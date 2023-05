Dank 45 % Rabatt: Necespow Powerstation mit viel Kapazität pro Euro

Falls Ihr bei einer Powerstation auf ein gutes Verhältnis zwischen Kaufpreis und der gebotenen Akku-Kapazität Wert legt, dann ist die Necespow N7576 dank einer Preissenkung um 45 Prozent definitiv einen Blick wert. Der Hersteller verkauft den Solargenerator mit 576 Wh Kapazität aktuell nämlich für lediglich 299,99 Euro. Leider sind nur noch wenige Exemplare auf Lager - bei Interesse solltet Ihr also schnell sein.

Die Necespow N7576 liefert wie jede gute Powerstation eine reine Sinuswelle und unterschiedliche Anschlüsse für Eure Geräte. Konkret handelt es sich um 3× Schuko-Strombuchsen (230 V/50 Hz), 2× USB-A mit QC 3.0, 1× USB-C mit 18 W und 1× USB-C mit 100 Watt. Die Ladestation kann über die stärkere USB-C-Buchse auch aufgeladen werden. Via KFZ-Adapter (12V/24V), per Solaranlage und Gleichstrom-Adapter ist das aber ebenfalls möglich. In das Gehäuse der 11,8 kg schweren Powerstation mit integriertem Tragegriff und den Abmessungen 30 × 19,5 × 29 cm ist eine 3-stufige LED-Taschenlampe verbaut.

Spannend ist die Powerstation vor allem deshalb, weil sie dank des aktuellen Rabatts sehr viel Akku-Kapazität pro Euro bietet: Üblich für viele Ladestationen sind etwa 1 Wh pro Euro, wobei es natürlich je nach Hersteller und Ausstattungsmerkmalen größere Abweichungen gibt. Mit einem 576 Wh starken Akku bietet die Necespow N7576 für 299,99 Euro* allerdings 1,9 Wh pro Euro, was weit überdurchschnittlich ist. Dabei eignet sich der Solargenerator mit 700 Watt Ausgangsleistung (Spitze: 1.400 Watt) auch nicht nur für Laptop, Smartphone & Co. sondern auch für manche stromfressende Küchengeräte wie Toaster oder Mikrowelle.