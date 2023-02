Diese Jobs sind derzeit in Deutschland auf dem Vormarsch

Doch im Zuge der Massenentlassungen in den letzten Monaten sind plötzlich Tausende von Tech-Beschäftigten weltweit arbeitslos geworden – Amazon hat mehr als 18.000 Mitarbeiter/innen entlassen, Meta hat rund 11.000 Menschen entlassen, Googles Muttergesellschaft Alphabet plant, 12.000 Beschäftigte zu entlassen, und Twitter hat seine Belegschaft um etwa die Hälfte reduziert, seit Elon Musk Ende 2022 das Ruder übernommen hat.

Was bedeutet das für die Arbeitsplatzsicherheit in der Tech-Branche und darüber hinaus? Bestimmte Qualifikationen sind ständig gefragt und trotz der Schlagzeilen bleibt der deutsche Arbeitsmarkt aufgrund des Fachkräftemangels robust. Der Markt ist sogar so lebhaft, dass 56 % der Personalvermittler berichteten, dass das Ghosting von Bewerbern im Jahr 2021 zugenommen hat.

Die Quintessenz? Wenn Ihr in diesem Jahr auf der Suche nach einem neuen Job seid, solltet ihr euch nach den folgenden Branchen umsehen, die derzeit im Aufwind sind.

1. Revenue Operations

Von Chief Revenue Officers bis hin zu Sales Managern – jeder Mitarbeiter, der in der Lage ist, Einnahmen zu generieren, wird auf dem Arbeitsmarkt immer als wertvoll und gefragt gelten. Eine von Forrester Consulting im Auftrag von Salesforce durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass weltweit immer mehr Führungskräfte Strategien zur Umsatzsteigerung einführen, um agiler zu werden. 57 % der Befragten gaben an, dass sie in den nächsten zwölf Monaten in eine RevOps-Funktion investieren wollen.

2. Personalwesen

Unabhängig von der Branche ist die Personalabteilung ein wichtiger Bestandteil eines jeden Unternehmens, vor allem nach der großen Resignation, und die Arbeitgeber setzen verschiedene Taktiken ein, um sicherzustellen, dass das Engagement der Mitarbeiter/innen hoch bleibt und sie die besten Talente halten können. Von Personalverantwortlichen, die sich um alle Aspekte der Personalpolitik kümmern, bis hin zu denjenigen, die mit dem Onboarding, der Schulung und dem Management von Mitarbeitern betraut sind, haben HR-Fähigkeiten nach wie vor einen hohen Stellenwert.

3. Vielfalt und Inklusion

Arbeitgeber, die sich wirklich für die Einhaltung der in ihren Unternehmenswerten verankerten D&I-Richtlinien einsetzen, müssen sicherstellen, dass sie Mitarbeiter/innen vor Ort haben, die ihren Ansatz ständig weiterentwickeln. Deshalb sind D&I-Manager/innen immer gefragter, da die Unternehmen daran arbeiten, Strategien zur Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion umzusetzen. In den letzten zwei Jahren war der Chief Diversity and Inclusion Officer der am schnellsten wachsende C-Suite-Titel.

4. Datenmanagement

Von der Bewältigung von Cybersecurity-Bedrohungen bis hin zur Verwaltung von Speicherrichtlinien für Cloud Computing – Data Governance bildet den internen Informationsrahmen, den jedes Unternehmen braucht, um zu funktionieren. Wer einen Hintergrund in Datenmanagement oder Datenanalyse hat, kann seine Fähigkeiten leicht an die Arbeit im Bereich Data Governance anpassen.

5. Wachstumsmarketing

Der Bereich des Wachstumsmarketings, der auch als Demand Generation Marketing bezeichnet wird, befasst sich mit der Identifizierung von Möglichkeiten, das Unternehmenswachstum voranzutreiben, den Marktanteil zu erhöhen oder die Kundenbindung zu verbessern, um so mehr Umsatz zu erzielen.

Ganz gleich, ob Ihr das Unternehmen wechseln oder Euch einer neuen beruflichen Herausforderung stellen wollt, auf der NextPit-Jobbörse findet Ihr Hunderte von Stellenangeboten in Unternehmen, die derzeit neue Mitarbeiter suchen, beispielsweise die drei folgenden:

(Senior) Executive Assistant to the CRO | CEO Office, N26, Berlin

Als (Senior) Executive Assistant to the CRO | CEO Office bei der neobank N26 verwaltet Ihr die Geschäftsaktivitäten des CRO bei N26, wobei Ihr Euch besonders auf die Bankfunktionen konzentriert. Ihr seid dafür verantwortlich, die Zeit des CROs zu optimieren, Anfragen aus dem Büro des CEOs zu koordinieren, komplexe Kalender zu verwalten und öffentliche Präsentationen vorzubereiten. Weitere Details zu dieser Stelle findet Ihr hier.

People Operations Manager (m/w/d), Trade Republic, Berlin

Als People Operations Manager (m/w/d) fungiert Ihr als vertrauenswürdiger Berater für verschiedene Stakeholder in allen operativen Fragen, treibt Großprojekte (z. B. Internationalisierung) voran und stellt durch Eure eigenverantwortliche Persönlichkeit sicher, dass diese Aufgaben innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens erfüllt werden. Ihr leitet außerdem wichtige Projekte im gesamten Unternehmen, beratet und coacht die Mitarbeiter und Führungskräfte in Fragen der Personalpolitik und -programme und bildet sie weiter. Hier findet Ihr die vollständige Stellenbeschreibung.

Senior HR Business Partner, Coupa Software, Deutschland

Coupa Software, der weltweit führende Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, sucht einen Senior HR Business Partner (m/w), der den Erfolg seiner Kunden sicherstellt, sich auf die Ergebnisse konzentriert und nach Spitzenleistungen strebt, indem er sich für ein kollaboratives Umfeld einsetzt, das von Professionalität, Integrität, Leidenschaft und Verantwortlichkeit geprägt ist. Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch sind ein Muss. Bewerbt Euch noch heute für diese Stelle.

Beschleunigt Euch Karriere im Jahr 2023 über das NextPit Job Board noch heute. Dieser Artikel wurde von Aoibhinn Mc Bride geschrieben.