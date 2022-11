Dyson Luftreiniger: Bei dem Black-Friday-Deal bleibt Euch die Luft weg

Wer bei der Deal-Jagd noch auf ein Schnäppchen in Form eines Luftreinigers hofft, wird bei Dyson fündig. Oder besser gesagt: Bei Saturn und Media Markt. Den TP07 Purifier Cool gab es bislang noch nirgends auch nur annähernd so günstig wie hier zum Black Friday .

Auch bei Dyson ist man heute voll auf Black Friday gedrillt. Das coolste Angebot gibt es aber nicht direkt beim Hersteller, sondern auf den Seiten von Saturn und Media Markt. Die UVP für den Luftreiniger liegt bei knapp 650 Euro, Ihr zahlt heute aber nur 399 Euro.

Affiliate Angebot Dyson TP07 Purifier Cool

Lohnt sich der Kauf des Dyson TP07 Purifier Cool?

Ja, ich weiß: Der Vergleich mit der einstigen Unverbindlichen Preisempfehlung hinkt in der Regel. Geizhals.de verrät mir aber, dass der Preis in den letzten Monaten zumeist bei 529 Euro lag mit einem bisherigen Tiefstpreis von 499 Euro. Wenn das Gerät jetzt also für 399 Euro angeboten wird, wird der bisherige Preisrekord förmlich pulverisiert.

Lest auch: Diese smarten Luftreiniger empfehlen wir Euch 2022

Was den Preis angeht, könnt Ihr also überhaupt nichts verkehrt machen mit diesem Deal. Der Luftreiniger erkennt und entfernt Schadstoffe mit einem leistungsstarken HEPA-13- und Aktivkohlefilter. Dieser Filter entfernt Gase und 99,95% der 0,1 Mikron kleinen Partikel. Die Luft in Eurem Smart-Home wird durch den Luftreiniger analysiert und dann gereinigt. Ihr könnt Euch die Daten zur Luftqualität in Echtzeit ansehen.

Den Dyson TP07 Purifier Cool steuert Ihr dabei über die Dyson-Link-App, oder alternativ per Sprache (Alexa und Siri). Im Gegensatz zu den teureren Modellen müsst Ihr hier allerdings auf Luftbefeuchtung und die Heizfunktion verzichten. Das ändert aber nichts an diesem wirklich außergewöhnlich guten Deal.