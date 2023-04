Der Countdown zur WWDC 2023: Womit solltet Ihr rechnen und womit nicht!

Die jährliche Worldwide Developers Conference (WWDC) rückt immer näher: Sie findet vom 5. bis 9. Juni 2023 in Cupertino statt. Die diesjährige Konferenz wurde bereits im März angekündigt und verspricht spannend zu werden. Als Sahnehäubchen erwarten wir, dass dieses Mal endlich die VR-Brille mit dem Namen Apple Reality One und Apple Reality Pro vorgestellt wird. Lest jetzt unseren Beitrag und erfahrt mehr darüber, worauf Ihr Euch bei der WWDC 2023 Keynote freuen könnt.

Apple WWDC 2023

Ich gehe nicht davon aus, dass Ihr schon alles über die WWDC wisst, also fangen wir damit an, zu klären, was sie ist. WWDC steht für Worldwide Developers Conference, eine jährlich stattfindende Veranstaltung von Apple. Die Konferenz richtet sich an Softwareentwickler:innen, die Apps und andere Produkte für Apples Plattformen wie iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS entwickeln.

Die Veranstaltung ist eine ideale Gelegenheit für Entwickler:innen, sich über die neuesten Entwicklungen im Apple-Ökosystem zu informieren, an Workshops und Sitzungen teilzunehmen und sich mit Apple-Ingenieuren auszutauschen, um bessere Apps und Erfahrungen für Apple-Geräte zu entwickeln. Google und Samsung veranstalten jedes Jahr ähnliche Events.

Auf der Konferenz gibt es auch eine Keynote, auf der Apple-Führungskräfte neue Produkte, Updates und Dienste vorstellen. Die WWDC-Keynote wird sowohl von Entwicklern als auch von Verbrauchern aufmerksam verfolgt, da sie oft einen Einblick in die Richtung gibt, die Apple mit seinen Plattformen und Technologien einschlägt.

Wie üblich haben wir keine detaillierte Agenda für die WWDC-Keynote. Auf der Grundlage historischer Trends und der typischen Schwerpunkte von Apple können wir jedoch über einige mögliche Ankündigungen und Updates für die WWDC 2023 spekulieren. Ich werde ein paar Möglichkeiten auflisten, die auf Branchengerüchten basieren.

WWDC 2023: Worauf Ihr Euch freuen könnt

Augmented Reality (AR), Extendet Reality (XR) und Virtual Reality (VR)

Ich: Könntet ihr bitte ein Bild für meinen Artikel über die WWDC 2023 erstellen, das Hinweise auf die Mixed-Reality-Brille von Apple enthält? NextPit's Foto- und Video-Redakteur: Oh, werden sie diesmal die VR-Brille vorstellen? 😲 Ich glaube, ich habe dieses Gerücht bei jeder Veranstaltung gehört, seit ich bei NextPit arbeite.

Ja, Apples Mixed-Reality-Brille ist unter Tech-Enthusiasten schon fast zu einem Running Gag geworden. Gerüchte über Apples Investitionen in AR-, XR- und VR-Brillen gibt es schon seit 2019 – mehr dazu in einem Artikel, den ich letztes Jahr geschrieben habe - aber bis jetzt haben wir noch nicht viel gesehen. Das Jahr 2023 scheint jedoch das Jahr zu sein, in dem dieser Traum endlich wahr wird. Wir erwarten also die Einführung des Apple AR/XR/VR-Headsets.

Bislang wissen wir, dass die Headsets Reality One und Reality Pro heißen könnten. Wie die Namen schon andeuten, soll das erste ein einfacheres und zugänglicheres Gerät sein, während das zweite ein robusteres und teureres Gerät ist.

Das Gerät soll ein leichtes, komfortables Design haben, das mit einer Mesh-Gesichtsabdeckung und einer Option für Korrekturgläser ausgestattet ist. Es wird erwartet, dass es mit einem 4K-Mikro-OLED-Display ausgestattet ist und von Apples fortschrittlichen Siliziumchips angetrieben wird, die auch in Mac-Computern verwendet werden.

Dies wäre das mögliche Design der Apple Reality One und Apple Reality Pro, wenn sie auf den Markt kommen. / © Ian Zelbo

Wir erwarten auch mehr Informationen über die xrOS-Software, die einen eigenen App Store, ein einzigartiges FaceTime-Erlebnis und die Möglichkeit, iPhone- und iPad-Apps auszuführen, beinhalten soll. Anstelle eines physischen Controllers wird das Gerät gestenbasierte Steuerungsmethoden verwenden. Außerdem soll es mit einem Dutzend Kameras ausgestattet sein, die Gesichtsausdrücke und Körperbewegungen erkennen und die Umgebung kartieren können.

iOS 17 und iPadOS 17 Updates

Es wird erwartet, dass Apple die Beta-Version von iOS 17 und iPadOS 17 ankündigt, die neue Funktionen, Erweiterungen und Verbesserungen für iPhones und iPads bringen werden. In unserem iOS 17 Preview Guide haben wir einige der wichtigsten Funktionen aufgelistet, über die bereits Gerüchte kursieren, sowie einige unserer Erwartungen an das neue Betriebssystem.

Da iOS 16 mit der Anpassung des Sperrbildschirms ein großes Update hatte, erwarten wir, dass das Update für iOS 17 eher klein ausfallen wird / © NextPit

Die Highlights von iOS 17 drehen sich um ein aktualisiertes Design des Kontrollzentrums, die Möglichkeit, alternative App Stores zum Herunterladen von Apps zu nutzen, und eine Überarbeitung der Nachrichten-App. Laut Apple-Insidern soll das iPadOS 17 den Änderungen an der iPhone-Software folgen, mit einem möglichen Schwerpunkt auf Health.

watchOS 10 und tvOS Updates

Wir erwarten auch Ankündigungen zu Updates für watchOS und tvOS, die neue Funktionen, Leistungsverbesserungen und Fehlerkorrekturen bringen. Allerdings gibt es zu diesen Themen nicht viele Informationen, sondern nur ein paar dünne Gerüchte. Laut Mark Gurman, dem Apple-Experten von Bloomberg, gibt es Gründe für die Annahme, dass watchOS in diesem Jahr erhebliche Verbesserungen erfahren wird.

Leider hat Gurman keine genauen Angaben dazu gemacht, was das "umfangreiche Upgrade" beinhalten wird. Betrachte dies also nur als einen Tropfen auf den heißen Stein.

watchOS 9 fügte der Apple Watch im Jahr 2022 vier neue Zifferblätter hinzu. / © NextPit

Andere Ankündigungen

macOS Updates: Apple kündigt die neueste Version von macOS normalerweise während der WWDC an. Wir können neue Funktionen, Erweiterungen und Verbesserungen für Mac Computer erwarten, einschließlich einer besseren Integration mit anderen Apple Geräten und Diensten.

Apple kündigt die neueste Version von macOS normalerweise während der WWDC an. Wir können neue Funktionen, Erweiterungen und Verbesserungen für Mac Computer erwarten, einschließlich einer besseren Integration mit anderen Apple Geräten und Diensten. Ankündigung neuer Hardware: Obwohl die WWDC in erster Linie eine Software-Veranstaltung ist, stellt Apple gelegentlich auch neue Hardware-Produkte vor. Berichten zufolge plant Apple, auf der WWDC einen aktualisierten Mac Pro mit einem Apple Silicon Chip vorzustellen. Außerdem vermutet Mark Gurman von Bloomberg, dass Apple auf der Veranstaltung neue MacBooks vorstellen wird, darunter ein größeres 15-Zoll MacBook Air, ein aktualisiertes 13-Zoll MacBook Air und ein neues 13-Zoll MacBook Pro.

Wie man sich für die WWDC 2023 anmeldet

Die WWDC ist für alle Entwickler:innen kostenlos. Apple bietet zudem Zugang zu Ingenieuren und Tools, die Entwickler während der Sessions oder nach der Veranstaltung nutzen können. Auf der offiziellen Website von Apple und in den Ankündigungen findet Ihr die genauesten und aktuellsten Informationen. Hier sind die allgemeinen Schritte zur Anmeldung für die WWDC:

Besucht die offizielle Apple Developer Website(https://developer.apple.com/wwdc/). Meldet Euch mit Eurer Apple ID an. Wenn Ihr noch keine habt, müsst Ihr eine Apple ID erstellen und Euch für das Apple Developer Programm anmelden. Beachtet, dass für das Developer Programm eine jährliche Mitgliedsgebühr anfällt. Sobald der Anmeldezeitraum eröffnet ist, findet Ihr auf der Website Informationen über den Anmeldeprozess zur WWDC 2023. In der Regel gibt es einen Button "Registrieren" oder einen Link, dem Ihr folgen könnt. Füllt das Anmeldeformular mit den erforderlichen Informationen aus, z. B. mit Euren Namen, Euren Kontaktdaten und Euren Zahlungsinformationen. Lest Euch die allgemeinen Geschäftsbedingungen durch und sendet Eure Anmeldung ab. Nachdem Ihr Eure Anmeldung abgeschickt habt, solltet Ihr eine Bestätigungs-E-Mail mit weiteren Informationen über die Veranstaltung erhalten.

Bitte beachtet, dass das Anmeldefenster für die persönliche Veranstaltung auf der WWDC 2023 am 4. April geschlossen wurde.

Wie Ihr die WWDC 2023 verfolgen könnt

Wenn Ihr keine Entwickler seid und die WWDC 2023 Keynote sehen wollt, gibt es viele Möglichkeiten das zu tun – und es ist kostenlos. Ihr könnt die Apple Event-Website besuchen, auf der Apple die Keynote normalerweise live streamt. Besucht die Website einfach am Tag der Veranstaltung und sucht nach dem Link für den WWDC 2023 Keynote-Stream.

Die Veranstaltung wird auch über die Apple TV App, YouTube und die Apple Developer Website oder App verfügbar sein. Während wir alle auf die Keynote 2023 warten, möchte ich die Hauptpräsentation des letzten Jahres mit Euch teilen. Viel Spaß damit!