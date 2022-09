Blindtest: Findet Ihr das 200-Megapixel-Smartphone?

"Viel hilft viel", sagt Motorola und packt den ersten 200-Megapixel-Sensor in ein Smartphone. Aber hilft das überhaupt etwas? Das wollen wir von Euch wissen und lassen das Motorola Edge 30 Ultra im Blindtest gegen das Apple iPhone 14 Pro Max , das Samsung Galaxy S22 Ultra und das Xiaomi 12S Ultra antreten.

Alle vier Smartphones in diesem Blindtest schreiben sich eine extreme Detailwiedergabe auf die Fahne. Ganz offensichtlich ist das beim Motorola Edge 30 Ultra, das als erstes Smartphone den Bildsensor Isocell HP1 mit 200 Megapixeln Auflösung mitbringt. Das Xiaomi 12S Ultra wartet ebenfalls mit einem Rekord auf: Es ist eines von ganz wenigen Smartphones mit 1-Zoll-Sensor, wenngleich der Sony IMX989 "nur" 50 Megapixel auflöst.

In diesem unscheinbaren Kamera-Modul steckt tatsächlich ein 200-Megapixel-Sensor. / © NextPit

Das Samsung Galaxy S22 Ultra ist hier mit dem Isocell HM3 gefühlt nur Mittelklasse. Der Bildsensor kommt im 1/1,3-Zoll-Format und schafft 108 Megapixel. Ähnlich sieht's beim neuen iPhone 14 Pro Max aus, das seine für Apple-Verhältnisse gigantischen 48 Megapixel auf einem 1/1,28 Zoll großen Bildsensor unterbringt.

Kurz zum Ablauf: Wir haben jedes Motiv mit jedem Smartphone dreimal geknipst und das jeweils beste Bild ausgewählt. Das iPhone 14 Pro Max schießt die vollen 48 Megapixel nur im RAW-Format, das wir mit dem Apple-ProRAW-Profil ohne weitere Anpassungen einfach durch Camera RAW durchgereicht haben. Alle anderen Smartphones liefern direkt JPEGs in ihren jeweiligen Maximalauflösungen.

Anschließend haben wir alle Bilder in Photoshop auf 200 Megapixel hochskaliert, exakt übereinandergelegt und den jeweiligen Bildausschnitt als JPEG mit maximaler Bildqualität abgespeichert. Und jetzt seid Ihr dran!

Motiv 1: NextPit-Hinterhof

Referenzbild 1: NextPit-Hinterhof / © NextPit

Los geht's mit dem Blick von unserem Bürobalkon, den die meisten NextPit-Leser bestimmt schon einmal gesehen haben.

Bild 1A © NextPit Bild 1B © NextPit Bild 1C © NextPit Bild 1D © NextPit Bild 2A © NextPit Bild 2B © NextPit Bild 2C © NextPit Bild 2D © NextPit Bild 3A © NextPit Bild 3B © NextPit Bild 3C © NextPit Bild 3D © NextPit Bild 4A © NextPit Bild 4B © NextPit Bild 4C © NextPit Bild 4D © NextPit

Motiv 2: Blumen am Bildrand

Referenzbild 2: Blumen / © NextPit

Beim zweiten Bild haben wir ein paar Blumen fotografiert. Hier ist der Schwierigkeitsgrad höher, denn der gewählte Ausschnitt liegt am Bildrand, wo die Abbildungsleistung gewöhnlich nachlässt.

Bild 1D © NextPit Bild 2A © NextPit Bild 2B © NextPit Bild 2C © NextPit Bild 2D © NextPit Bild 3A © NextPit Bild 3B © NextPit Bild 3C © NextPit Bild 3D © NextPit Bild 4A © NextPit Bild 4B © NextPit Bild 4C © NextPit Bild 4D © NextPit

Motiv 3: Bernauer Straße

Referenzbild 3: Bernauer Straße / © NextPit

Das dritte Motiv ist in der Bernauer Straße – genau dort, wo Berlin vor gut 30 Jahren noch getrennt war.

Bild 2D © NextPit Bild 3A © NextPit Bild 3B © NextPit Bild 3C © NextPit Bild 3D © NextPit Bild 4A © NextPit Bild 4B © NextPit Bild 4C © NextPit Bild 4D © NextPit

Motiv 4: Fernsehturm Berlin

Referenzbild 4: Fernsehturm Berlin / © NextPit

Zu guter Letzt haben wir mit allen vier Smartphones den Berliner Fernsehturm fotografiert. Hier ist der Schwierigkeitsgrad wieder etwas erhöht, denn wir haben gegen die Sonne fotografiert.

Bild 3D © NextPit Bild 4A © NextPit Bild 4B © NextPit Bild 4C © NextPit Bild 4D © NextPit

Ob Ihr mit Euren Stimmen richtig gelegen habt, verraten wir Euch in unserem ausführlichen Test des Motorola Edge 30 Ultra, den wir am kommenden Wochenende auf NextPit.de veröffentlichen. Schaut also vorbei!