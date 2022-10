Das sind die bestbezahlten Jobs für Informatiker

Trotz der weltweiten Ängste vor einer drohenden Rezession, des wirtschaftlichen Drucks und der Besorgnis über die jüngsten Entlassungen in vielen Technologieunternehmen im Frühjahr und Sommer, weil sie unzureichend laufende Projekte streichen oder ihre Liquidität schonen wollten, ist die Beschäftigungslage also im Großen und Ganzen immer noch gut. Viele Bereiche in der IT-Branche gelten – bis jetzt – als relativ rezessionssicher, vor allem Sektoren wie KI, Cybersicherheit und Cloud-Dienste.

Auch Developer ist eine solide Berufswahl. Dies ist eine grundlegende Fähigkeit für so viele verschiedene Anwendungen, nicht nur für die Softwareentwicklung. Ein Programmierer oder eine Programmiererin hat bei fast allem, was Ihr online macht, seine/ihre Finger im Spiel. Von der E-Commerce-Bestellung, die Ihr aufgegeben habt, bis hin zur Online-Banking-App, die Ihr benutzt, sind sie auch entscheidend für die Spitzenforschung im Bereich der künstlichen Intelligenz, der Cloud-Architektur – und so vieles mehr.

Der Deloitte-Bericht über die Aussichten für die Technologiebranche im Jahr 2022 zeigt, dass die wichtigsten Wachstumsbereiche in der Tech-Branche die Cloud und die servicebasierte IT sind – insbesondere hybride, Multi-Cloud-Ansätze, Lieferketten der neuen Generation mit besserer Ausfallsicherheit und Transparenz, kollaborative Lösungen für hybrides Arbeiten und ein verstärkter Fokus auf Nachhaltigkeit in der Welt der Technologie im Allgemeinen.

Wenn es darum geht, was am besten bezahlt wird, haben wir im Folgenden drei Berufe mit Wachstumspotenzial und hohen Verdienstmöglichkeiten vorgestellt.

Full-Stack-Entwickler

Wenn es darum geht, wo Programmierer/innen das große Geld verdienen, stehen Full-Stack-Entwickler/innen an der Spitze der Webentwicklung, denn sie können höhere Gehälter erzielen, weil sie alles können: Ein Full-Stack-Entwickler kann Datenbanken erstellen und Server verwalten, und kümmert sich auch um das Frontend eines Projekts, d.h. die Kundenseite einer Webanwendung.

Cloud-Architekten

Die Cloud im Allgemeinen ist ein Wachstumsbereich. Als die Pandemie technologische Defizite aufdeckte, beschleunigten viele Unternehmen den Umstieg auf Cloud Computing und trieben damit das Wachstum an. Es gibt viele Berufe in diesem Bereich der Tech-Industrie, aber Cloud-Architekten sind sehr gefragt und werden dementsprechend gut bezahlt. Cloud-Architekten und Cloud-Ingenieure arbeiten mit Unternehmen zusammen, um ihre Cloud einzurichten, mit externen Cloud-Anbietern in Kontakt zu treten und Systeme zu warten und zu überwachen. Viele Cloud-Architekten beherrschen Java, Python oder C#.

Ingenieur/in für maschinelles Lernen und KI

Wenn Ihr Alexa oder Siri benutzt habt, seid Ihr mit der Arbeit von Ingenieuren für maschinelles Lernen in Berührung gekommen. Sie entwickeln Software, die sich selbst ohne menschliche Hilfe verbessern soll und Probleme auf der Grundlage früherer Erfahrungen bewältigen kann. Von virtuellen Assistenten wie Siri bis hin zu selbstfahrenden Autos – das Feld wächst rasant und dementsprechend sind Experten sehr gefragt.

Seid Ihr bereit, Euch jetzt nach einer neuen Aufgabe umzusehen? Wir stellen drei Jobs vor.

Testingenieur, BAE Systems, Annapolis Junction

Testingenieure analysieren Systemanforderungen und Betriebskonzepte, Beschaffungspläne und Systembeschreibungen, um Bewertungs- und Testpläne und -verfahren zu entwickeln, die Datenerfassung und -analyse vorzubereiten und durchzuführen sowie Status und Ergebnisse zu melden. Ihr unterstützt die Entwicklung von staatlichen Test- und Evaluierungsunterlagen und arbeitet mit anderen Testorganisationen zusammen, um die Integration von T&E-Programmen zu unterstützen. Ihr braucht fünf Jahre Erfahrung als Testingenieur in Programmen und Verträgen von ähnlichem Umfang, Art und Komplexität. Außerdem braucht Ihr einen Bachelor-Abschluss in Mathematik, Naturwissenschaften, Ingenieurwesen, Statistik, Ingenieurwesen oder einer verwandten Disziplin von einer anerkannten Hochschule oder Universität. Alle Informationen findet Ihr hier.

Principal / Senior Software Engineer – Creator Connection, Roblox, San Mateo

Als Principal / Senior Software Engineer habt Ihr die die Möglichkeit und die Verantwortung, Roblox bei der Entwicklung wichtiger und komplexer Backend-Funktionen zu unterstützen. Ihr werdet in diesem interdisziplinären Team innerhalb des Roblox-Ökosystems geschäftskritische Dienste entwickeln und betreuen. Das Unternehmen glaubt an schnelle Iterationen und ist sehr handlungsorientiert, ohne dabei die langfristige Perspektive aus den Augen zu verlieren. Es stehen zahlreiche spannende Projekte an, und wenn Ihr ein Teil des Unternehmens sein möchtet, müsst Ihr ein hervorragender Software-Ingenieur mit acht oder mehr Jahren Erfahrung in der Entwicklung von hochkomplexem Code und Projekten mit großer Wirkung sein, ein Teamplayer, der es liebt, mit anderen zusammenzuarbeiten, um die Grenzen zu erweitern, und der C#, Java, Go oder eine andere objektorientierte Programmiersprache beherrscht. Mehr über die Stelle erfahrt Ihr hier.

Senior Staff Software Engineer, Mobile, Android, Google, Mountain View

Die Software-Ingenieure von Google entwickeln die Technologien der nächsten Generation, die die Art und Weise verändern, wie Milliarden von Nutzern mit Informationen und untereinander in Verbindung treten, sie erkunden und interagieren. Das Unternehmen sucht einen Senior Staff Software Engineer, der frische Ideen aus allen Bereichen einbringt, darunter Information Retrieval, verteiltes Rechnen, Design von Großsystemen, Netzwerke und Datenspeicherung, Sicherheit, künstliche Intelligenz, Verarbeitung natürlicher Sprache, UI-Design und Mobile – die Liste ist lang und wird jeden Tag länger. Ihr braucht einen Bachelor-Abschluss oder gleichwertige praktische Erfahrung, acht Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung und mit Datenstrukturen/Algorithmen sowie fünf Jahre Erfahrung mit Design und Architektur und sieben Jahre Erfahrung mit der Entwicklung von Android-Anwendungen. Bewerbt Euch hier für die Stelle.

Dieser Artikel wurde von Kirstie McDermott geschrieben und ist Teil einer Zusammenarbeit zwischen NextPit und Jobbio. Mehr über die Partnerschaft zwischen NextPit und Jobbio erfahrt Ihr hier.