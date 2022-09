Disney+, Netflix & Prime Video: Alle neuen Filme und Serien der Woche

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ erweitern ihr Programm in dieser Woche um mehr als 40 Filme und Serien. Zu den Highlights zählen The Grand Tour, Cyberpunk, Goodnight Mommy und die Wirecard-Doku. Wir zeigen alle Neustarts im Überblick.

Basierend auf dem Videospiel, können sich Netflix-Abonnenten in dieser Woche vor allem auf den Start des neuen Anime Cyberpunk: Edgerunners freuen. Darüber hinaus sind die Stranger Things- und Riverdale-Stars Maya Hawke und Camila Mendes in der Teenie-Komödie Do Revenge zu sehen und auch die zweite Staffel der Fantasy-Serie Fate: The Winx Saga dürfte sich eher an das jüngere Publikum richten. Anders sieht es mit dem Thriller Unhinged mit Russell Crowe und der Dokumentation über den Sturz von Wirecard aus, die ebenfalls in dieser Woche starten.