere Variante bietet sowohl funktional als auch qualitativ keine wirklichen Vorteile.

Dank einer Wasserdichtigkeit nach 5 ATM könnt Ihr den vívosmart 5 auch beim Schwimmen tragen. Der Tracker mit Silikonarmband ist dadurch zudem sehr einfach zu reinigen. Darüber war ich im Test froh, da der Garmin-Tracker auch als Schlaf-Tracker eingesetzt werden will. Größentechnisch ist er mit Maßen von 19,5 x 10,7 x 217 mm (S / M) und 19,5 x 10,7 x 255 mm (L) und einem Gewicht von 24,5 beziehungsweise 26,5 Gramm dafür auch unauffällig genug.

Garmins vívosmart gleicht seinem Vorgänger wie ein Ei dem anderen – bis auf das um 66 Prozent gewachsene Display. Dieses ließ sich im Test in allen Situationen gut ablesen, sieht aber mit seiner farblosen OLED-Anzeige immer ein wenig trist aus. Ein Umgebungslichtsensor ist anders als bei vielen günstigen Modellen mit an Bord, die Bedienung über eine echte Taste direkt unter dem Display ist ebenfalls gelungen. Die restliche Navigation gelingt über das Touch-Display.

Garmin hat das Display des vívosmart 5 im Vergleich zum Vorgänger um 66 Prozent vergrößern können. Dabei vertraut der Hersteller noch immer auf ein einfarbiges OLED-Panel mit einer Auflösung von 88 x 154. Das austauschbare Armband ist aus Silikon gefertigt und wird über einen herkömmlichen Uhrenverschluss am Handgelenk festgebunden.

App & Smarte Funktionen: Garmins Geheimtipp

Das vívosmart 5 verbindet sich über die App "Garmin Connect" mit Eurem Smartphone. Bei den smarten Funktionen müsst Ihr Euch allerdings wieder mit dem Minimum zufrieden geben.

Gefällt:

Sehr gute Companion-App

Zuverlässige Verbindung zum Smartphone

Gefällt nicht:

Keine Verbindungsmöglichkeit zu Garmin-Zubehör

Keine Antwortmöglichkeiten bei Benachrichtigungen

Lest Ihr regelmäßig unsere Testberichte zu Garmin-Geräten, wisst Ihr, dass wir von der App Garmin Connect begeistert sind. Die Anwendung ist logisch und sinnvoll aufgebaut und trägt die Daten wie ein wahrer Musterschüler in Tabellen, Graphen und Übersichten. Zu jeder Sportart könnt Ihr genau sehen, wie oft und mit welcher Intensität Ihr sie in den letzten Tagen und Wochen durchgeführt habt.

Die Sensoren arbeiten zuverlässig. / © NextPit

Über die Garmin Insights lassen sich diese Ergebnisse dann sogar mit anderen Nutzern in Eurer Alterskategorie vergleichen. Oder Ihr lasst Euch über die Belohnungen, Abzeichen und Glückwünsche motivieren, welche die App Euch regelmäßig per Benachrichtigung auf das Smartband schickt. Fehlt Euch gerne mal die nötige Motivation – auch beim Wassertrinken – ist das sehr hilfreich, um mehr Sport in seinen Alltag zu bringen.

Praktisch ist zudem, dass Ihr die Einstellungen des Fitness-Trackers auch in der Smartphone-App vornehmen könnt. Das ist keineswegs eine Weltneuheit, ist aufgrund des tristen OLED-Displays aber hier besonders wertvoll.

Eure Trackingdaten während der Traininigs werden in der App schön aufbereitet. / © NextPit

Bemängeln gibt es beim Garmin vívosmart 5 im Vergleich zu anderen Modellen, dass Ihr auf die wichtigsten Benachrichtigungen nicht einmal per Emoji oder Kurznachricht reagieren könnt. Bekommt Ihr also eine WhatsApp-Nachricht, könnt Ihr diese lesen – zum reagieren oder beantworten müsst Ihr aber das Handy aus der Jogginghosentasche kramen. Es sei denn, Ihr bekommt eine SMS unter Android – da ist es laut Garmin-Homepage möglich.

Ebenfalls enttäuschend: Der vívosmart 5 ist nicht mit Garmins vielfältigem Zubehör kompatibel, das beispielsweise eine genauere Herzfrequenzmessung per Brustgurt oder die genaue Messung der Kadenz über Fußsensoren ermöglicht. Hierfür müsst Ihr zu einer Garmin-Smartwatch greifen.