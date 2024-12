Der Analyst Ross Young, bekannt für seine präzisen Vorhersagen im Display-Bereich, berichtet, dass Apple plant, in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 in den Markt für faltbare Smartphones einzusteigen. Young erwartet zudem, dass Apples Einstieg in diesen Sektor das Wachstum des Foldable-Marktes erheblich ankurbeln könnte. Er prognostiziert ein Wachstum von über 30 Prozent im Jahr 2026, gefolgt von einem kontinuierlichen Wachstum von 20 Prozent in den Jahren 2027 und 2028.

Wird das iPhone-Foldable ein Flip-Phone?

Das erwartete Gerät könnte eine Größe zwischen 7,9 und 8,3 Zoll haben und möglicherweise auf ein "Clamshell"-Design setzen, ähnlich dem Samsung Galaxy Z Flip 6 (Test). Im zusammengeklappten Zustand ist es damit kompakt und leicht verstaubar, und wird erst aufgeklappt zu einem Gerät mit klassischen Smartphone-Ausmaßen oder sogar größer.

Schaut hier gerne mal drauf, was die Konkurrenz zu bieten hat: die besten Klapp-Smartphones 2024

Xiaomi und Motorola holen auf, aber die Galaxy-Z-Flip-Reihe hat weiterhin bei den kompakten Faltbaren die Nase vorn. / © nextpit

Der mögliche Erfolg eines faltbaren iPhones könnte nicht nur Apples Position im Bereich der Premium-Smartphones weiter stärken, sondern auch den gesamten Markt für faltbare Geräte (wieder)beleben. Nachdem, angetrieben von Samsung, der Foldable-Markt stetig wuchs, ist die Entwicklung zuletzt nämlich ins Stocken geraten. Apples Eintritt könnte andere Hersteller dazu motivieren, ihre eigenen Technologien weiterzuentwickeln und zu verbessern, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Aussicht auf ein faltbares iPhone im Jahr 2026 stellt eine spannende Entwicklung dar, die wir auch hier bei nextpit natürlich aufmerksam verfolgen werden. Während einige Skeptiker:innen weiterhin Zweifel an der Massenakzeptanz faltbarer Geräte haben, könnte Apples Einfluss und Innovationskraft entscheidend dazu beitragen, diese Technologie in den Mainstream zu bringen. Die kommenden Jahre könnten entscheidend dafür sein, ob faltbare Smartphones tatsächlich die Zukunft der mobilen Kommunikation prägen werden.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Flip 6

Frage in die Runde: Glaubt Ihr, dass Foldables generell zu einem Massenphänomen und wenn ja: Muss da wirklich erst Apple kommen, damit das was wird?