Dieses air-Q-Gerät hebt sich von vielen Luftmessgeräten erheblich ab! Der air-Q hat nämlich einen besonderen Sensor verbaut: einen Radon-Sensor. Dieser misst die Konzentration radioaktiver Radon-Gase in Wohnräumen und kann damit in Radon-Problemgebieten, beispielsweise im Erzgebirge, buchstäblich Leben retten. Nach dem Rauchen ist Radon nämlich der zweithäufigste Auslöser für Lungenkrebs. Ob der Sensor wirklich funktioniert, hat nextpit für Euch getestet – und sich dazu sogar Uran besorgt!

Wenn der Radon-Grenzwert überschritten wird – oder ein anderer Grenzwert der obengenannten Messparameter – dann zeigt Euch der air-Q das über die im Gehäuse verbauten LEDs an. Alternativ seht Ihr das auch in der App oder bekommt eine Push-Benachrichtigung. Wie wir den Sensor getestet haben und welche smarten Möglichkeiten dieser bietet, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

In Gegenden mit natürlichen Uranvorkommen kann das durch den Zerfall freigesetzte Radon beispielsweise durch Risse in Fundamenten in Gebäude eindringen – und sich hier dann sammeln. Das farb-, geruchs- und geschmacklose Gas kann in der Lunge dann im schlimmsten Fall bei langfristiger Exposition Krebs auslösen. Und tatsächlich ist Radon hinter dem Rauchen die zweithäufigste Ursache für Lungenkarzinome. Ob Ihr in einer Gegend lebt, in der eine Radon-Gefahr besteht, könnt Ihr auf der Karte des Bundesamtes für Strahlenschutz nachlesen.

In diesem Test legen wir besonderen Wert auf die Messung von Radon, einem radioaktiven Gas. Aber warum ist Radon überhaupt gefährlich – und wieso ist das Gas in manchen Regionen ein Problem?

Das Radon-Messgerät der deutschen Firma Corant GmbH wird in einer kleinen Box geschickt. Der 10,50 × 10,50 × 14,50 cm große Radon-Sensor sieht schick aus und ist nur in Weiß erhältlich. In der Rückseite steckt bereits eine 32-GB-Speicherkarte, die lokal Daten speichert, wenn Ihr nicht die Cloud-Option zieht. Ob Ihr die Daten lokal oder in der Cloud speichern wollt: Für die Einrichtung des Geräts in der air-Q-App muss eine WLAN-Verbindung hergestellt werden.

air-Q-App und Sensorik

Mit dem air-Q bleibt Ihr immer auf dem neuesten Stand, wie gut die Luftqualität und wie hoch der Radonwert in Eurer Wohnung ist. Die Daten werden wahlweise lokal oder in der Cloud gespeichert.

Gefällt:

Manuelle Kalibrierfunktion für hohe Genauigkeit vorhanden

Smart-Home-Integrationen möglich

Visuelle Anzeigen informieren über Werte

Gefällt nicht:

-

Das air-Q radon science ist – wie Ihr schon an der Sensorliste oben gesehen habt – ein ganz schöner Alleskönner. Neben der Radonbelastung überwacht das Gerät auch andere Luftbestandteile wie flüchtige organische Verbindungen (VOC), die Luftfeuchtigkeit oder die Temperatur. Zusätzlich kann der Sensor auch Kohlendioxid und andere verschiedene Feinstaub-Werte erfassen.

Eine praktische Konfigurationsmöglichkeit in diesem Zusammenhang: Ihr könnt für die beiden LED-Reihen bestimmen, welchen Wert diese jeweils repräsentieren sollen. Für den Radon-Messwert gibt es auch einen speziellen Geigerzähler-Modus, in dem die LEDs zusammen mit gemessenen Zerfällen blinken. Die beiden LED-Reihen haben wir auch schon beim "normalen" Luftsensor von air-Q (zum Test) gesehen, der allerdings keine Radon-Messmöglichkeit hat.

Das air-Q-Gerät ist ein interessanter Zusatz fürs eigene Smart Home. © nextpit Praktisch: Ihr könnt einstellen für welche Werte die Lampen Werte signalisieren sollen. © nextpit

Jetzt kommen wir aber zum Problem für diesen Test: Wie können wir in unserem Berliner Büro, das glücklicherweise nicht Radon-verseucht ist, einen Radon-Sensor testen? Radon hat eine Halbwertszeit von knapp vier Tagen und ist damit – die Gefährlichkeit mal außen vor – praktisch nicht käuflich. Aber: Die Ursache für Radon-Gas sind ja natürliche Uranvorkommen, die beim radioaktiven Zerfall schließlich Radon freisetzen. Und die gute Nachricht für diesen Test: Uranerz kann man kaufen.

Und ja, damit haben wir es tatsächlich geschafft, in diversen Testläufen unterschiedliche Radon-Konzentrationen zu erreichen und den Sensor bis auf bis zu 125.000 Bq/m3 zu schießen. Das entspricht der 500-fachen Konzentration des Radon-Grenzwertes vom BMUV. Tatsächlich haben wir den Sensor so extremen und normalerweise (glücklicherweise) kaum auftretenden Radon-Werten ausgesetzt, dass wir gemeinsam mit Corant, dem Hersteller des air-Q, noch einen Bug in den Sensor-Algorithmen finden und fixen konnten.

Kein Scherz, für den Test hat sich nextpit Uran besorgt. © nextpit Das Gerät zeigt die Werte des Radonwerts in einem Diagramm. © nextpit Hilfreich ist die Möglichkeit, das Gerät manuell mit einem professionellen Gerät kalibrieren zu können. © nextpit

Mangels kalibriertem Mess-Equipment können wir allerdings leider nicht nachmessen, wie präzise der Sensor misst – und leider konnte uns das Bundesamt für Strahlenschutz an dieser Stelle auch nicht weiterhelfen. Zwar verfüge man im BfS über eine kalibrierte Radon-Testkammer, doch die Messungen seien sehr aufwändig und teuer, und man könne diesen Service aufgrund einer Objektivität auch nicht für einzelne Produkttests zur Verfügung stellen.

Bleibt uns an dieser Stelle also noch eine mathematische Abschätzung, die zwei große Unbekannte enthält: den Emanationsgrad und den Urangehalt unserer Probe. Ersterer bestimmt, wie viel Prozent des im Uranerz gebildeten Radon-Gases auch tatsächlich entweichen kann und hängt maßgeblich von der Oberfläche und der Porosität der Probe ab. Zweiterer – nun ja – ist der Urangehalt eben, und viel hilft viel. Diese wissenschaftliche Arbeit beispielsweise hat den Emanationsgrad in Uran-Bergwerken und von Uranerz-Proben untersucht und dabei einen durchschnittlichen Emanationsgrad von 2,5 Prozent ermittelt – bei einem Maximalwert von 22 Prozent und einem Minimalwert von 0,05 Prozent.

Rein rechnerisch liegen unsere Messwerte etwa eine Größenordnung unter dem Minimalwert für den Emanationsgrad in der Studie, die sich allerdings auf die Wände in Uran-Bergwerken bezieht. Wurden wir also womöglich beim Urankauf abgezockt? Schwer zu sagen. Wir können hier nur festhalten, dass der Sensor zuverlässig anschlägt, wenn wir ihn zusammen mit Uran in eine IKEA-Tupperdose einsperren.

Wer es ganz genau wissen möchte, findet in der air-Q-App aber auch eine manuelle Kalibrierungsmöglichkeit. Wer den air-Q radon science also zu Hause hat, kann also einmal einen Radon-Messdienstleister mit einem deutlich teureren und aufwändigeren Messgerät kommen lassen und den so parallel gemessenen Wert als Referenzwert in der App eintragen.

Nicht sichtbar, aber im air-Q science radon sind elf Sensoren verbaut. © nextpit Sind die Werte in Ordnung, leuchten die Lämpchen grün. © nextpit Wenn das Gerät schlechte Werte misst, wird das unmissverständlich angezeigt. © nextpit

Neben dem reinen Auslesen der Messwerte gibt's noch weitere Möglichkeiten, was Ihr mit dem Sensor anstellen könnt, denn der air-Q radon science lässt sich ins Smart Home integrieren. So sind unter anderem IFTTT-Automatisierungen möglich, die auf dieser Website erstellt werden können. Damit lässt sich beispielsweise eine Lüftungsanlage automatisieren, um den Keller mit Radon-Problematik bei erhöhten Werten regelmäßig freizublasen. Oder um es besonders dramatisch zu machen, könnt Ihr die Philips Hue-Lampen (Übersicht) rot leuchten lassen, wenn der air-Q alarmierende Werte ermittelt. Damit nicht genug, kann dieser air-Q in Home-Assistant oder Homey Pro (zum Test) integriert werden.